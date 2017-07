FOTOD | Sebastien Ogier kihutas Austrias Vetteli vormeliga

Rallisõitja Ott Tänaku tiimikaaslane Sebastien Ogier tegi enne Soome MM-rallit kiire vahelepõike Austriasse, kus proovis Spielbergi ringrajal taltsutada Red Bulli vormel-1 masinat.

Prantslane istus Red Bulli 2011. aasta vormelisse, millega Sebastian Vettel tuli maailmameistriks.

"Poisikesena jälgisin (Ayrton) Sennat, ta oli minu iidol, ja mõistagi unistasin, et saan ühel päeval sellist vormelit juhtida," sõnas Ogier, vahendab redbullracing.

"Võidusõitjana vajan kihutamise nautimiseks kiiret masinat ja F1 vormel on kiireim, mida juhtida. Seega on väga loogiline, et iga võidusõitja tahab ühel päeval seda masinat proovida."

