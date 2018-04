Hyundai tegi Korsika ralli järel Twitteris kummalise säutsu

Punktikatsel ei jõudnud esiviisikusse ükski Hyundai - Neuville lõpetas ralli kusjuures vaid kolme töötava silindriga.

Sellest hoolimata kuulutas tiimi Twitteri konto, et Neuville'i ja tema kaardilugeja Nicolas Gilsouli jaoks oli tegu suurepärase nädalavahetusega, sest jõuti poodiumile - "suurepärase võidu" kohta saab aga lugeda meeskonna kodulehelt.

A great weekend for @thierryneuville and @nicolasgilsoul at @TourdeCorseWRC as they secured the podium! ✔ Read all about our great victory here: https://t.co/xqlusxJDpx pic.twitter.com/yE7kpBHV3D