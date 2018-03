FOTOD | President Kersti Kaljulaid andis Malcolm Wilsonile üle teenetemärgi

“Eile pärast seiklusterohket teekonda Londonisse jõudes kohtusin Eesti saatkonnas kohalike eestlaste ja Eesti sõpradega. Ühtlasi sain üle anda Maarjamaa Risti V klassi teenetemärgi Malcolm Wilsonile, kes aitas viia nii Markko Märtini kui Ott Tänaku rallimaailma tähtede hulka, andes sellega võimaluse kümnetele tuhandete eestlastele elada omadele kaasa ralliradade ääres üle maailma ning sadadele tuhandetele eestlastele meedia kaudu nende saavutusi jälgida,“ kirjutas Kaljulaid Facebooki lehel.

Yesterday evening @estembassyuk, Malcolm Wilson was honoured to be awarded The Order of the Cross of Terra Mariana by the President of Estonia for his support of Estonian motorsport. Thanks Estonia!! 🇪🇪 pic.twitter.com/DtKze6Xa4m— M-Sport (@MSportLtd) March 27, 2018