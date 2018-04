Hispaania MM-rallile läheb M-Spordi autoga kaarte segama üllatusmees

Kireva taustaga USA rallisõitja Ken Block tegi teatavaks, et kavatseb tänavu kaasa teha autoralli MM-sarja etapil Hispaanias.

Block osales viimati MM-sarjas 2014. aastal, leppides Hispaania rallil 12. kohaga. Tema parim tulemus pärineb aga 2013. aastast kui Mehhiko rallil läks kirja 7. koht.

50-aastane Block on Hispaanias stardis M-Spordi meeskonna poolt ette valmistatava Ford Fiesta WRC-ga. "On suur väljakutse startida WRC sarjas. Auto seadistamiseks aega napib, aga üritame võtta, mis võtta annab," sõnas Block, kes on viimastel hooaegadel regulaarselt kaasa löönud FIA rallikrossi MM-sarjas.