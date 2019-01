Hyundai tiimijuht: meil on parimad rallisõitjad!

"Eesmärk on sama, mis igal aastal - tahame võidelda maailmameistritiitlite eest. See on Hyundai jaoks väga oluline," sõnas Adamo sakslaste rallye-magazin`ile. "Ralli MM-sari on ekstreemselt konkurentsitihe ning teistel tiimidel on samad eesmärgid. Peame tagama, et suudame igal ajal endast parima anda."



Tiimijuhi sõnul on neil ebaõnnestumisele raske vabandusi leida, sest Hyundai käsutuses on sarja parimad sõitjad ja suurepärane tehnika.



"Meil on võitmiseks kõik olemas. Oleme tehniliselt heas seisus ja meil on tugevaimad sõitjad - Thierry (Neuville), Andreas (Mikkelsen), Dani (Sordo) ja Sebastien (Ogier) on kõik tippklassist," lisas Adamo.