Järgmiseks aastaks töökohta otsivate WRC sõitjate turule siseneb jokker

27-aastane Tidemand tuli 2017. aastal WRC2 sarjas tšempioniks ning ei soovi rohkem sama rada tallata.

"Meil oli võimalus Škodas jätkata, aga see oleks tähendanud viiendat järjestikust aastat. Saan sel aastal 28 ning kui tahan kunagi WRC sõitjaks saada, pean proovima midagi muud," sõnas rootslane Autospordile.

"Töötame erinevate võimaluste kallal. Ehk saaksime mõne ralli teha WRC autoga - olen alati tahtnud Rootsi rallit proovida. See on üks rallidest, millel suudan hea tulemuse teha. Eks näis."

Kuna praeguse seisuga on uueks hooajaks leping suhteliselt vähestel sõitjatel ning palju on veel lahtine, võib Tidemandi teoreetiliselt siduda koguni kolme tiimiga. Ainsana on kohad täidetud Toyotas (Ott Tänak, Jari-Matti Latvala, Kris Meeke), Hyundail ja Citroenil on lepinguga kaks sõitjat (Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen; Sébastien Ogier ja Esapekka Lappi) ning M-Sport on uueks hooajaks lepingu sõlminud vaid Teemu Sunineniga. Kõige tõenäolisemana näibki hetkel Tidemandi jaoks just M-Sport, kuid Ogier' lahkumise järel ei ole veel selge, millises mahus meeskond üldse tuleval hooajal MM-sarjas võistleb.