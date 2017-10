Hyundai jätab MM-sarja viienda mehe Austraalia rallilt eemale

Hyundai rallitiim teatas, et läheb viimasele WRC etapile Austraalias vastu Andreas Mikkelseni, Thierry Neuville'i ja Hayden Paddoniga. See on halb uudis Dani Sordole, kes jääb finaalvõistlusel pealtvaatajaks.

"Austraalia ralli keeruline logistika tähendab, et me ei saa sinna minna nelja autoga, kuigi see oleks olnud ideaalne lahendus," ütles Hyundai tiimipealik Michel Nandan pressiteate vahendusel. "Langetasime otsuse vastavalt sellele, millised ekipaažis meie arvates annaksid meile Austraalia kruusal parima üldtulemuse." "Thierry tõi meile eelmisel aastal esimese Austraalia poodiumikoha, Andreas võitis ja Hayden on igal aastal teinud sel rallil edusamme. Tahame selle hooaja lõpetada kõige kõrgemas konkurentsis, et tugevdada oma järgmise hooaja rahalist baasi." Austraalia ralli sõidetakse 16.-19. novembrini. Enne seda kihutatakse 26.-29. oktoobrini Walesis. Sordo hoiab MM-i punktitabelis viiendat kohta, Neuville on teine ja Paddon kümnes. Mikkelsen tegi alles eelmisel nädalal Hispaania rallil Hyundai autoga debüüdi. Tiimide arvestuses Hyundail enam midagi erilist püüda pole, sest M-Sporti lahutab meistritiitli kindlustamisest vaid neli silma. Toyota jääb Hyundaist maha 50 punktiga ehk Korea autotootjale on kindlustatud vähemalt teine koht.