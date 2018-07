Jari-Matti Latvala jõudis Soome rallil vägeva saavutuseni

Latvala sai Soome ralli 16. ehk Tuohikotaneni katsel kirja kiireima aja, mis tähistas tema karjääri 500. kiiruskatse võitu. Katsevõitu jagas ta koos Tänakuga, kes sai kirja temaga sama aja.

Kõige rohkem katsevõite on saanud WRC-sarja ajaloos saanud prantslane Sebastien Loeb (912), kellele järgnevad Markku Alen (821) ja Carlos Sainz (756).

Joint fastest time in SS16! And guess what? We celebrate our 500th #WRC Stage win with @MiikkaAnttila ! 🎉🇫🇮#RallyFinland pic.twitter.com/L2zTC21k92