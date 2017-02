Hyundai rallimeeskonna juht Michel Nandan kardab, et Thierry Neuville ei suuda kahe esimese MM-etapiga kaotatud punkte enam tagasi teenida.

Neuville juhtis turvaliselt nii Monte Carlo kui Rootsi rallit, kuid eelviimasel võistluspäeval tehtud vead sundisid ta katkestama.

"See on tõsiselt frustreeriv, et olukorras, kus me oleme autoga teinud head tööd, meil on konkurentsivõimeline masin, oleme me teinud sellised eksimused," rääkis Nandan, vahendab Autosport. "Monte Carlos juhtunud õnnetus (lõhkus rehvi - toim) oli okei, see võib juhtuda kõigiga, kuid Rootsis juhtunu mitte. Selliseid asju ei tohiks juhtuda 2-kilomeetrisel katsel."

Belglane kihutas Rootsis mäletatavasti publikukatsel betoonplokile otsa, lõhkus auto esiratta ja oli sunnitud katkestama.

"Jah, tegemist on alles hooaja algusega, kuid ma ei usu, et me suudame neid punkte tagasi teenida," lisas Nandan Neuville`i 40-punktise kaotuse kohta liider Jari-Matti Latvalale.