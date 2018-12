Hyundai tegi Sébastien Loebi kohta avalduse

Hyundai tiimi mänedžeri Alain Penasse'i sõnul ei ole neil uue hooaja koosseisu osas erilisi üllatusi tulemas. Thierry Neuville'i ja Andreas Mikkelseni täishooaeg on juba tükk aega teada, Dani Sordo võtab osa 14 etapist kümnel. Neljanda sõitja osas on praegu kõige tõenäolisemaks variandiks Hayden Paddon, kes on sama rolli viimastel aastatel täitnud.

Viimastel päevadel on tugevalt spekuleeritud, et neljandaks sõitjaks võib tulla just Sébastien Loeb, kuid Hyundai eitab sellist kokkulepet.

Penasse'i sõnul võeti küll Loebiga ühendust, kuid kokkuleppele ei jõutud. "Rääkisime temaga samamoodi nagu kõigi teistega. See on meie positsioonis loogiline," sõnas Penasse Autospordile.

"Ma ei saa aga aru, kust on selline kuuldus tekkinud. Meedias oli lugu sellest, kuidas Citroen Loebist loobus ja kõik arvasid, et nüüd tuleb ta meie juurde. Ma isegi ei tea, mida ta teeb - kas ta sõidab rallikrossi? Ma ei tea."

Hyundai tiimi ühe juhi sõnul on neljanda sõitja osas praeguse seisuga kindel soosik Hayden Paddon. "Oli juttu, et võtame Elfyn Evansi või Craig Breeni, kuid need kõnelused pole kaugemale läinud. Hayden andis sel hooajal endast kõik ning tegi hea hooaja. Tal on raske keskenduda, kui kõik räägivad sellest, kuidas ta oma koha kaotab."