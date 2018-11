Hyundai annab uueks hooajaks mõeldud võimsama mootori Neuville'i kasutusse juba Austraalia ralliks

Neuville'i masina jõuallikale on lisatud uus silinder, mis annab mootorile juurde võimsust ja pöördemomenti, kirjutab Autosport.

"Plaanisime algselt uut homologeeringu "jokkerit" kasutada uuest aastast, kuid otsustasime juba Austraalia rallil selle kasutusse võtta," sõnas Hyundai meeskonna juht Michel Nandan. "Reeglid näevad ette, et tohime seda kasutada vaid ühel mootoril, nii et panime selle Thierry masina peale."

"Kui sa oled MM-tiitli arvestuses sellises positsioonis, siis tuleb anda endast kõik, et tiitel võita," lausu Nandan.

Nandan lisas, et vajadusel aitavad nii Hayden Paddon kui Andreas Mikkelsen Neuville'i tiitlivõiduni. "On selge, et meie jaoks on sõitjate arvestuses tiitel lähemal kui meeskondlikus arvestuses. Hayden ja Andreas aitavad võimalusel Thierryd. Võimalusel sihime ka meeskondlikku tiitlit, kuid see pole peamine eesmärk."

Austraalia ralli saab alguse Eesti aja järgi täna õhtul kell 23.03, kui sõidetakse esimene, 8,77-kilomeetrine kiiruskatse.