Tõelisel rallifännil on WRC otseülekande ajal lahti mitu monitori. Ühest saab näha otsepilti, teisest jooksvaid vaheaegu ja tulemusi. Foto: Jaanus Lensment

Nagu iga uue asjaga, tuleb ka WRC All Live'i eestvedajatel veel vigu lappida, kuid ilmselt nõustub iga rallisõber, et just otseülekanded igalt katselt olidki MM-sarjast puudu.

Ralli nautimine on 2018. aastal tehtud lihtsamaks kui kunagi varem. 8,99 euro eest kuus või 89,99 eest aastas võib näha otsepilti igalt kiiruskatselt, intervjuusid hooldusalast, vahetuid emotsioone finišist ning kõike sedagi, mida ralliraadio kaudu varem sõitjate kohta teada ei saanud. Näiteks kui keskendunult häälestab end katse stardis võistlusrežiimile Jari-Matti Latvala, kuidas Thierry Neuville ebaõnnestumiste korral ajakirjanike ees uksi paugutab jne.