Hyundai rallimeeskond on uue hooaja eel raske valiku ees

Hyundai WRC rallimeeskonna juht Michel Nandan teatas, et ühelgi nende neljast sõitjast pole hetkel uueks aastaks täishooaeg tagatud.

Nandani kinnitusel osaletakse järgmisel aastal enamikel rallidel kolme i20 Coupe WRC masinaga, mis tähendab, et üks sõitjatest jääb raja kõrvale.

Esialgse plaani kohaselt sõidavad Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen täishooaja, kuid see polevat kivisse raiutud. Siiski on kõige tõenäolisem, et just Hayden Paddon ja Dani Sordo peavad hakkama kolmandat autot jagama.

"Jah, Thierryl ja Andreasel on leping, mille kohaselt nad osalevad kõigil rallidel, kuid ka teistel on see punkt lepingus," märkis Nandan Autospordile. "Nelja masinat ei pane me välja eelarve tõttu. Vaid mõnel rallil võib see juhtuda. Seega on kindel, et meie kolmest masinast ühte tuleb sõitjatel jagada."