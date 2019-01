Hyundai rallimeeskonna boss ootab Mikkelsenilt hoopis teisel tasemel esitusi

Kuigi vanameister Sebastien Loebi Hyundaiga liitumise järel eeldati, et Mikkelsen ei pruugi täisprogrammi kaasa teha, kinnitas Penasse, et norralane saab uue võimaluse.

"Jah, ta osaleb kõigil 14. etapil. See oli väga kerge otsus, sest tal oli meiega leping ja me tahame oma lepinguid täita," märkis tiimijuht.

Kui Hyundai esinumber Thierry Neuville võitis mullu kolm rallit ja oli kuni hooaja viimase etapini MM-tiitli konkurentsis, siis Mikkelsen pääses poodiumile vaid korra ning kaotas Neuville`ile koguni 117 punktiga.

"See oli Andreasele raske aasta," sõnas Penasse. "Mõistagi polnud see hooaeg, mida ta ootas ja mida meie ootasime. Oleme olukorda mitu korda arutanud ja teeme koostööd, et paremaid tulemusi saavutada. Eks Monte Carlos ole näha, kas ta on neist aruteludest midagi kõrva taha pannud."

Mikkelsen ise tunnistas samuti, et ootab 2019. aastalt märksa enamat kui mullu õnnestus saavutada. "Väga tähtis on oma vorm uuesti kätte saada ja sellest kehvast seisust välja murda. Meil oli mullu igal rallil probleeme. Eeldan, et vajan ühte kordaminekut ja saan siis taas vabamalt võtta," märkis 29-aastane norralane.