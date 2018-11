"Janunen edu järele!" Kris Meeke sihib uuel hooajal Tänaku ees MM-tiitlit

„Janunen edu järele, tahan saada tšempioniks ja usun, et olen selleks võimeline,” kuulutas 39-aastane Meeke väljaandele Motorsport Week. „Olen andnud elu rallisõidule ja rallisõit on andnud palju tagasi ning ma ei tunne, et praegu oleks aeg peatuda. Arvan, et suudan saavutada praegusest palju enam.”

Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen sõnas, et Ott Tänak on küll tiimi esisõitja, ent Meeke’il on samuti võimalusi. „Kõik saavad ühesugused autod, seega on kõigil kolmel mehel võrdne šanss.”