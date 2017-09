Hyundai sõlmis Andreas Mikkelseniga kaheaastase lepingu

Hyundai rallitiim teatas, et on järgmiseks kaheks aastaks käed löönud norralase Andreas Mikkelseniga, kes teeb nende ridades kaasa terve MM-sarja 2018. ja 2019. aastal.

Järgmiseks hooajaks on Hyundail lepingud ka Thierry Neuville'i, Dani Sordo ja Hayden Paddoniga.

Esimese ralli Hyundai masinaga teeb Mikkelsen koos kaardilugeja Anders Jægeriga järgmisel nädalavahetusel Hispaanias.

"Olen rõõmus, et Hyundai Motorsport andis mulle võimaluse täiskohaga WRC sarja naasta. Tunnen juba enne oma esimest rallit selle tiimiga, et olen kiirelt kohanenud, ning mulle on selge, et sellel maailmaklassi tiimil on reaalne šanss võidelda nii sõitjate kui ka konstruktorite karika eest," ütles Mikkelsen pressiteates.

Mikkelsen jäi ootamatult töötuks pärast 2016. aasta hooaega, kui Volkswagen oma ralliprojekti lõpetamisest teatas. Tänavu on ta MM-sarjas kihutanud WRC2 klassis Škoda Fabia R5-ga ning kolm etappi (Itaalia, Poola, Saksamaa) Citroëni WRC masinaga. Saksamaal tuli ta Ott Tänaku järel kokkuvõttes teiseks.