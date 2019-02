Hyundai otsus tähendab, et WRC-sarja MM-tiitlile kandideerib üks mees vähem

Eelmisel hooajal tegi WRC-sarjas täishooaja kaasa seitse meest. Hyundai nüüdne otsus tähendab, et maksimaalselt saavad tänavu täishooaja kaasa teha kaheksa meest. Kuigi hooaja eel oli keeruline näha, et Mikkelsen võiks MM-tiitli eest heitlema asuda, siis nüüdne otsus tähendab, et päris suurde mängu norralane sel hooajal kindlasti enam ei sekku.

Mikkelsen oli eelmisel hooajal Hyundai roolis hädas ja hooaja kokkuvõttes leppis ta kuuenda kohaga. Seejuures edestas ta napilt tiimikaaslasi Hayden Paddonit ja Dani Sordot, kes sõitsid ainult pool hooaega. Ka tänavune aasta algas Mikkelseni jaoks katkestamisega Monte Carlos. Sellele järgnes neljas koht Rootsist.

Hyundai seekordne otsus tähendab, et tõenäoliselt ei jää see ainsaks ralliks, mida Mikkelsen peab kõrvalt vaatama. Autosport kirjutab, et arvatavasti tabab teda sama saatus ka Saksamaal, kuna ka seal soovib tiim välja panna sama kolmiku nagu Korsikal.

Kui esialgu pidi üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb osalema kuuel MM-rallil, siis nüüd on tema programm muutumas tihedamaks. Sel hooajal on ta seni saanud Monte Carlos neljanda ja Rootsis seitsmenda koha.