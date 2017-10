Hyundai WRC-tiimis keerulisse seisu sattunud Paddon leiab siiski väljapääsu

Hyundai WRC-tiim on tulevaks hooajaks lepingu sõlminud Andreas Mikkelseni, Thierry Neuville'i, Hayden Paddoni ning Dani Sordoga. Praegu ei ole uue hooaja täpseid plaane avaldatud, kuid on räägitud, et Paddon ja Sordo peavad hakkama autot jagama. Kui nii peaks minema, siis oleksid Paddonil abilised juba olemas.

Paddoni käimasolev hooaeg ei ole kulgenud loodetult ning kaks etappi enne hooaja lõppu hoiab ta üldarvestuses 9. kohta. Ainsana on ta poodiumile jõudnud Poolas, kus ta sai kirja 2. koha. Viimasest Kataloonia rallist jäeti ta üldse kõrvale.

Mullu võitis Paddon mäletatavasti oma karjääri esimese MM-etapi, kui ta oli parim Argentiinas. Hooaja kokkuvõttes saavutas ta 4. koha. Tulevikust rääkides on Paddon öelnud, et just järgmine hooaeg peaks olema nö tema aasta ehk tal on juba piisavalt kogemusi, et heidelda kokkuvõttes kõrge koha eest.

Kui peakski juhtuma nii, et Paddon jäetakse esialgsete plaanide kohaselt tuleva hooaja meeskonna poolt asfaldil sõidetavatelt etappidelt (asfaldil peaks sõitma Sordo) kõrvale, siis on valmis appi tõttama Uus-Meremaa Hyundai esindus. Nimelt on Uus-Meremaa ajakirjanduse teatel just sealne esindus äärmiselt huvitatud, et Paddon teeks kaasa MM-sarjas täishooaja. Seejuures on nad valmis mängu panema ka oma raha.

Uus-Meremaa Hyundai esindus on valmis oma raha mängu panema ka seetõttu, et hoida Paddonit ikka Hyundai koosseisus, kuna uusmeremaalase vastu on väidetavat mingit huvi üles näitamas ka Toyota.