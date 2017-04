Hyundai tiimipealik: me pole ainsad, kes Mikkelseni jahivad

Mitmed autoralli MM-sarja tiimid kardavad, et kui Hyundaiga liitub ka veel Andreas Mikkelsen, saab Korea meeskonnast sama domineeriv jõud kui seda oli sarjast lahkumiseni Volskwagen.

Hyundai sõitjate seltskond on juba niigi aukartust äratav: Thierry Neuville, Hayden Paddon ja Dani Sordo. Kuigi tiim on eitanud Mikkelseniga läbirääkimistes olemist, testis WRC2 sarjas kihutav norralane eelmisel reedel nende autot. Mäletatavasti jäi Mikkelsen Volkswageni lahkumise korral sarjast WRC klassis lepinguga ning alustas hooaega Škoda R5 autoga.

"Me just seljatasime ühe domineeriva tiimi perioodi (Volkswageni valitsemisaastad 2013-2016). Tasub küsida, kui palju head see teeks, kui üks selline jälle tuleks. Kui Mikkelsen Hyundaisse läheb, saab kellelgi teisel olema raske midagi sarnast korrata," ütles üks anonüümseks jääda sooviv tiimi allikas ajakirjale Motorsport.

"Sõitjate turg on hetkel nõrk. Meil on päris palju sõitjaid peale kasvamas, aga neid, kes istuksid ooteseisundis ja oleksid valmis kohe tipptasemel sõitma, pole palju. WRC jaoks oleks parem, kui Andreas läheks Citroeni või Toyotasse - see teeks seisu palju tasavägisemaks."

Hyundai pealik Alain Penasse tõdes, et nõudlus Mikkelseni järele on suur. "Kris Meeke'il pole järgmiseks aastaks lepingut, seega Citroen vaatab ringi. Toyota sõitjate nimekiri on nõrk. Neil on mõned head tulemused, aga kõik tahavad enda tiimi head sõitjat. Malcolm Wilsonil on Sebastien Ogier ja Ott Tänak. Tänak on muljetavaldav, aga võibolla veel mitte piisavalt hea. Me ei ole ainsad, kes Mikkelseni jahivad."