FOTOD | WRC-sarja liidri kurb lõpp Saksamaa rallil

Saksamaa MM-ralli eel WRC-sarjas üldarvestsues esikohta hoidnud Thierry Neuville'i jaoks sai Saksamaa ralli läbi laupäevase esimese kiiruskatsega. Neuville jõudis küll katse finišisse, kuid seal sai selgeks, et tänaseks on tema sõit sõidetud.

“Tegemist oli ristmikuga, kus kiirus oli madal. Kurv oli vasakule ja ma ei tea, mis juhtus. Tundsime, et auto tagumine osa tabas midagi. Me ei teagi, mis täpselt juhtus. Tundub, et vedrustus on puruks. Ma ei tea. Peame olukorda analüüsima,“ sõnas Neuville'i kaardilugeja Nicolas Gilsoul ralliraadiole.

Rali da Alemanha, PE9, Thierry Neuville: “Não acabou ainda, vamos lutar pelo campeonato” https://t.co/2k9ojHzlCA — RallyMania PT (@rallymaniapt) August 19, 2017





Tõenäoliselt on belglased homme taas stardis superralli süsteemis.