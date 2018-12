Hyundaiga liitumine paneb Sébastien Loebi Monte Carlo ralli eel keerulisse seisu

Hyundai tiimibossi Alain Penasse'i sõnul tuleb Loebil Monte Carlo ralli eelne testisõit teha sisuliselt vahetult enne ralli algust - sellele eelneval nädalavahetusel.

Dakari ralli sõidetakse tänavu 6.-17. jaanuaril Peruus. Reedel lõppeva ralli järel tuleb Loebil kohe Euroopasse sõita ning ajavahega kiirelt kohaneda, et siis nädalavahetusel Hyundai autot Monte Carlo ralli eel testida. Ühtlasi saab see olema alles esimeseks korraks, kui prantslane Hyundai masinasse istub.

"Seal pole lihtsalt muud võimalust. Ta peab testima rallile eelneval nädalavahetusel," sõnas Penasse Autospordile. "Ma arvan, et sellest saa üks väga huvitav testimine. Ta pole selle autoga veel sõitnud, aga teab, mida see endast kujutab - ta nägi kasvõi Kataloonia rallil, kui kõvasti ta pidi pingutama, et Thierry Neuville alistada. Ta on ülikogenud sõitja ning on alati Monte Carlos hästi esinenud. Usun, et vähene aeg meie autos ei saa probleemiks."