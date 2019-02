Grönholm: tundsin ennast Toyotas kohe koduselt

Homme 51-aastaseks saav Grönholm teeb endale Rootsi rallil osalemisega kingituse - kui tavapäraselt osalevad Soome kunagised ralliässad ühel etapil 50-aastaseks saades, siis Grönholmil lükkus see lihtsalt aasta võrra edasi.

Neljanda Toyota WRC masinaga starti tulev Grönholm tõdes, et testidel on talle Toyota autost väga hea mulje jäänud. "Sõitsin selle autoga kaks aastat tagasi Soome rallil Harju kiiruskatsel ehk kümme kilomeetrit, mitte rohkem. Testimise ajal tundsin end aga kohe mugavalt, auto oli hea ja sain hästi sõita," sõnas Grönholm Saksa meediale.

Hoolimata sellest ei plaani vanameister aga Rootsis kõrgesse mängu sekkuda. "Üks asi on kiirelt testil sõita, teine asi on seda rallil kiiruskatsete ajal teha. Mul ei ole enam seda rütmi, mis on praegustel tippudel, kes kogu aeg nii kiiresti sõidavad. Ma ei kavatse riske võtta, sõidan turvaliselt. Peaasi on lõpuni jõuda."