Hyundai WRC-tiim tegi märgilise liigutuse: Andreas Mikkelsen jäetakse Korsika rallilt eemale

Hyundai ametlikus pressiteates märgitakse, et Korsika rallil soovitakse kasutada oma asfaldispetsialiste, mistõttu istuvad kolme autosse Thierry Neuville, Sébastien Loeb ja Dani Sordo.

Mikkelseni totaalselt ebaõnnestunud eelmine hooaeg on kaasa toonud kõvasti kuuldusi, et Hyundai võib norralase tänavu poole hooaja pealt lahti lasta, kui tema tulemused ei parane. Monte Carlo rallil Mikkelsen sõiduvea tõttu katkestas, värskelt lõppenud Rootsi etapil oli ta neljas.

Hyundai meeskond on tohutu pinge all, et sel hooajal vähemalt üks MM-tiitel - kas võistkondlik või individuaalne - võita. Eelmistel hooaegadel on sellest alati pisut puudu jäänud, mistõttu alustati käesolevat hooaega uue tiimibossi Andrea Adamo juhtimisel.

Mehhiko rallil on Hyundai roolis Neuville, Mikkelsen ja Sordo.