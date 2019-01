FOTOD | Vaata, milline näeb uuel hooajal välja Ott Tänaku Toyota võistlusauto!

M-Spordi uus kujundus juba avalikustati, ent Toyota ja Hyundai on piirdunud võrdlemisi väikeste muudatustega. Kas oskad üldse väliselt eelmise aasta ja tänavuse hooaja mudeleid eristada?

Kummalisel kombel on aga vana kujundusega auto välja pannud Citroen - selle reedab tõsiasi, et masinal on endiselt peal Abu Dhabi logod, kuigi on teada, et nemad Citroeni meeskonda enam ei toeta.

Ott Tänak jätkab tänavugi võistlusnumbriga 8. "Jätsin numbri samaks, mis eelmisel aastal," sõnas Tänak. "Usun, et selles numbris on veidi maagiat. Jaapanis on ju tegemist õnnenumbriga ning mina sõidan ikkagi Jaapani autotootja masinaga." Sõitjate numbrid:

Citroen

#1 Sebastien Ogier

#4 Esapekka Lappi Toyota

#8 Ott Tanak

#10 Jari-Matti Latvala

#5 Kris Meeke Hyundai

#11 Thierry Neuville

#89 Andreas Mikkelsen

#6 Dani Sordo M-Sport

#3 Teemu Suninen

#33 Elfyn Evans

