FOTOD | Tommi Mäkinen on uue hooaja tiimiga ülimalt rahul. Toyota tahtis Meeke'i juba varem

Meeke on aastate jooksul tõestanud end WRC-sarja ühe kiirema sõitjana, kuid seejuures on ta ka meheks, kellel juhtub alalõpmata avariisid. Senise karjääri jooksul on Meeke võitnud viis WRC-rallit. Viimati oli ta võidukas eelmisel hooajal Kataloonias.

“Oleme kõik väga elevil, et Kris liitub Toyota meeskonnaga. Lisaks olen väga õnnelik, et Jari-Matti jätkab meiega. Koos Otiga moodustavad nad suurepräase tiimi,“ kiitis Toyota kodulehel võistkonna boss Tommi Mäkinen.

“Arvan, et meil on järgmiseks hooajaks väga tugev koosseis. Meil on kolm väga kiiret meest, kes on kõik kogenud ja võivad võita rallisid,“ rõõmustas Mäkinen. “Meil on taaskord olemas hea kooslus, et võidelda nii individuaalse kui ka võistkondliku MM-tiitli eest.“

Meeke avaldas ise, et tema liitumine Toyotaga oli arutluse all juba kolm aastat tagasi. “Mul on hea meel, et see leping nüüd lõpuks tõeks sai,“ lisas Meeke.