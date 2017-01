Endine Soome WRC sõitja Mikko Hirvonen sõnas usutluses Autospordile, et tema hinnangul peaks Ott Tänaku ja Sebastien Ogieri meeskond M-Sport tänavu MM-tiitli peale võitlema.

"See on kindlasti võimalik," sõnas endine M-Spordi sõitja Hirvonen. "Sellest ajast, kui kõik tiimid pidid üheks ajaks uue autoga välja tulema, on palju möödas ning Fordil on alati õnnestunud võistlusvõimeline auto valmistada."

"Ma tõesti loodan, et nad naasevad võidurajale, sest see meeskond ning Malcolm Wilson on minu karjääri heaks väga palju ära teinud."

Hirvoneni sõnul saab uus hooaeg olema väga põnev. "On huvitav näha, mida suudab Ogier mõnes teises autos, mida ta pole algusest peale arendanud nagu Volkswagenis."

Värskelt Dakari rallil osalenud soomlane aitas ise mullu testida Toyota uut masinat. "Ma arvan, et nad võib-olla ei ole veel päris valmis. Neil oli uue auto arendamisega väga kiire ja nii palju, kui ma kuulnud olen, on palju tööd veel teha. Aga Jari-Matti Latvalal on kogemusi juba päris palju ning kui ta suudab keskenduda ja tiimi enda seljataha koondada, võivad nad olla päris head. Samal ajal ma ei usu, et see saab toimuma hooaja esimeses pooles, aga hiljem võivad nad kindlasti poodiumikohtade eest võidelda."