Jari-Matti Latvala: olin vaimselt raskes seisus, aga nüüd olen õnnelik

Soomes toimunud MM-rallil kolmanda koha saavutanud Jari-Matti Latvalale (Toyota) oli tulemus ülioluline, kuna see aitas tal enesekindluse tagasi saada.

"Ma polnud kunagi viis rallit järjest katkestanud," rääkis Latvala WRC kodulehel. "See oli selle hooajal raske periood. See oli vaimselt mulle väga raske, aga olen nüüd õnnelik."

Latvala tegi kogu ralli vältel koostööd ka Niilo Konttineniga, kes aitas Latvalat psühholoogilisel tasandil. "Ta on teinud väga head tööd," sõnas Toyota sõitja. "Tänu temale jõudsin vaimselt tagasi õigele teele. Kui su enesekindlus kaob, siis ei saa lihtsalt minna järgmisele rallile ja oodata võitu. Kõigepealt tuleb enesekindlus tagasi saada ja siis on alles võimalik võita."

Latvala pidas Soome ralli vältel tihedat võistlust Mads Östbergiga (Citroen) teise koha peale, aga jäi kokkuvõttes 2,8 sekundiga alla. "Oleksin võinud juba ralli alguses üles ärgata. Tegin seda alles laupäeva pärastlõunal, aga kõige tähtsam on see, et sain kätte õige tunde ja kiiruse. Tuleviku nimel on see väga oluline."

Pärast kaheksat etappi on Latvala üldarvestuses 55 punktiga seitsmendal kohal.