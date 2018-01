FOTOD | Suurepärane! Ott Tänak alustas MM-sarja hooaega Monte Carlo ralli teise kohaga!

Pühapäev:

Pühapäevane võistluspäev algas sama katsega, millel Tänak eelmise aasta punktikatsel kolme silindriga autoga endale kolmanda koha võttis. Sedapuhku nii kaelamurdvat sõitu polnud vaja teha ning eestlased alustasid päeva turvaliselt. Katsevõidu sai Sébastien Ogier, kes suurendas ühtlasi oma edumaad üldliidrina. Suuri muutusi ei toonud ka 15. ja 16. katse - esinelik on üsna kindlalt paigas, viienda-kuuenda-seitsmenda koha peale käivad aga põnevad võitlused.

Punktikatse tõi fiasko kaasa Tänaku tiimikaaslasele Esapekka Lappile, kes väikese väljasõidu tõttu neljandalt kohalt koguni seitsmendaks langes. Koha võrra neljandaks tõusis punktikatse võitnud Kris Meeke, viiendale kohale kerkis Thierry Neuville.

Punktikatse tulemused:

Monte Carlo ralli lõppseis:

Laupäev:

Laupäevane võistluspäev sai alguse ülikeerulistes oludes. Esimene 29 kilomeetri pikkune kiiruskatse sõideti sulava lume oludes, kus esimesena sõitjad olid teistega võrreldes tohutult halvemas seisus - teeolud ja pidamine paranes iga minutiga ning vahed suurenesid märgatavalt. Dani Sordo katse lõppes kraavis, Ott Tänak tegi paar eksimust ning sai küll lõpuks neljanda koha, kuid kaotas katsevõidu saanud Andreas Mikkelsenile pea poolteist minutit. Suures mängus olevatest meestest tegi suurepärase sõidu Sébastien Ogier, kes edestas Jari-Matti Latvalat 28,9 sekundiga ning Tänakut koguni ühe minuti ja kolme sekundiga, venitades seega oma edu üldkokkuvõttes üle minuti suuruseks.

10. katsel vahed nii suured ei olnud, kuid Tänak suutis seal võtta katsevõidu ning vahet Ogier'ga vähendada. Tänakule kaotas 17 sekundit ka Latvala, kes seetõttu ka üldarvestuses eestlasest pisut kaugemale jäi.

11. katsel sõitis Tänak küll sarnaselt Neuville'ile ja Kris Meeke'ile ühe kurvi pikaks ning käis põllu peal "ekskursioonil", ent võttis siiski ülivõimsa katsevõidu, edestades Ogier'd 15,3 sekundiga, vähendades vahe üldarvestuses 48,1 sekundile.

12. ja 13. katse suuri muutusi ei toonud - katsevõidud sai Thierry Neuville, Tänak võttis Ogier'lt kahe katse peale kokku tagasi veel 14,6 sekundit.

Seis pärast laupäeva:

Reede:

Tänak näitas parimat aega nii 3. kui ka sama trassi teisel läbimisel ehk 6. katsel. Esimene katsevõit Toyota tehasemeeskonnas tõstis ta kokkuvõttes neljandaks, pärast Andreas Mikkelseni (Hyundai) katkestamist generaatoriprobleemide tõttu kerkis ta veel koha võrra ning viiendal katsel enne lõunapausi möödus ka Dani Sordost (Hyundai).

Päeva eelviimane katse sõideti äärmiselt rasketes oludes - sadas vihma, rajal oli palju muda ja seisvat vett. Ogier elas üle ehmatuse, kui tegi pärast nõelasilmakurvi umbes 25. kilomeetri peal pirueti ja maandus kraavis, kust ta pealtvaatajate abil lõpuks välja pääses. Tänak võitis prantslaselt tagasi veel 14,6 sekundit.

Kaheksast kiiruskatsest neli on võitnud Ogier, kaks Tänak, kaks Elfyn Evans (M-Sport; kaotas palju aega neljapäevasel avakatsel) ja ühe Thierry Neuville (Hyundai), kelle lootused kõrgesse mängu sekkuda rikkus samuti avapäev.

Üldseis pärast reedet: 1. Ogier 2:07.15,4, 2. Tänak +14,9, 3. Sordo +59,7, 4. Lappi +1.09,9, 5. Latvala +1.10,1, 6. Meeke +2.45,5, 7. Bouffier +3.34,6, 8. Evans +4.01,7, 9. Neuville +4.04,1, 10. Breen +5.06,6.

Neljapäev:

Piruett või kerge teeperve sõitmine oli veel väike asi, mis avakatsel juhtuda võis. Mitmed masinad jäid kraavi kinni ning pidid ootama, kuni pealtvaatajad neile appi tõttavad ja rajale tagasi lükkavad. Nii näiteks kaotas üle nelja minuti mullune MM-sarja teine mees Thierry Neuville (Hyundai) ning veel mitmed sõitjad.

Kõige sujuvamalt on ralli alanud viiekordsele maailmameistrile Sebastien Ogierile (M-Sport), kes tegi samuti kiilasjää peal pirueti, kuid sai kohe liikuma. Hästi on alustanud ka norralane Andreas Mikkelsen (Hyundai), kes edestab meeskonnakaaslast Dani Sordot. Neljas on Tänaku tiimikaaslane Esapekka Lappi. Jari-Matti Latvala hoiab Tänaku järel kuuendat kohta.

Üldseis pärast 2. kiiruskatset: 1. Ogier 38.09,8, 2. Mikkelsen +17,3, 3. Sordo +25,6, 4. Lappi +37,4, 5. Tänak +42,4, 6. Latvala +55,4, 7. Breen +1.02,3, 8. Bouffier +1.51,0, 9. Meeke +2.12,7, 10. Camilli 2.42,2... Neuville kaotab +4.18,2.

Monte Carlo ralli ajakava

SS1 THOARD – SISTERON (36.69 km), kell 22:43

SS2 BAYONS- BREZIERS 1 (25.49 km), kell 23:51

SS3 VITROLLES - OZE 1 (26.72 km), kell 09:51

SS4 ROUSSIEUX - EYGALAYES 1 (30.54 km), kell 11:04

SS5 VAUMEILH- CLARET 1 (15.18 km), 12:37

SS6 VITROLLES - OZE 2 (26.72 km), kell 14:58

SS7 ROUSSIEUX - EYGALAYES 2 (30.54 km), kell 16:11

SS8 VAUMEILH- CLARET 2 (15.18 km), kell 17:44

SS9 AGNIERES EN DEVOLUY - CORPS 1 (29.16 km), kell 09:08

SS10 ST LEGER LES MELEZES - LA BATIE NEUVE 1 (16.87 km), kell 10:16

SS11 AGNIERES EN DEVOLUY - CORPS 2 (29.16 km), kell 12:57

SS12 ST LEGER LES MELEZES - LA BATIE NEUVE 2 (16.87 km), kell 14:08

SS13 BAYONS- BREZIERS 2 (25.49 km), kell 17:09

SS14 LA BOLLENE VESUBIE - PEIRA CAVA 1 (18.41 km), kell 09:32

SS15 LA CABANETTE - COL DE BRAUS 1 (13.58 km), kell 10:08

SS16 LA BOLLENE VESUBIE - PEIRA CAVA 2 (18.41 km), kell 11:55

SS17 LA CABANETTE - COL DE BRAUS 2 (punktikatse) (13.58 km), kell 13:18

Monte Carlo ralli

Nõndaks - selline oli ralliaasta 2018 avanud Monte Carlo etapp. Jääme veel täna Ott Tänaku värskeid kommentaare ootama, seniks aga kõike head - kohtume juba Rootsi rallil, mis toimub juba 15.-18. veebruaril!

Tootjate arvestuses läheb pärast Esapekka Lappi õnnetut punktikatset liidriks M-Sport, kellel on Toyotaga võrdselt 33 punkti. Citroenil on kirjas 18 ning pettumustvalmistava ralli üle elanud Hyundail 14 silma.

Tänak ja Järveoja tõusevad neil hetkeil ka pjedestaalile. Ogier' auks mängitakse Prantsusmaa hümni.

Punktikatse tulemused:

Ralli lõpptulemused:

Assa mait - Ogier edestab Tänakut 0,4 sekundiga ning võtab lisapunkti eestlaselt endale!

Tänak: "Olen tõesti väga õnnelik. Suur kergendus on hooaega niimoodi alustada. Meeskonda vahetades on alati olukord ärev ja ma ei teadnud, mida oodata, aga Monte Carlos on tunne tõesti hea olnud. Pean tänama oma meeskonda ning eriti oma esiautot [Martin Kangur ja Kuldar Sikk], kes on teinud ära megatöö. Aitäh teile!"

Nüüd oleneb kõik Ogier' tulekust - kas Tänakule tuleb veel üks lisapunkt?

Tänak finišis - aeg on 10.15,2 ning koht hetkel lausa viies!

"Lappi kurvis" on Tänak väga rahulik. Siin on esimene eesmärk ikkagi ralli teine koht kindlustada.

Tänaku vaheaega meile veel ei pakuta, aga tahaks seda väga näha. Kui turvaliselt eestlased tulevad?

Latvala finišis neljanda ajaga - siit võib seega ka paar lisapunkti tulla.

Latvala teine splitt annab talle neljanda koha - mida näitab finišiaeg?

Latvala on esimeses splitis teine - Meeke'ile kaotust vaid kaks sekundit. Lappile saatuslikuks saanud kurvis on ka Latvalal väike moment, kuid tema jääb siiski rajale.

Lappi: "Kaotasin auto tagaosa üle kontrolli, ei suutnud pidurdada ja sõitsime välja. Seejärel ei läinud tagurpidikäik sisse. Olen väga pettunud."

Tommi Mäkinen jälgib asja väga morni näoga...

Viiendast kohast jäi lõpuks puudu vaid 3,7 sekundit. Oi-oi kui kahju...

Lappi on finišis ning mees langeb üldkokkuvõttes viimase katsega neljandalt kohalt seitsmendaks!

Lappi edu Meeke'i ees neljandal kohal oli enne seda katset 18,6 sekundit - soomlane võib siin veel oma koha ära kaotada!

Aga ei - Lappi sõidab rajalt välja ja kaotab päris kõvasti aega!

Esimeses vaheajapunktis üllatab Lappi, kes on seal seni väga head aega näidanud. Kas Meeke'ilt võetakse punktikatse võidukoht ära?

Meeke läheb liidriks! 2,3 sekundit on edu Neuville'i ees - suurepärane sõit Meeke'ilt! Ühtlasi kindlustab see talle ralli viienda koha. Finišis ekraanide pealt järgmisi jälgival Neuville'il jääb suu lahti...

Vaheaegade järgi läheb Evansist mööda ka Meeke, kes tuleb splittide põhjal isegi Neuville'ist kiiremini.

Evans on finišis, kaotab Neuville'ile 8,2 sekundit - see tähendab, et Neuville tõuseb temast üldarvestuses ettepoole!

Neuville liidriks - 10,10.0 edestab Mikkelseni 1,1 sekundiga! Millise koha toob see talle aga nüüd üldarvestuses?

Bouffier finišis ning tema lisapunktidele ei pretendeeri - 10.32,3 on lähemal WRC2 mehele Kopeckyle kui Breenile ja Mikkelsenile. Intervjuus sõnab mees, et kaotas enne katset esimese käigu - sellest ka ajakaotus.

Neuville tuleb võimsalt - kaks sekundit esimeses splitis Mikkelsenist kiiremini.

Breen finišis - 10.15,5, kaotust Mikkelsenile 4,4 sekundit. Võimalik, et see võib mõne lisapunkti iirlasele isegi tuua.

Breen, kes võiks ju samuti idee poolest mõnele lisapunktile mõelda, kaotab esimeses splitis Mikkelsenile 2,3 sekundiga.

Mikkelsen tuleb esimese läbimisega võrreldes mõnikümmend sekundit kiiremini - 10.11,1. Punktikatse mõttes on see korralik avaldus.

Esimesena läheb rajale Andreas Mikkelsen, seejärel kaks WRC2 autot ning siis juba WRC-autode esiüheksa pööratud järjestuses.

Tommi Mäkinen: "Oleme esinenud üle ootuste hästi, kõik on teinud suurepärast tööd. Tänak on meid totaalselt oma kiirusega üllatanud, on tõesti muljetavaldav, et ta on uue autoga nii hästi harjunud."

Nõnda - viimane kiiruskatse on peagi algamas. Kes võtavad punktikatselt endale MM-sarja tabelisse lisa?

Kindlasti läheb viimasel katsel üritama ka Mikkelsen, kes on täna tegelenud vaid rehvide säästmisega.

Võib eeldada, et punktikatsel Tänak väga ründama ei asu, pingutama peavad kõvasti aga Meeke, Evans ja Neuville, kes on väga väikese ajavahemiku sees. Eriti palju tahab lisapunkte kindlasti Neuville.

Üldseis enne viimast ja otsustavat katset: esikolmikus (-nelikus) on kõik otsustatud, viienda koha peale läheb aga madinaks!

16. katse tulemused: Neuville'ile järjekordne katsevõit, Tänak taas riskivaba.

Ogier finišis - vahe Tänakuga suureneb veelgi ning on nüüd enne viimast kiiruskatset 57,9 sekundit.

Tänak: "Katse oli sisuliselt sama nagu hommikul. Raske, aga saime sellest puhtalt läbi."

Tänak kenasti finišis - kaotust Neuville'ile 36 sekundit, aga praegu ei mängi see rolli - vahed üldarvestuses on piisavalt suured.

Ogier tuleb Tänakuga sisuliselt samas tempos, mõni sekund kiiremini.

Latvala tegi samuti riskivaba sõidu, kaotades finišis 26 sekundit.

Tänak tuleb mitmetele vallisõidu põhjustanud kurvist puhtalt välja.

Tänak kaotab teises splitis Neuville'ile juba üle poole minuti. Õnneks on olukord turvaline ning riskivaba sõitu saab eestlane endale lubada.

Aga Lappi edu on siiski suhteliselt turvaline - finišis kaotab ta Neuville'ile küll 17 sekundit, kuid üldarvestuses jääb tema edu viiendal kohal oleva Meeke'i ees 18,6 sekundi peale.

Lappi võib aga veel aeglasemini tulla ja algselt seitsmendal kohal kükitanud Neuville'il võib avaneda ootamatu võimalus viimasel katsel neljandat kohta rünnata!

Meeke kaotab finišis Neuville'ile ja Evansile üle 20 sekundi, mis tähendab, et viies-kuues-seitsmes koht on enne viimast katset vaid 8,4 sekundi sees!

Tänak on esimesest splitist läbi ja paistab, et ta tuleb taas väga ettevaatlikult, Neuville'ist 20 sekundit aeglasemini.

Lappi sõidab samuti Bouffier'ga samas kohas välja, aga õnneks aega ei kaota!

Evans kaotas Neuville'ile finišis 1,5 sekundit, mis tähendab, et enne viimast punktikatset on tema edu belglase ees vaid 7,2 sekundit.

Evans on finišis, et tema aega meile veel ei pakuta.

Ott Tänak on samuti nüüd rajal.

Neuville edestab Breeni finišis 15 sekundiga. Mida suudab Evans? Waleslasel oli kaasas ka kaks naastrehvi - kas ta taipas need alla panna?

Bouffier kaotab finišis Breenile pisut alla pooleteise minuti. Kedagi teda üldarvestuses tagant ohustamas aga ei olnud.

Neuville sõidab "Bouffier' kurvis" samuti vastu valli, kuid pääseb puhtamalt!

Prantslane saadi välja ning ta liigub taas. Ajakaotust tuli seal aga omajagu.

Ehtne näide sellest, kui libe tee tegelikult on - Bouffier lihtsalt libises allamägelõigul enne paremale kurvi teel vasakule poole lumevalli sisse. Pealtvaatajad üritavad teda sealt välja aidata.

Bouffier on kinni jäänud!

Breeni pardakaamerast on näha, et jääolud katse keskel ehk mäe tipus on ülimalt keerulised. Iirlane sõidab väga-väga ettevaatlikult ning isegi siis on tal tükk tegemist, et auto üle kontroll säilitada.

Tundub, et tempo on sama katse hommikuse läbimisega enam-vähem võrreldav: Breen on avasplitis enda hommikusest ajast viis sekundit kiirem.

Nõnda - Craig Breen on 16. katsele startinud!

Järgmise katseni - tänase esimese katse teise läbimiseni - on jäänud nüüd tunnike. Väike kohvi- ja pannkoogipaus!

Üldseis pärast 15. katset: esikolmik on kindlalt paigas, tagapool käivad aga mitmed põnevad heitlused.

15. katse tulemused. Neuville'ile katsevõit, Mikkelsen harjutab punktikatseks:

Ogier' sõnul oli tal katse lõpus ühe pealtvaataja tõttu ohtlik moment - keegi oli tee peale palju tossu tekitanud ning koostöös selle taga olnud päikesega ei näinud ta mõneks sekundiks mitte midagi. Seda oli hästi ka telepildist näha.

Ogier' üldedu Tänaku ees on kaks katset enne lõppu seega turvaline 46,2 sekundit.

Sedapuhku Ogier katsevõitu ei saa - kaotust Neuville'ile 11,7 sekundit, Tänakut edestab ta 1,2 sekundiga.

Tänak: "Hommikune katse oli pisut keeruline, kuid õnneks on meil ees ja taga suur vahe, nii et kõik on turvaline."

Tänak finišis - kaotust Neuville'ile 12,9 sekundit.

Tänak on ka teises splitis napilt viimane. Ogier' esimest vaheaega veel ootame.

Tänak on esimeses splitis napilt seni aeglaseim, kaotades seal juhtinud Meeke'ile seitse sekundit.

Lappi saab kirja 10.39,4. Võrdluses Meeke'iga jääb noore soomlase üldedu 13 sekundi peale.

Nüüd on rajal ka Ott Tänak!

Evans kaotab finišis Neuville'ile 6,9 sekundit, mis tähendab, et üldarvestuses on meeste vahe nüüd vaid 8,9 sekundit.

Neuville on finišis Breenist viis sekundit nobedam. Mida suudab Evans?

Neuville näitab taas head tempot ning seeläbi ilmselt Evansile hambaid. Pärast eelmist katset oli waleslase üldedu vaid 15,6 sekundit, nii et Neuville võib kindlasti koha võrra tõusta.

Breen finišis - 10.39,4.

Juba on käima pandud ka 15. kiiruskatse, kus startinud on Breen, Bouffier ja Neuville.

Üldseis pärast 14. katset. Ogier suurendas edumaad, Neuville läheneb Evansile:

14. katse tulemused: Ogier'le katsevõit, Tänakult turvaline sõit.

Ogier on finišis kiireima ajaga - edu Neuville'i ees 2,5, Tänaku ees 11,5 sekundit.

Tänak: "Meil ei ole vaja vajutada, oleme heal positsioonil. Teised võivad riskida, meie seda ei tee."

Tänak kaotab finišis Neuville'ile vaid üheksa sekundit - see tähendab, et meie mees võttis katse viimase osaga päris palju tagasi.

Latvala on finišis - Neuville'ile kaotab ta 19,9 sekundit. Mitme mehe ajad on aga vahelt ajavõtusüsteemi kalade tõttu puudu.

Ogier edestab teises splitis Tänakut seitsme sekundiga.

Teises splitis on Tänaku kaotus suurenenud 31 sekundile. Ogier' avavaheaega meile aga endiselt ei pakuta - kaardi pealt on aga näha, et maailmameister liigub kenasti.

Tänak tuleb esimesest splitis samuti küllaltki turvaliselt läbi - kaotust Neuville'ile 18 sekundit. Ootame Ogier'd...

Neuville on finišis küll väga pettunud, sest tal ei olnud väidetavalt viimasel seitsmel kilomeetril olnud jää kohta infot. Samas on Evans talle finišis vist lausa 17 sekundit tagasi andnud.

Neuville edestab finišis Bouffier'd 20 ja Breeni 30 sekundiga.

Latvala kaotab esimeses splitis Neuville'ile lausa 17 sekundit. Soomlasel pole muidugi ka midagi püüda ega tõrjuda, mistõttu võib arvata, et ta sõidab turvaliselt ja säästab rehve.

Breen on finišis - 14.24,3.

Neuville jätkab väga võimsalt. Ei tea, kas belglane haistab temast üldarvestuses poole minuti kaugusel oleva Elfyn Evansi võimalikku haavatavust või üritab ta waleslase vähemalt surve alla panna?

Ott Tänak on samuti rajal!

Neuville tuleb Breenist veel kolm sekundit nobedamini.

Esimene splitt ütleb meile seda, et Breen on Bouffier'st selgelt kiirem olnud - vahe on üheksa sekundit iirlase kasuks.

Craig Breen on rajale startinud!

Ilm on täna kena: päike paistab ja sademeid oodata ei ole. Mäe tipus, kus katse algab, on õhutemperatuur aga -1 ning olud on pisut jäised.

Tänane sõidujärjekord: 1. Breen, 2. Bouffier, 3. Neuville, 4. Evans, 5. Meeke, 6. Lappi, 7. Latvala, 8. Tänak, 9. Ogier, 10. Mikkelsen.

Täna sõidetakse läbi kaks katset, aga mõlemat kaks korda. Neist esimene on sama katse, mis oli eelmisel aastal punktikatseks - paljud rallisõbrad kindlasti mäletavad, kuidas Ott Tänak siis oma rikkis auto uskumatult vapra sõiduga kolmandale kohale vedas. Tänavu on see katse kavas pisut lühemas versioonis, aga kokku ootab meid täna ees sisuliselt 64 rallikilomeetrit.

Tere hommikust! Pühapäevaste katsete alguseni on jäänud natuke alla tunni, mis tähendab, et on paras aeg meie tänane otseblogi käima lüüa.

Seega on seisud igati kenad - Tänak ja Järveoja liiguvad praeguse seisuga ilusasti teise koha poole. Homme sõidetakse ralli viimased neli katset kogupikkusega 64 kilomeetrit - esimene katse saab alguse kell 9.32.

12. katse tulemused: Neuville'ile katsevõit, Tänak sõitis turvaliselt, aga vähendas Ogier'ga vahet.

Ralli üldseis pärast laupäeva: Ogier' edu Tänaku ees pool minutit, Tänaku edu Latvala ees minut.

Ogier' ja Tänaku vahe on enne viimast päeva seega 33,5 sekundit. Küllaltki turvaline edu.Ogier: "Tahtsin vähemalt 30-sekundilist vahet, nii et kõik on hästi. Tee oli väga must. Rehvivalik polnud võib-olla parim, aga usaldasime seda infot, mille me saime. Sõitsime päris piiri peal."

Ogier finišis - Tänakule andis ta ära täpselt kuus sekundit.

Tänak: "Lõpp hea, kõik hea. Ma ei usu, et siin oleks üldse võimalik ideaalset rehvivalikut teha, aga sõitsime puhtalt läbi."

Tänak finišis - täpselt 10 sekundit Neuville'ist aeglasemalt. Vahe Latvalaga vähenes vaid 0,9 sekundi võrra, see on praegu peamine.

Lappi on finišis ning läheb Meeke'ist üldarvestuses 1,6 sekundiga mööda. Kui kõik hästi läheb, on Toyotad seega enne viimast päeva teisel-kolmandal-neljandal kohal!

Teises splitis on Tänaku ja Ogier' vahe 4,2 sekundit. Tänak on aga kolmandas splitis pisut tagasi andnud ning jääb Neuville'ile 7,9 sekundit alla.

Latvala kaotab finišis Neuville'ile 9,1 sekundit. Tundub, et soomlane tegi turvalise sõidu, kedagi tal otseselt püüda või tõrjuda ei ole.

Tänaku edu Ogier' ees on esimeses vaheajapunktis 3,3 sekundit.

Neuville läheb üldarvestuses Bouffierist mööda seitsmendaks - prantslane kaotab finišis belglasele 22 sekundit.

Tänak kaotab esimeses splitis Neuville'ile 2,9 sekundit. Täpselt sama aja saab kirja ka Latvala.

Neuville küll tundus korralikult vajutavat, kuid ta on finišis Breenist vaid 2,2 sekundit kiirem. Tundub, et sellel katsel erilisi ajavahesid sisse ei sõideta.

Vahepeal on stardi saanud ka Ott Tänak ja Sébastien Ogier!

Breen finišis - 14.35,0.

Samal ajal kui Latvala ja Lappi on rajale läinud, on esimesed mehed teisest splitist läbi jõudnud. Vahed on küllaltki väikesed: Neuville, Breen ja Evans on kolme ja poole sekundi sees.

Neuville edestab esimeses splitis Breeni kolme sekundiga.

Edasi-tagasi-edasi-tagasi...

Tegu on sama kiiruskatsega, mida läbiti ka neljapäeva hilisõhtul ralli teise katsena. Suur osa katsest seisneb mööda hästi kitsaid teid mäkke tõusmises.

Craig Breen on startinud!

Rehvivalik on selge - kõik sõitjad peale M-Spordi meeste lähevad superpehmetega peale. Fordidel on all pehmed rehvid.

Tänaku stardini on aega veel 23 minutit, aga esimene mees Craig Breen läheb rajale juba seitsme minuti pärast.

Nõnda - tänase päeva viimane katse on kohe-kohe algamas ning on taas aeg meie otseblogiga liituda, et Ott Tänakule kaasa elada!

Soomlased on ahastuses: Jari-Matti Latvala ei saa midagi teha, Tänak näitab lihtsalt nii head kiirust!

12. katse tulemused. Neuville'ile katsevõit, Tänak vähendas taas Ogier'ga vahet:

Üldseis pärast 12. katset: Ogier' edu Tänaku ees on alla 40 sekundi, Tänaku edu Latvala ees minut.

Ogier: "Meie ainus plaan on liidrikohal püsida."

Ogier finišis - kaotust Neuville'ile 10,6, Tänakule 8,6 sekundit. Üldarvestuses on prantslase edu Eesti mehe ees nüüd 39,5 sekundit.

Tänaku edu Latvala ees on sisuliselt täpselt minut - 1.00,1.

Tänak: "Mitte midagi erilist. Me ei üritanud vajutada, üritasime stabiilselt sõita."

Tänak kaotab finišis Neuville'ile 2,4 sekundit. Aeg läks just hästi mudasesse ja sopase teega lõpusektorisse.

Katsevõitu Tänak vist siiski ei saa - viimases splitis on Neuville 0,7 sekundiga mööda läinud.

Ogier kaotab esimeses splitis Tänakule juba 7,8 sekundit!

Lappi ei suuda samuti Neuville'i aega üle teha, kuid võtab end üldarvestuses neljandale kohale taas lähemale.

Latvala finišis, kaotust Neuville'ile 5,8 sekundit. Tema võrdlus käib aga pigem Tänaku ja Ogier'ga - kui üldse kellegagi.

Tänak tuleb hea tempoga - esimeses splitis on ta 2,3 sekundiga Lappi ees liider.

Meeke, kes sõitis katse keskel korra lumevalli sisse, kaotab finišis Neuville'ile 16,1 sekundit.

Ott Tänak on rajal!

Evans on samuti finišis, kusjuures mõni kilomeeter enne finišit päästis ta napilt auto tagaotsa vastu puud sõitmisest. Kaotus Neuville'ile 2,9 sekundit.

Neuville lööb Breeni finišis 12 sekundiga ning tuleb tõenäoliselt esiseitsmele üldkokkuvõttes taas sammu jagu lähemale.

Breen finišis - 11.00,5.

Ka siin katsel lüüakse hommikused ajad ilma igasuguse kahtluseta ümber. Breeni esimene splitt on minuti võrra kiirem kui hommikuse läbimise kiirematel.

Craig Breen on 12. katset alustanud!

Järgmise katse alguseni pole palju jäänud - see peaks alguse saama umbes 14.10.

Üldseis pärast 11. katset: Ogier' edu Tänaku ees sulas 48 sekundile, Lappi langes neljandalt kohalt viiendaks.

11. katse tulemused: Tänakule ülivõimas võit, Lappi kaotas rehvivahetusega aega.

Ogier: "Ma ei ole positsioonis, kus riske võtta. Praegu on kõik okei, vahe on veel piisav."

Ogier finišis - kaotust Tänakule 15,3 sekundit. Kokkuvõttes vähenes prantslase edu 48,1 sekundile.

Ogier kaotab viimases splitis Tänakule 13,2 sekundit - ja eestlane käis ju põllu peal! Ott Tänak on tõeliselt võimsa katse teinud.

Tänak: "See oli päris õnnelik koht, vedas, et me kinni ei jäänud. Ma ei tea, mis on siin õige rehvivalik."

Tänak ja Lappi finišis - eestlane sealjuures katse seni parima ajaga. Latvalalt võtab ta tagasi 18 sekundit.

Lappi kaotas rehvivahetusega umbkaudu kolm minutit.

Tänak ja Lappi tulevad vaat et paarisrakendina, mahtudes helikopteripildi peal samasse kaadrisse.

Tänak edestab kolmandas splitis Evansit 12 sekundiga, aga ka tema käis sarnaselt Neuville'ile ja Meeke'ile põllu peal seiklemas!

Ralliraadiost pakutakse meile ka Ogier' ja Tänaku võrdlust - väidetavalt on prantslane meie mehest pisut vähem kui poole maa peal kaheksa sekundit aeglasem.

Latvala kaotab finišis Evansile vaid 0,3 sekundit.

Lappi on uuesti liikuma saanud, aga tema taga startinud Tänak sai soomlasest mööda.

Lappil ongi rehv purunenud ning seda üritatakse vahetada!

Lappi seisab!

Tänak tuleb teises splitis võimsalt - edu Evansi ees on 11 sekundit. Lappiga aga ilmselt enne teist vaheaega midagi juhtus, sest ta on eestlasest 29 sekundi kaugusele langenud.

Meeke sõitis sarnaselt Neuville'ile ühe kurvi pikaks ja põllu peale.

Tänak on esimeses splitis enne Ogier' ja Mikkelseni tulekut esimene - edu Lappi ees 2,8 sekundit.

Latvala on väidetavalt katsel korraks seisma jäänud, kuid nüüd igatahes soomlane taas liigub. Tänak ja Ogier on samuti stardi saanud.

Neuville edestab oma probleemidest hoolimata Breeni finišis 12 sekundiga.

Breen on finišis - 19.45,6 on peaaegu üheksa minutit kiirem kui tema hommikune läbimine. "See oli juba päris lõbus sõit."

Neuville tegi väikese ekskursiooni põllu peale ning kaotas kindlasti taas omajagu aega.

Neuville tegi väikese avarii ning jätkab sõitu, kuid tema auto sai õige pisut kannatada. Ei midagi hullu.

Olude totaalset muutumist näitab ka stopper: esimeses splitis on Breen üle kolme minuti (!) kiirem kui hommikusel läbimisel.

Kuna hommikune lumi on suures osas teelt ära sulanud, ei ole nii suuri vahesid kui enne oodata - teeolud ei lähe iga autoga märgatavalt paremaks.

Nüüd on Breen rajal!

Nõnda - Craig Breen oleks pidanud 11. katsele startima, ent millegipärast on start viibimas.

Rehvivalikud on tehtud - kõik Toyotad on läinud viie puhta lumerehviga, ülejäänud autod on võtnud kaasa ka mõned naastrehvid.

Sellised on olud järgmise katse lõpus:https://twitter.com/voiceofrally/status/957196204630249473

Valik pilte Eesti fännidelt raja äärest. Tervitusi teile sinna! https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=208975

WRC All Live'i kaamerad jälgisid Ogier'd ka ülesõidul ning mida me näeme - maailmameister on autoroolis samal ajal telefonis!https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/957177627940478978

Üldseis pärast 10. katset. Ogier' edu Tänaku ees endiselt üle minuti, Latvala vajus eestlasest taas kaugemale:

10. katse tulemused: Tänakule katsevõit, Ogier andis pisut aega tagasi:

Katsevõit Tänakule!

Ogier tõdes, et võttis seda katset natuke rahulikumalt.

Ogier kaotab Tänakule katse finišis 15 sekundit. Eestlase katsevõit veel kindel ei ole - Mikkelsen jääb temast viimases splitis vaid neli sekundit maha.

Tänak: "Katse oli okei, aga meil on amortidega pisut probleeme, need on liiga jäigad."

Tänak finišis - edu Lappi ees 6,8, Latvala ees 17,1 sekundit!

Teises splitis on Tänaku edu Lappi ees seitse, Latvala ees 15 sekundit.

Lappi võidab finišis Latvalat 10,3 sekundiga.

Ogier võtab pärast päeva esimese katse suurt võitu rahulikumalt - esimeses splitis kaotab ta Tänakule koguni 17 sekundit.

Latvala finišis ning edu Evansi ees on üllatavalt väike - vaid 4,9 sekundit.

Tänaku aeg esimeses splitis on Lappist viis sekundit ja Latvalast 13,4 sekundit kiirem - hästi!

Sedapuhku on aga Lappi natuke juurde pannud - avasplitis on ta Latvalast koguni 8,3 sekundit kiirem.

Evans edestab finišis Neuville'i veel kuue sekundiga.

Latvala näitab splittide järgi taas suurepärast tempot, edestades Evansit 10 sekundiga.

Samal ajal on rajale asunud Ott Tänak!

Neuville on finišis Breenist 13,8 sekundit nobedam.

Breen tõmbas viimasel lõigul kavalalt ka teepervelt muda ja soppa vihmase asfaldi peale - järgmistele sõitjatele see kindlasti ei meeldi.

Breen on finišis - aeg 12.59,1.

Väga suuri vahesid siin katsel vist siiski ei tule, kuid natuke siiski - Neuville edestab esimeses splitis Breeni vaid 3,6 sekundiga, Evans Neuville'i 5,9 sekundiga.

Katse lõpuosa, mis seisneb sisuliselt mäest alla sõitmises, on natuke kuivem, aga selle võrra jäisem. Päris finiši juures sadavat lausa vihma.

Neuville'il oli otsepildis väike moment, kuid belglane suutis tee ääres olnud asju vältida ning erilist ajakaotust sisse ei tulnud.

Craig "lumesahk" Breen on katsele startinud!

Tänasel teisel katsel on samuti värske lumi, nii et võib eeldada sarnases proportsioonis vahesid - õnneks või kahjuks on see katse pisut lühem kui eelmine, 16 kilomeetrit.

Huvitav on näha, mis saab Ogier'st - tal oli kaasas vaid üks varuratas ning tema üks esiratastest oli päris katki.

Järgmise katseni pole enam palju jäänud - see saab alguse kell 10.16.

Üldseis pärast 9. katset: Ogier' kasvatas edu üle minuti suuruseks, Tänak edestab teisena Latvalat 20,6 sekundiga.

9. katse tulemused. Mikkelsenile katsevõit, Tänak kaotas Latvalale ja Ogier'le aega.

Mikkelsen sõidab Ogier'st veel 22 sekundit kiiremini ning võtab katsevõidu endale - kui just keegi WRC2 meeste ajaks olud veel väga palju paremaks ei lähe.

Ogier' auto vasak esiratas on samal ajal katki. "Minu karjääri üks raskemaid katseid."

Tänak: "Praegu ei ole aeg vajutamiseks. Ma ei nautinud neid spinne ja momente."

Ogier finišis - Latvalast koguni 28,9 sekundit kiiremini! Milline sõit prantslaselt!

Tänak finišis - 34,6 sekundit Latvalast aeglasemini. Üldkokkuvõttes kahanes tiimikaaslaste vahe 20,6 sekundi peale. Nüüd ootame põnevusega Ogier'd...

Lappi kaotab finišis Latvalale 36 sekundit. Tänak edestab viimases splitis Lappit vaid viie sekundiga, nii et tundub, et Latvala lööb ka Tänakut päris suurelt.

Latvala on finišis ülimalt higine ja lõpuni jõudmine on tema südamelt mitu kivi ära kergitanud. "See ei olnud üldse mõnus. Mul oli üks moment, pärast seda pidin ennast tagasi hoidma." https://twitter.com/HartusvuoriWRC/status/957158396670693376

Finišisse tulevad sõitjad järjest kiiremini. Bouffier kaotas just 41 sekundiga katse liidrikoha Latvalale.

Mikkelseni teine splitt on Tänakust lausa 52,5 sekundit kiirem. Taganttulijate jaoks on tee tõesti palju parem ja pidamist on tunduvalt rohkem.

Tänak läheb ka teises splitis kindlalt liidriks - edu Lappi ees 15,9 sekundit. Paraku pole meil pakkuda näiteks Latvala vaheaega.

Elfyn Evans finišis, edu Neuville'i ees 21,2 sekundit.

Sellistes oludes läheb rada üha kiiremaks ning isegi WRC2 mehed võivad siin häid aegu välja sõita. Teemu Suninen sõidab näiteks välja väga korraliku esimese spliti.

Seda splitti, mis ehk praegu meid kõige rohkem huvitaks - Ogier' esimest vaheaega - meile paraku praegu ei pakuta. Saab vaid öelda, et prantslane on endiselt rajal ning sõidab.

Neuville edestab teda koguni ühe minuti ja 31,9 sekundiga.

Breen on finišis - aeg 28.37,2.

Teisest splitist on seni läbi tulnud viis sõitjat ning seal on liidriks tõusnud ülikogenud Bryan Bouffier.

Tundub, et nüüd on Sordo seisma jäänud.

Tänaku esimene splitt on väga hea - Sordost vaid sekund aeglasem, Latvalast 10,3 sekundit kiirem.

Tohoh! Kui ajavõtusüsteem nüüd pange pole pannud, on Dani Sordo Latvalast veel 11,3 (!!!) sekundit kiiremini tulnud!

Lappi kaotab esimeses splitis Latvalale 9,1 sekundit ning on virtuaalses kokkuvõttes seega tiimikaaslasest tahapoole kukkunud.

Latvala splitiaeg on võimas: Evansit edestab ta 15,9 sekundiga, Neuville'i aga näiteks 25,1 sekundiga!

Kris Meeke on samuti pirueti teinud. Tänaste oludega oleks see tõeline ime, kui see jääks viimaseks selliseks teateks sellel katsel.

Elfyn Evans tegi väikese poolspinni ning kaotas mõned sekundid. Waleslasel vedas, et ta valli kinni ei jäänud.

Sellised tingimused võivad paremusjärjestuse päris segi lüüa - kõik oleneb sellest, kui ettevaatlikult keegi sõidab. Julgetel sõitjatel on võimalik siin väga palju aega tagasi võita.

Samal ajal on Ott Tänak rajal!

Elfyn Evans tulebki Breenist tohutult palju kiiremini - vahe splitis on lausa 44,2 sekundit tema kasuks!

Breeni esimene splitt 7,7 kilomeetri peal on meil olemas - aeg on 8.52,0. Tempo on iirlasel tõesti ettevaatlik - on väga huvitav jälgida, millise ajaga tulevad Neuville, soomlased ja Tänak.

Esimesel autol on kõige raskem, Breeni kesmine kiirus on umbes 50 km/h...

Breen on rajal ja kolmas päev on alanud!

Ilm on endiselt raju! https://twitter.com/OfficialWRC/status/957141736345735170

Tänane stardijärjekord: 1. Breen, 2. Neuville, 3. Evans, 4. Bouffier, 5. Meeke, 6. Latvala, 7. Lappi, 8. Sordo, 9. Tänak, 10. Ogier, 11. Mikkelsen

Ogieri hommikune service https://twitter.com/SebOgier/status/957137134971998210

Suurte tiimide "luurajad" lähevad 10. katse rajaoludega tutvuma. https://twitter.com/MattJelonek/status/957133464825933824

Korralik talveralli ilm, nii nagu peab! https://twitter.com/OfficialWRC/status/957126263201812480

Selline vaade avanes eile õhtul 10. kiiruskatselt, mis sõidetakse täna kell 10.16. Rallipäev algab kell 9.08. https://twitter.com/Krisse_Sohlberg/status/957105236518363136

Ott Tänak WRC otseülekandele: "Õppisime täna palju. Pean ütlema, et oli hea enesekindlust juurde saada. Õpime kogu aeg midagi ja saame autoga paremini tuttavaks. Täna on hea magama minna. Homme jätkame seda, mida oleme siiani teinud. Nagu näeme, tuleb palju vigu ette. Peame olema kavalad. Suruda pole rohkem vaja. Siin ei võida ainult puhta kiirusega. Võidab see, kes on järjepidevam, targem, teeb õigeid otsuseid. Võidelda pole vaja."

Ogier WRC otseülekandele meediaalas: "Ei saa öelda, et see suur hetk oleks olnud. Lihtsalt loll viga. Tegime poolpirueti ning kuna ma ei tahtnud tagurdada, üritasin aeglaselt edasi sõita, aga jäin kraavi kinni. Aga see on osa mängust. Tänan pealtvaatajaid, kes mu tagasi lükkasid! Meil oleks muidu homsele minnes turvaline edu, aga paraku pole... Homme on uus päev! Parem see, kui mitte midagi. Monte Carlo rallit juhtida on ikka hea. Mul oli täna raske päev - eile ei saanud hästi magada, tundsin end füüsiliselt halvasti, keskendumine polnud kõige parem, silmad väsinud... Vajan täna head und, et olla homme parem."

Sõitjaid oodatakse iga minut hooldusalasse. Toome teieni kindlasti ka Tänaku ja teiste pilootide värsked kommentaarid.

Üldseis pärast 8. katset:

Kui üheksa meest on läbi läinud, on Tänak endiselt kolmas. Neuville'i katsevõitu ei väära enam keegi. Tänaku koht jääb ka ilmselt samaks.

Sordo läheb katse aegades viiendaks (+11,3 Neuville'ile). Tänak edestab teda kokkuvõttes 44,8 sekundiga.

Latvala edestab sel katsel Tänakut 0,7 sekundiga ja hoiab katse aegades teist kohta. Evans kaotab Neuville'ile 11,1 sekundit ja läheb neljandaks Ogieri ette.

Ogieri ja Tänaku vahe eelviimasele päevale vastu minnes on seega 14,9 sekundit.

Tänak on finišis Ogierist 4,4 kiirem. Neuville'ile siin siiski vastu ei saa. "Hea on olla positsioonis, kus meil on võimalus võidelda!" olevat Tänak öelnud. Otseülekandesse tema kommentaarid paraku ei jõudnud.

Neuville on finišis Ogierist tervelt 12,5 sekundit kiirem! "Auto käitus ausalt öeldes väga kenasti. Kasutasime kogu teed ära ja tundsime end mõnusalt."

Tänak on 6,2 km peal Ogierist 3 sekundit kiirem.

Kohapealt tuleb infot, et homsetel katsetel sajab juba lund. Tuleb järjekordne põnev päev.

Ogier on esimeses vaheajapunktis Neuville'ist 5 sekundit aeglasem.

Tänak on samuti rajal.

Olud peaksid olema veidi leebemad kui 7. katsel. Pilvi pole nii tihedalt, aga vihm on hiljuti sealtki üle käinud, muda ja vett peaks ikka siin-seal leiduma.

Ogier on rajal! Päeva viimane katse on alanud.

Siinkohal kordame üleskutset, mille tegime paar korda ka eelmisel hooajal: EESTLANE MONTE CARLO RALLIL, SAADA MEILE OMA PILTE JA MULJEID RALLIST AADRESSIL sport@delfi.ee. Pane juurde väike kirjeldus, kus te asute/asusite, palju teid seltskonnas on, mida nägite ja millised on senised muljed!

Veel mõned kaadrid raja äärest, Tänaku fännid teevad kõva häält. https://www.instagram.com/p/BeaPZljjFvx/

Nüüd ootab 48 km ülesõitu ja päeva viimane katse algab kell 17.44.

7. katse ajad: 1. Evans 19.03,5, 2. Neuville +1,0, 3. Tänak +20,3, 4. Breen +22,0, 5. Sordo +27,9, 6. Latvala +32,0, 7. Ogier +34,9, 8. Lappi +35,4. Üldseis pärast 7. katset: 1. Ogier 1:58.26,7, 2. Tänak +19,3, 3. Sordo +1.00,9, 4. Lappi +1.10,0, 5. Latvala +1.15,2, 6. Meeke +2.47,4, 7. Bouffier +3.26,9, 8. Evans +4.03,1.

Sordo on 7. katse finisis neljanda ajaga, kaotades Tänakule 7,6 sekundit. Tänaku edu kolmanda koha ees on nüüd 41,6 sekundit.

Tänaku 7. katse aeg oli Ogierist 14,6 sekundit parem. "Oli väga raske, palju muda. Sellistes oludes on meil veel palju areneda. Mul ei olnud täielikku enesekindlust. Väga tähtis oli finišisse jõuda."

Tänak lähenes kokkuvõttes Ogierile veelgi. Vahe on 19,3 sekundit.

Neljandas splitis juhib Neuville hetkel 3,3 sekundiga Ogieri ja 18,3 sekundiga Tänaku ees.

Ogier finišis: "Tegin pärast nõelasilmakurvi pirueti ja jäin kraavi kinni. Peame vaatama, palju täpselt aega kaotsi läks, aga oma 30 sekundi kanti ikka. Väga rasked olud on."

Kolmandas splitis kaotab Tänak Neuville'ile juba 18,6 sekundit, Ogierile 13,2. Latvala jääb seal eestlasest maha 4,9 sekundiga.

Ogier on rajal tagasi, aga vähemalt 10-15 sekundit läks ikka kaotsi.

OGIER SÕITIS VÄLJA! Pealtvaatajad üritavad masinat rajale tagasi lükata. Intsident juhtus umbes 25. kilomeetril. https://twitter.com/Karlip1/status/956897125106896898

Tänakust on esimeses splitis kiiremad olnud nii Neuville, Ogier kui ka Sordo, viimane 1,2 sekundi võrra.

Latvala esimene split on Tänakust vaid 1,6 sekundit aeglasem.

14 km peal on Neuville Ogierist 6 sekundit kiirem.

Tänak kaotab esimeses vaheajapunktis Neuville'ile 6,6 sekundit. Ogieri esimese spliti kohal on mingi anomaalia - päris kindlasti ei kaota ta belglasele üle kolme minuti. Otseülekande kommentaator ütles selle peale: "Tänakul on praegu väga palju kaotada, Neuville'il mitte nii palju."

Ogier startis 7. kiiruskatsele. Olud on halvenenud. Vihma kallab juba tugevamalt. Pilved on väga madalal, teel on palju seisvat vett.

6. katse ajad:

Üldseis pärast 6. katset: 1. Ogier 1:38.48,3, 2. Tänak +33,9, 3. Sordo +1.07,9, 4. Lappi +1.09,5, 5. Latvala +1.18,1, 6. Meeke +2.46,8, 7. Bouffier +3.20,4, 8. Evans +4.38,0.

Sordo kaotab finišis Tänakule 26,9 sekundit, kuid jääb kokkuvõttes kolmandaks Latvala ette 10,2 sekundiga. Tänaku edu Sordo ees on juba 34 sekundit.

Vaheaegade põhjal ei paista Tänakule ohustajat. Lappi kaotab juba esimeses splitis 11,3 sekundit. Teine katsevõit on põhimõtteliselt kotis!

Latvala kaotab finišis Tänakule 7,3 sekundit. Eestlase 16.45,5 tähistab endiselt katse liidritulemust.

Tänak võidab Ogierilt tagasi 6,5 sekundit ja läheb katset juhtima! Kokkuvõttes juhib Ogier Tänaku ees 33,9 sekundiga.

Telepilt Tänaku autost näitab, et kojamehed vehivad hoolega ja olud raskemad kui hommikul.

Kolmandas splitis edestab Tänak Neuville'i 4,1 ja Latvalat 4,7 sekundiga. Ogieri splitti pole antud. Aga finišis edestab Ogier Neuville'i 0,2 sekundiga.

Ogier on 6. katse finišis ajaga 16.52,0. Hommikul võitis Tänak selle katse 16.32,3-ga.

Teises splitis ei näita hetkel ajavõtusüsteem Ogieri aega. Neuville jääb seal Tänakule alla 1,9 ja Tänak 4,4 sekundiga.

Sordo on esimeses splitis Tänakule 8,3 sekundiga kaotamas. Kui Tänak tempot hoiab, peaks vahe kolmanda kohaga kasvama.

Tänak on sarnaselt Lappile valinud päeva teisele poolele 5 ülipehmet rehvi. Ogieril, Evansil, Bouffieril, Neuville'il ja Sordol on 4 ülipehmet ja kaks pehmet. Meeke'il ja Breene'il kuus ülipehmet.

Vihma sadavat katse kespaigast lõpuni. Tänak on teinud kiireima spliti! Neuville'ist kiirem 0,1 sekundi ja Ogierist 1,8 sekundi võrra.

6. katse on alanud!

Martin Järveoja: "Ei olnud kõige hullem päeva algus. Võib öelda, et Ott on ikkagi Toyotaga sina peale saanud. Tühja koha pealt nii suurt kiirust näidata pole võimalik. Päeva teisel poolel tuleb olla tähelepanelik, sest teele on toodud sodi ja mõned kohad võivad olla keerulised."

Tänak WRC otseülekandele: "Kokkuvõttes tundub seis paljulubav. Hea märk on see, et ma tunnen, kus saaks veel midagi paremaks teha. Mõnes aspektis tundub auto juba väga kena. Selles punktis on hea olla. Nagu seni oleme näinud, on olnud väga keeruline ralli. Mõned mudased teed, ettearvamatu, naga alati. Teise katse puhul ootasime, et lõpp on vihmasem ja algus kuivem, aga tegelikult oli vastupidi. Mis iganes rehvivaliku me ka tegime, peame tõdema, et alati ei saa teha täiuslikku valikut.""Ogieri puhtalt sõiduga püüda on keeruline. Aga see on Monte, siin võib alati kõike juhtuda. Tähtis on järjepidevalt edasi panna ja tempot hoida. Loodame veel autot parandada. Eesmärk on saada autos parem tunne ja korjata kogemusi."

Ogier on jõudnud hooldusparki meediaalasse ja on WRC+ ülekandele intervjuud andmas. "Viimane katse ei olnud kõige parem, aga kokkuvõttes korralik hommik. Kasvatasime edu ja see on alati hea märk. Ootasin viimaselt katselt keerulisemaid olusid ja panin alla kõik ülipehmed rehvid. Tegelikkus oli oodatust kuivem. Aga sellisel rallil ei saagi alati perfektselt sõita."

Üldseis pärast 5. katset: Tänak jääb Ogierist kokkuvõttes maha 40,4 sekundiga ja edestab Sordot 7,1-ga.

Sordo läheb katse aegades seitsmendaks (+11,4 Evansile), mis tähendab, et Tänak tõuseb kokkuvõttes teiseks!

Elfyn Evans edestab Tänakut finišis 0,3 sekundiga. Teist katsevõitu meile siit veel ei tule. Kokkuvõttes on Evans Tänakust siiski kaks ja pool minutit maas.

Latvala kaotab finišis Tänakule 3,2 sekundit ja läheb neljandaks. Eestlane endiselt liider.

Neuville ütles välja, et jahib veel kokkuvõttes viiendat kohta. "Paljud on välja sõitnud. Ralli on veel pikk."

Tänak finišis kiireima ajaga 8.42,9. Neuville'i edestab 0,4, Ogieri 2,1 sekundiga!

Neuville edestab Ogieri finišis 1,7 sekundiga.

Ogier on 5. katse finišis ajaga 8.45,0. Kiirus oli vahepeal 197 km/h! Tänak on esimeses splitis prantslasest 2 sekundit kiirem! "Ma pole väga õnnelik oma sõiduga. Rehvivalikuga on raske täppi panna, sest olud muutuvad väga kiiresti. Kokkuvõttes polnud kõige halvem hommik."

SS5 Vaumeilh - Claret 1 (15,18 km) on kohe algamas. See on täiesti uus katse. Kiirused peaksid suureks minema, lubatakse eelvaates. Läbib külasid nimega Sigoyer ja Melve. Kõrgeim punkt on 728 m mõrgusel (Col de Grele), üle kilomeetri, nagu eelmistel katsetel, enam ei lähe. Lõpus ootab tehniline laskumine mööda nõelasilmakurve.

5. katselt tuleb infot, et vihma sel 15-kilomeetrisel lõigul ei saja, peaksid kuivad olud olema.

Järgmine katse stardib kell 12.37. Pärast seda ootab ees 30-minutiline hoolduspaus. Jaan Martinson toob hooldusalast meieni ka Tänaku pikemad kommentaarid.

MIKKELSEN KATKESTAS! Hyundai teatab, et autot polnud võimalik parandada ja mehed tuuakse teise masinaga hooldusparki tagasi. https://twitter.com/wwwGzrallycom/status/956829705969307648

Teemu Suninen on tee kõrval puude vahel. Mehed on autost väljas. https://twitter.com/wwwGzrallycom/status/956825871792463872?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.postimees.ee%2Fembed%2Fliveblog%2F11155%3Farticle_id%3D4385825

Bouffier lõpetab katse üheksanda ajaga. Mees, keda kuskil mustaks hobuseks peeti, on kokkuvõttes kaheksandal kohal (+2.51,4).

Üldseis pärast 4. katset: 1. Ogier 1:13.11,3, 2. Sordo +38,5, 3. Tänak +42,5, 4. Latvala +1.16,2, 5. Meeke +2.40,1, 6. Evans +4.26,8

4. katse ajad: 1. Ogier 18.25,3, 2. Neuville +1,9, 3. Tänak +4,0, 4. Sordo +8,5, 5. Evans +12,4, 6. Lappi +12,9, 7. Latvala +13,7, 8. Meeke +19,7, 9. Breen +47,1. Bouffier pole veel finišis.

Mikkelsen pole katset alustanud. Norralane parandab autot - generaatori probleem. Seega peaks Tänak tõusma esikolmikusse!

Craig Breen, kes sõidab juksivate piduritega, kaotab Ogierile 4. katsel üle 47 sekundi. "Endiselt pole pidureid" https://twitter.com/RubenOteroDo/status/956825004527714305

Meeke kaotab Ogierile 19,7 sekundit ja võtab sisse katse viimase ehk 7. koha Latvala järel. Britt kahetseb, et pani alla pehmed rehvid, oleks pidanud panema ülipehmed.

Ogieri edu Sordo ees üldkokkuvõttes kasvas 38,5 sekundile.

Sordo võtab sisse neljanda koha, kaotades Ogierile 8,5 sekundit. Hispaanlane kurdab samuti vale rehvivaliku üle. Tema olevat õige teinud, aga mehaanikud panid valed rattavarjud kaasa. Evans viies.

Latvala on finišis seni halvima ajaga. 13,7 sekundit kaotab Ogierile.

2,1 sekundit kaotab Tänak Neuville'ile ja 4 sekundit Ogierile.

Neuville kaotab Ogierile finišis 1,9 sekundit ja kurdab, et ei suuda leida head tasakaalu surumise ja ettevaatlikuks jäämise vahel. Palju ebaõnne kogenud belglane loodab päeva lõpuks kümne hulka tõusta.

Ogier lõpetab 4. katse ajaga 18.25,3. "Panin rehvivalikuga veidi mööda. Ootasin, et olud on veidi märjemad, aga õnneks oli rada natuke niiske ja meie ülipehmest segust oli kasu. 30 sekundit sel rallil pole veel piisav edu."

WRC+ portaal on endale otseülekannetega ka väikse karuteene teinud, ajavõtusüsteemi server on ülekoormatud. Seetõttu tugineme meiegi hetkel vaid sellele, mida pajatab ralliraadio ja näitab otsepilt. Siin kaardil peaksid olema autod näha, aga pole. https://twitter.com/MickTurski/status/956821276785545216

Tänak kaotab Ogierile esimeses splitis 1,4 sekundit.

Telepildi järgi tibutab kerget vihma, kojameestel on pisut tööd. Esimesest vaheajapunktist tuleb infot, et Neuville on seal (8,22 km) Ogierist 1,5 sekundit aeglasem.

Ogier on rajal ja katse käib!

Kell 11.04 algava neljanda katse trassil sõideti viimati veidi erineval kujul 1980-ndatel. Kohapealt tuleb infot, et katse keskosas sajab vihma.

Üldseis 3. katse järel: 1. Ogier 54.46,0, 2. Sordo +30,0, 3. Mikkelsen +34,9, 4. Tänak +38,5, 5. Lappi +49,9, 6. Latvala +1.02,5, 7. Breen +2.00,6, 8. Boffier +2.16,7, 9. Meeke +2.20,4, 10. Evans +4.14,4, 11. Neuville +4.50,1.

Kui ka Mikkelsen finišis on, on 3. katse seis finišis järgmine: 1. Tänak, 2. Ogier +3,9, 3. Evans +5,4, 4. Sordo +8,3, 5. Latvala +11,0, 6. Meeke +11,6, 7. Lappi +16,4, 8. Mikkelsen +21,5, 9. Neuville +35,9, 10. Breen +1.02,2 https://twitter.com/OttTanak/status/956806739625676800

Breenil on midagi juhtunud. Liikus isegi aeglasemalt kui Neuville. Õlileke parema eesmise ratta juures. "Pidureid pole absoluutselt" Sõitis vist kivi otsa.

Mikkelsen Tänakut enam ei ohusta. Teises splitis kaotab eestlasele juba 16,7 sekundit.

3. katse hetkeseis finišis: 1. Tänak 16.32,3, 2. Ogier +3,9, 3. Evans +5,4, 4. Sordo +8,3, 5. Latvala +11,0, 6. Neuville +35,8.

Esimeses splitis on Tänakuga võrreldavat kiirust näitamas Andreas Mikkelsen (+1,7 sek). Teise vaheajapunkti pole norralane veel jõudnud.

Latvala kaotab Tänakule finišis 11 sekundit ja võtab hetkel sisse kolmanda koha. "Kõik on korras. Mõned kohad olid päris libedad ja raske oli pidamist leida." Soomlane kurtis alajuhitavuse üle.

Tänak: "Keskmine osa oli niiske, nagu me ootasimegi. Kohad, kus pidamist oli, olid nauditavamad kui eile, aga olud muutuvad endiselt kiiresti." https://twitter.com/OttTanak/status/956803365949923328

Esimeses splitis on Tänak liider Craig Breeni ees 2,6 sekundiga. Järgnevad Ogier (+2,9), Sordo (+3,1) ja Latvala (3,5). Neuville'il on rehv purunenud ja suitseb - kaotab katse finišis Ogierile 31,9 sekundit. "Pole aimugi, mis juhtus. Saime alarmi, et rehv on puru."

Tänak finišis kiireima ajaga 16.32,3. Ogieri edestab 3,9 sekundiga!

Kolmandas splitis Tänak endiselt liider! Ogier jääb maha napilt (1,1 sekundiga), Neuville rohkem (11,6 sek)

Teises splitis (15,3 km) edestab Tänak Ogieri 1 ja Neuville'i 4,5 sekundiga!

Latvala kaotab Tänakule esimeses splitis 3,5 sekundit.

3. katse esimeses vaheajapunktis on Tänak juhtimas (4.36,8)! Ogier kaotab talle 2,9, Neuville 4,5 sekundiga.

WRC+ on sel aastal eriti väärt abiline, sest otseülekandes on lubatud näidata kõiki katseid. Eile oli pardakaamera ühendustega väikseid probleeme, aga parem näidaku vähe kui mitte midagi!

Ogier on stardis valmis. Kohe on minek.

Stardijärjekord on ikka vastavalt eelmise aasta MM-järjestusele: 1. Ogier, 2. Neuville, 3. Tänak, 4. Latvala, 5. Evans, 6. Sordo, 7. Meeke, 8. Breen, 9. Lappi, 10. Mikkelsen, 11. Bouffier

Colin Clark meenutad eilset avakatset, kui tulid teated: Ogier seisab, Neuville seisab, Tänak seisab. "Kui need mehed on väljas, mis sellest rallist üldse saab? Õnneks said kõik liikuma."

Ralliraadio ülekanne juba käib ja jututeemaks on parasjagu Ott Tänak. Meenutatakse, et neljapäevasel pressikonverentsil rõhutas eestlane: peame olema kannatlikud ja vaatama, millised käigud ralli käik meile ette mängib. Becs Williams ütles selle peale, et plaane võib ju teha igasuguseid, aga kui stardipauk kõlab, elavad kõik piloodid hetkes.

Üks karmimaid libedalõike on siin näha: https://www.youtube.com/watch?v=CtbiC1q0bg0

Üldseis pärast 2. kiiruskatset: 1. Ogier 38.09,8, 2. Mikkelsen +17,3, 3. Sordo +25,6, 4. Lappi +37,4, 5. Tänak +42,4, 6. Latvala +55,4, 7. Breen +1.02,3, 8. Bouffier +1.51,0, 9. Meeke +2.12,7, 10. Camilli 2.42,2... Neuville kaotab +4.18,2.

Mikkelsen on katse finišis kuuenda ajaga, kaotades Ogierile 9,6 sekundiga. Tänak lõpetab seega avapäeva viiendana, kaotust Ogierile on kogunenud 42,4 sekundit. Lappi on viie sekundi kaugusel neljandal kohal. Latvala seitsmes.

Kaheksa autot on finišis. Tänak endiselt kolmas. Üldarvestuses hoiab hetkel neljandat kohta Ogieri, Sordo ja Lappi järel. Breen tegi pirueti ja langes Tänaku selja taha.

Kui kuus autot on finišis, juhib 2. katset ikka Ogier 1,4 sekundiga Neuville'i ees. Tänak on kolmas, Sordo neljas, Latvala viies, Evans 24,9-sekundilise kaotusega kuues.

Latvala: "Tegime avakatsel kaks piruetti ning pidime teisel katsel ettevaatlikumalt võtma." Ta tunnistas, et veidi võis aega kaduma minna ka rehvieksperimendi tõttu. "Valisime kolm ülipehme seguga rehvi."

Kokkuvõttes kaotab Tänak Ogierile 42,2 sekundit ja edestab Latvalat 13,0 sekundiga. Üldseisu pildi saame korralikult ette, kui kõik WRC autod on finišis.

"See oli rohkem asfalti moodi. Mul oli eelmisel katsel alajuhitavusega probleeme, mis siin said veidi parandatud. Vaatame, mis homne päev toob. Meil on veel palju õppida." Paremuselt kolmas aeg seni Tänakule. Latvala kaotab Tänakule 2 sekundit ja võtab sisse neljanda koha. https://twitter.com/OttTanak/status/956653248982679553

Ogier on 2. katse finišis ajaga 14.53,2. Tänak tuleb kolmandast vaheajapunktist läbi kolmanda ajaga, kaotades seal liidriks läinud Neuville'ile 2,4 ja Ogierile 2,1 sekundiga.

Teises vaheajapunktis (13 km) on Tänak Neuville'ist 1,8 sekundit kiirem, Ogierile kaotab vaid 0,5 sekundiga.

Tänak on läinud vaheajapunktist läbi kolmanda ajaga, vahed on väiksed. Ogierile näitab aega 4.35,2, Neuville kaotab talle 0,5, Tänak 0,7 sekundiga.

WRC tekstiülekanne teatab, et Tänaku Yaris näitas just kiirust 180 km/h. Vaheaegu kahjuks peale Ogieri ja Neuville'i rohkem ekraanile kuvatud ei ole. https://twitter.com/LaTulaSport/status/956647454048423944

Teine katse on samuti juba käimas

1. katse ajad: 1. Ogier 23.16,6, 2. Mikkelsen +7,7, 3. Lappi +19,4, 4. Sordo +19,7, 5. Breen +24,6, 6. Tänak +37,9, 7. Latvala +48,9, 8. Bouffier +1.15,6.

Kolmas Toyota Esapekka Lappi on näidanud katsel kolmandat aega, Tänak on juba kuuendaks tõugatud. Juhib Ogier, teisel kohal on Mikkelsen, kolmandal Lappi.

Meeke: "Ma jäin kraavi kinni. Väga lihtne - leidsin jäise koha üles. Pidin pealtvaatajaid ootama ja kaotasin minuti kuni poolteist. Ralli on veel pikk, üritame edasi minna, aga algus polnud hea."

Evansil purunes 12 km peal rehv. "Pidime peatuma ja seda vahetama. Jää peal oli samuti veidi draamat. Kohutav algus."

Craig Breen tuleb finišisse kolmanda ajaga ja tõukab Tänaku neljandaks (vahe 13,3 sekundit). Meeke ja Evans võtavad sisse 6. ja 7. koha, ajakaotused Ogierile vastavalt 1.44,7 ja 3.48,0. Julmad vahed juba avakatse järel sees!

Sordo on Tänaku aja üle sõitnud ja võtnud sisse teise koha Ogieri järel.

Latvala tuleb finišisse veel kehvema ajaga (+48,9 kaotust Ogierile, +11,0 Tänakule). Neuville kaotab Ogierile tervelt 4.16,8.

Latvala rääkis, et ta tegi jäisel osal samuti pirueti, pidi tagurdama ja sinna see aeg kulus...

Vasak eesmine ots on Tänaku autol kahjustusi saanud! "Sõitsime jäisel rajaosal välja teeperve. Kiirust polnud ollagi, ainult 10 km/h. See koht oli väga raske." Tänaku ajaks märgitakse 23.54,5. Ehk kaotab Ogierile 37,9. https://twitter.com/OttTanak/status/956639694024069127

18,83 km vaheajapunktis on Tänak Ogierile kaotamas 25 sekundit, Neuville juba 3 minutit ja 4 sekundit.

Ogier on esimesena finišis ajaga 23.16,6.

Neuville ja Evans ka liiguvad. Evansi kohta öeldakse "paraku siiski mitte rallikiirusega"

Tänak jäi seisma katse 12. kilomeetri alguses, aga WRC tekstiülekande sõnul sai edasi sõita. Neuville seisab.

Thierry Neuville on samuti hädas. Elfyn Evans on seisma jäänud. Tänak jäi seisma, kuid sai liikuma. MIS TOIMUB!?

Tänakuga ka midagi juhtunud!? Eestlasele läheb esimesest vaheajapunktist kirja alles aeg 8.07,9. Samas, tahtmata paanikat külvata, rõhutame, et sellistel pikkadel katsetel ei tasu ajavõtusüsteemi splittide puhul alati 100 % usaldada. Eriti kuskil mägedes.

Esimene vaheaeg tuleb Latvalalt - 4.09,2. Evansile näitab ajavõtusüsteem 4.11,0 ja Ogierile alles 13.23,1. Kas tõesti nii julm kaotus või midagi on ajavõtuga lahti?

Auto läks väikse hoo pealt lihtsalt käest ära ja Ogier oli seal sees "reisija".

Ralliraado teatab, et Ogier on teinud pirueti!

Tänak on tänaseks katseks valinud neli pehme ja kaks ülipehme seguga rehvi. Latvala valik oli: 3 pehmet, 3 ülipehmet.

Viis meest on juba rajal, nende seas ka Tänak. Ootame esimesi vaheaegu.

Bouffier rääkis ise ralliraadiole, et vahetus tuli kõrvalistmel teha täpselt kaks päeva enne registeerimistähtaega, sest tema senine kaardilugeja vigastas testisõidul väikses avariis kaela ja tundis, et see tal Montes startida ei luba. Tema kaassõitjaks on nüüd teine prantslane, 46-aastane Xavier Panseri. Bouffier ise on 39-aastane.

Sebastien Ogieri kaardilugeja Julien Ingrassia rääkis täna ralliraadiole, et kolmandal M-Spordi mehel Bryan Bouffieril jäi kaardilugeja vahetuse tõttu Monte Carlo recce ehk rajaga tutvumine sootuks tegemata, mis selle nädala rajaprofiili arvestades on mehele väga halb uudis.

WRC raadio, mida saate kuulata SIIT, on täna eriti laiahaardeline. Becs Williams on hooldusalas Gapis, teine töötaja Londoni stuudios, kohapealne reporter kuskil Prantsuse kohvikus esimese katse finišis.

Jaan Martinson viibib võistluspaigas kohapeal. Loe tema tänast Eesti Päevalehe artiklit siit! http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/monte-carlo-ralli-kas-ogier-voidutseb-taas-ja-tanak-alistab-latvala?id=80899647

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-monte-carlos-ott-tanak-nuriseda-pole-millegi-ule-testikatse-moodus-probleemideta?id=80898597

Testikatse lõppseis:

Nüüd on WRC2 autod peale lastud, mis tähendab, et WRC masinate jaoks on testikatse lõppenud!

Teised on samuti pimedas sõitma hakanud. Tänaku viies läbimine on pimedatest sõitudest seni parim - 2.03,5.

Tänaku neljas aeg on nüüd ka meil olemas - selleks on 2.04,6. Oli ka arvata, et pimedas ajad enam nii heaks ei osutu.

Tänak: "Ralli tuleb keeruline, sest lubatakse äraarvamatut, montecarlolikku ilma. Võimatu on ennustada, mis juhtuma hakkab. Tuleb lihtsalt sõita ja teha õigeid otsuseid."

Jaan Martison: "Tänak teatas, et testikatse läbisõidud möödusid probleemideta ja andsid positiivset infot. Nuriseda pole millegi üle. Samas ei saa midagi täpsemalt öelda, sest Toyotaga pole sõidetud ühtegi rallit."

Jaan Martinson raporteerib kohapealt, et Tänak läks siiski veel testikatsele - õhtupimedus on rallirajale tulnud ning kasutatakse võimalust, et tulesid seadistada.

Latvala sõidab neljandal läbimisel välja küll oma seni parima aja, kuid kuuendast kohast enamat see praegu ei anna.

Tasapisi hakkavad tulema ka kolmanda läbimise ajad, Tänak hoiab endiselt testikatse pingereas kolmandat kohta. Neuville on raja läbinud juba neli korda.

Teiste meeste jaoks pole testikatse veel lõppenud - kolm korda peaksid kõik rajal ära käima, seega ootame veel huviga teiste tulemusi.

Jaan Martinson raporteerib kohapealt, et Tänaku testisõit on sõidetud. Praegu peab mees oma Eesti abilistega nõu.

Evansi ja Bouffieri esimesed ajad on ka olemas, aga teravasse tippu nad vähemalt praegu sekkunud ei ole.

Pärast väikest pausi on nüüd testikatse ilmselt jätkumas. Ootame uusi aegu!

Elfyn Evans ja Bryan Bouffier on veel ainsad WRC sõitjad, kes pole rajal käinud.

Hetkeseis:

Tänaku kolmas läbimine on pisut aeglasem - 2.01,5.

Teisel läbimisel keegi oma aega seni oluliselt parandanud ei ole. Tänakul endiselt seni paremuselt kolmas aeg.

Kui mõned WRC sõitjad pole veel kordagi rajal käinud, siis Tänak on saanud kirja ka teise aja - see on tema esimesest läbimisest 0,1 sekundit kiirem.

Nüüd on Tänak liidrikohalt löödud: Neuville sõidab välja eestlasest 0,6 sekundit kiirema aja, Tänakut edestab poole sekundiga ka Dani Sordo. Andreas Mikkelseni esimene läbimine on Tänakust 0,2 sekundit aeglasem.

Tänaku aeg on endiselt esimesel läbimisel parim - läbi on tulnud ka Kris Meeke (+1,1), Sébastien Ogier (+2,0) ja Tänaku tiimikaaslane Esapekka Lappi (+3,9).

Latvala on samuti esimese aja kirja saanud - 2.02,8.

Esimene aeg testikatselt on olemas ja see ei ole keegi muu kui meie oma Ott Tänak - ajaks 2.00,8.

Ott Tänak on legendi koostamise lõpetanud ning praegu fännihordidele autogramme jagamas. Huvi tema vastu on päris suur! Testikatse alguseni jääb veel pisut alla tunni.

Jaan Martinson Monte Carlost: „Ilm on ilus ja päikeseline. Sooja on kuus kraadi, kuid reedeks ennustatakse palju halvemat ilma. Ennustuse kohaselt on reedel mägedes oodata lumetormi ja merepinnal vihma. Seetõttu otsivad kõik tiimid täpset ilmaennustust. Praegu käib veel rajaga tutvumine, mis hakkab varsti lõppema. Eesti aja järgi kell 16.00 on autogrammitund, kus astub teiste seas üles ka Ott Tänak. Lisaks on täna kavas ka ametlik pressikonverents, kus Toyotat esindab just Tänak.“

Monte Carlo rallile läheb võitu kaitsma M-Spordi esipiloot Sebastien Ogier, kes tegi M-Spordi eest debüüdi just mullu Monte Carlos.

