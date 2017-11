Hyundai tiimijuht: Austraalia ralli näitas, et nõuame uuel hooajal MM-tiitlit

Hyundai rallimeeskonna tegevjuht Michel Nandan usub, et nende jaoks edukaks kujunenud Austraalia ralli näitas, et meeskond võitleb järgmisel hooajal maailmameistritiitli eest.

Austraalia rallit juhtis pikka aega Andreas Mikkelsen, kuid eelviimasel päeval tuli tal kahe rehvi purunemise tõttu katkestada. Sellele vaatamata sai Hyundai hooaja viimaselt etapilt esimese ja kolmanda koha - võitis Thierry Neuville Ott Tänaku (M-Sport) ja Hayden Paddoni ees.

"Andrease meeskonda toomine on osutunud seninähtu põhjal õigeks otsuseks," kiitis Nandan norralast, vahendab Motorsport.com. "Lõpuks oleme me siin, et tulla maailmameistriks. Sel aastal jäime sellest ilma ja kahtlemata ei soovi me uuel hooajal tiitlita lõpetada."

Järgmisel aastal teevad Hyundai sõitjatest täisprogrammi kaasa Mikkelsen ja Neuville, Paddon ja Dani Sordo jagavad aga kolmandat masinat.

"Meie tiim on paigas," lisas Hyundai mänedžer Alain Penasse. "Aasta alguses arvasime, et meie sõitjatevalik oli õige, kuid hooaja jooksul selgus, et see on siiski liiga nõrk ning seetõttu tegimegi muudatuse. Dani ja Hayden polnud selle üle õnnelikud, kuid me pole siin selleks, et neid rõõmustada, vaid et töö tehtud saaks."