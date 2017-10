Hyundai WRC-tiim loobus neljakordse maailmameistri jahtimisest

Kataloonia MM-ralli ajal hakkasid ringi liikuma kuulujutud, et Hyundai tahab tulevaks hooajaks enda ridadesse palgata ka neljakordse maailmameistri Sebastien Ogier. Nüüd teatas Hyundai tiimi boss Michel Nandan, et Ogier'd nad palkama ei hakka.

“Sebastien Ogier ei sõida 2018. aastal meie võistkonna ridades,“ vahendab Rallye-Magazin.de Nandani sõnu.

Hyundail on tulevaks hooajaks leping olemas juba nelja sõitjaga. Nende palgal on nii Andreas Mikkelsen, Thierry Neuville, Dani Sordo kui ka Hayden Paddon. Ühtlasi teatas Nandan, et Sordol tuleb tänavuse hooaja viimane etapp vahele jätta. Nandani sõnul on logistiliselt keeruline saata Austraaliasse nelja Hyundai WRC-autot ning seetõttu jääbki Sordo rallist eemale.

Ogier' tulevik on aga endiselt lahtine. Võimalike tööandjatena on laual M-Sport ja Citroen, millest tõenäolisemaks peetakse Citroeni.