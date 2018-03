FOTOD | Tänaku konkurent kihutas sillalt alla ja maandus jõkke!

Hyundai WRC-meeskonna põhisõitja Thierry Neuville ja tema kaardilugeja Nicolas Gilsoul tegid Prantsusmaal autot testides tõsise avarii, kui kihutasid silda ületades teelt välja ja maandusid jõkke.

Hyundai meeskond kinnitas, et mõlemad mehed pääsesid õnnetusest vigastusteta. Ka Neuville kirjutas oma Twitteri leheküljel, et kõik on korras.

