Ott Tänak ja Martin Järveoja (M-Sport) lõpetasid Rootsi MM-ralli teise kohaga. Rallivõidu võttis soomlane Jari-Matti Latvala (Toyota).

Pühapäeval suurepärast kiirust näidanud Latvala kasvatas lõpuks vahe Tänakuga 29,2 sekundi peale. Tänak edestas omakorda kolmandana lõpetanud Sebastien Ogier'd 30,3 sekundiga.

Ralli lõppseis:

Latvala jätkab liidrina ka MM-sarja üldarvestuses, olles kahe ralliga kogunud 48 punkti. Ogier on 44 silmaga teine ning Tänak 33 punktiga kolmas. Järgnevad Dani Sordo (25p), Craig Breen (20p) ning Elfyn Evans (18p).

Rootsis on kohapeal Delfi reporter Karl Rinaldo, kes vahendab meile sõitjate arvamusi ja ralli tegitaguseid. Tänasest pühapäevani hoiame üleval otseblogi ning kohe pärast ralli lõppu läheb pühapäeval eetrisse Marek Lindmaa juhitav Delfi rallistuudio, kus külalisteks mitmed tuntud rallitegelased.