Hyundai rallitiim palkas kolmekordse MM-pronksi, et M-Sport lõplikult kinni püüda

Hyundai rallimeeskond andis teada, et nad on löönud käed kolmekordse MM-pronksi Andreas Mikkelseniga. Leping sõlmiti esialgu selle hooaja kolmeks viimaseks etapiks. Tõenäoliselt pikendatakse seda ka järgmiseks aastaks.

28-aastane Mikkelsen sõitis eelnevatel hooaegadel Volkswageni ridades ning aastatel 2014. - 2016. võitis ta MM-sarjas kokkuvõttes pronksmedali. Volkswageni MM-sarjast taandumise järel jäi norralane aga tööta ning tänavusel hooajal on ta saanud mõnel WRC-etapil osaleda Citroeni ridades. Viimati toimunud Saksamaa rallil saavutas ta Citroeniga sõites koguni teise koha.

Autosport kirjutab, et Mikkelsen asendab järgmisena kavas oleval Kataloonia rallil Hayden Paddonit. Walesi ja Austraalia rallil peab Mikkelsenile koha loovutama Dani Sordo.

“Selle otsuseni jõudmine ei olnud lihtne, kuid tundsime, et vajasime MM-sarjas tiitli eest heitlemisel lisatõuget,“ teatas Hyundai boss Michel Nandan. “Oleme Andreasega suhelnud alates tema töötuks jäämisest.“

Nandani sõnul ei olnud neil hooaja alguses Mikkelsenile midagi pakkuda (Mikkelsen testis Hyundai WRC-masinat aprillis), kuid praegune olukord on sundinud neid olukorda ümber hindama. Võistkondlikus arvestuses on MM-sarja liidriks M-Sport 325 punktiga ning kolm etappi enne hooaja lõppu on Hyundai 261 silmaga teine. Nandan loodab, et Mikkelseni abiga suudetakse M-Sport veel kinni püüda.

“Ma annan endast parima, et aidata meeskonnal heidelda võistkondliku MM-tiitli eest,“ teatas Mikkelsen pressiteate vahendusel. “Mul on nii meeskonda kui ka autosse suur usk. Olen väga elevil.“

Mikkelseni seostati tulevat hooaega silmas pidades pikalt Citroeniga, kuid Citroeni boss Yves Matton tunnistas nüüd, et nad otsustasid norralasele tulevaks hooajaks mitte lepingut pakkuda. See toetab taas kuulujutte, et Citroen palkab tulevaks hooajaks Sebastien Ogier'i.

Hyundai ei ole samal ajal tuleva hooaja sõitjate nimekirja avaldanud, kuid Autosport.com'i teatel saavad järgmisel hooajal põhikohaga tiimis sõita Mikkelsen ja Thierry Neuville. Kolmandat autot peaksid aga jagama hakkama Paddon ja Sordo.