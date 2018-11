Hyundai rallimeeskond jahib konkurendi pilooti

Hyundail on 2019. aastaks siduvad lepingud tänavuse MM-sarja teise mehe Thierry Neuville`i ja Andreas Mikkelseniga. Meeskond kavatseb kolmandat autot jagada kahe sõitja vahel. Kui tänavu tegid seda Hayden Paddon ja Dani Sordo, siis uuel aastal võib Sordo kõrvale tõusta hoopis Breen.

Briti väljaande Motorsport Newsi andmetel avalikustab Hyundai meeskond oma otsuse detsembrikuu esimesel nädalal ning hetkel kaldub nende valik just Breeni kasuks.

28-aastast iirlast on seostatud nii Citröenis jätkamise kui M-Sporti siirdumisega. Citröeni meeskond pole aga maha matnud mõtet, et palkab uute sõitjate Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi kõrvale üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebi, mis tähendaks, et Breenile enam kohta ei oleks.