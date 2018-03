Imelist comebacki tegev Loeb: avapäev oli suurepärane, kuid Tänak on meil kannul

Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb teeb Mehhiko rallil suurepärast tagasitulekut - 44-aastane prantslane kaotab avapäeva järel liider Dani Sordole vaid 7,2 sekundiga ja hoiab teist kohta.

"Väga hea päev minu jaoks. Ma ei teadnud mida oodata, kuid siin me oleme ja see on suurepärane uudis!" lausus rõõmsameelne Loeb avapäeva järel. "Üritame senist kiirust hoida, kuid tean juba ette, et see ei kujune lihtsaks. Tänak on mul kohe kannul (kaotab 3,8 sekundiga - toim) ja me kõik ju teame, kui osav on ta kiirete katsete läbimisel."

Mõistagi oli õnnelik ka Sordo, kuid ta rõhutas, et üldseis on väga tihe, sest kõigest 31 sekundi sisse mahub kuus meest. "Muidugi on suurepärane tunne juhtida rallit pärast avapäeva, kuid me teame, kui tihe see konkurents on. Homme tuleb anda uus lahing."

Ühtlasi tunnistas Sordo, et läks eile pärastlõunal rehvivalikuga pisut alt: "Üldine haardumine oli hea, aga kurvides ei pidanud. Võtsime riski ja nii ta paraku läks."

Sordole ja Loebile järgneb Ott Tänak 11-sekundilise kaotusega. Eestlane võitles eile hommikul mootori ülekuumenemisega.

Tänane võistluspäev algab meie aja järgi kell 16.33 sõidetava 11. kiiruskatsega. 13. katset näeb otseülekandes Delfi TV-st. See algab kell 19.08.

Üldseis:

1 D. Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) 1:47:55.4

2 S. Loeb (Citroën C3 WRC) +7.2

3 O. Tänak (Toyota Yaris WRC) +11.0

4 K. Meeke (Citroën C3 WRC) +25.0

5 S. Ogier (Ford Fiesta WRC) +30.2

6 A. Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe WRC) +31.7

7 T. Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) +2:01.9

Tänane ajakava (10.-11. märts):

SS11 Guanajuatito 1 (30,97 km) - kell 16.33

SS12 Otates 1 (26,37 km) - kell 18.11

SS13 El Brinco 1 (9,98 km) - kell 19.08 - otseülekanne Delfi TV-s!

Hoolduspaus

SS14 Guanajuatito 2 (30,97 km) - kell 22.21

SS15 Otates 2 (26,37 km) - kell 23.54

SS16 El Brinco 2 (9,98 km) - kell 00.38

SS17 & SS18 Autódromo de León 3 & 4 (2,30 km) - kell 01.38

Hoolduspaus

SS19 Street Stage León 2 (1,11 km) - kell 04.26