Hyundai poolt pool WRC-hooaega saav Paddon lisas teravuse säilitamiseks kalendrisse veel rallisid

Sel hooajal WRC-sarjas Hyundai tehasetiimi eest seitsmel rallil osalev Hayden Paddon lisas oma hooaja kalendrisse veel viis kodust rallit, et hoida pidevalt teravust.

Sel nädalal algaval hooajal saavad Hyundai eest täishooaja kaasa teha Thierry Neuville ja Andreas Mikkelsen. Nii Paddon kui ka Dani Sordo osalevad seitsmel rallil. Kui hooaja jooksul on 13 etappi, siis Portugalis on stardis mõlemad mehed, kirjutab Autosport.

“Ma ei hakka tegema nägu, et ma ei tahagi kaasa teha tervet MM-hooaega. Loomulikult ma tahaksin seda. See aasta sellist asja siiski ei juhtu,“ tõdes Paddon. “Pean olukorraga leppima ja võtma olukorrast maksimumi. Oluline on hoida end teravana ja sõita rallisid ka vahepeal, kui ma MM-sarjas kaasa lüüa ei saa.“

Seetõttu osalebki Paddon sel aastal viiel Uus-Meremaal toimuval rallil. “See hoiab mind teravana. See ei ole ideaalne, kuid vajan praktikat,“ sõnas Paddon, kes hakkab kodumaal kihutama AP4+ versiooni Hyundai i20-ga.

Paddon alustab oma WRC-hooaega Rootsis. Seejärel sõidab ta Portugalis, Sardiinias, Soomes, Türgis, Walesis ja Austraalias.

Sordo sõidab sel aastal Monte Carlos, Mehhikos, Korsikal, Argentinas, Saksamaal, Kataloonias ja Portugalis.

Hyundai tiimi bossi Michel Nandani sõnul said mõlemad mehed ise valida, millistel rallidel nad osaleda tahavad.