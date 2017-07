FOTOD | PAGANAMA KAHJU! Poola rallit juhtinud Ott Tänak sõitis vastu puud ja katkestas!

Ralli võitis kogu nädalavahetuse Tänakuga kõva lahingut pidanud belglane Thierry Neuville (Hyundai) minuti ja 23,9 sekundiga tiimikaaslase Hayden Paddoni ees. Tänu Tänaku katkestamisele pääses viimasena poodiumile Sebastien Ogier (M-Sport), kes kaotas Neuville'ile 2 minutit ja 20,8 sekundit.

Tänak alustas viimast võistluspäeva katsevõiduga, muutes 3,1-sekundilise kaotuse Neuville'ile 1,8-sekundiliseks eduks. 21. katse esimeses vaheajapunktis oli Neuville Tänakust vaid 1,2 sekundit kiirem, kuid pärast väljasõitu oli eestlane teises vaheajapunktist belglasest juba 12,6 sekundit maas. Finišiks oli kaotus minut ja 44,9 sekundit.

Kuna viimase punktikatse võitis Jari-Matti Latvala (Toyota), langes Tänak MM-sarja üldarvestuses neljandaks, nelja punktiga soomlase taha. Ogieri edu Neuville'i ees kahanes 11 sekundile.

M-Spordile kuulub liidrikoht ka meeskondlikus arvestuses (259). Teine on Hyundai 237 silmaga.

MM-sari jätkub Soome ralliga 27.-30. juulini.

Poola ralli lõppseis:

Laupäev:

Laupäeva hommikul paistis Poola radade kohal päike ning olud olid reedega võrreldes tunduvalt kuivemad. Ralli jätkus pikalt kolmikjuhtimisel, kus Thierry Neuville, Ott Tänak ja Jari-Matti Latvala püsisid kümnesekundilise vahemiku sees. Liidrikohal olid vaat et kordamööda Neuville ja Tänak. Eestlased said kirja ka ühe katsevõidu.

Suured sündmused hakkasid juhtuma 16. katsel. Esmalt oli Latvala sunnitud tehnilise probleemi tõttu keset sõitu seisma jääma ning katkestama, aga probleemid vaevasid ka Neuville'i ja Tänakut. Belglase autol läks katki tagumine vasakpoolne rehv, mille tõttu ta umbes 20 sekundit kaotas, Tänaku Fordil lendas aga ühe sirge peal ühtäkki küljest tagatiib. Tänak sai küll 16. katse järel Neuville'i ees sisse 14,4-sekundilise edu, kuid pidi järgmisel kolmel katsel tagatiiva puudumise tõttu pisut aeglasemalt sõitma ning liidrikoha Neuville'ile loovutama.

Neljal pühapäeval toimuval katsel läheb Tänak tagasi sõitma 3,1-sekundilist vahet. Väga tugeva päeva tegi uusmeremaalane Hayden Paddon, kes tõusis mööda nii Sebastien Ogierist kui katkestanud Latvalast ning on Neuville'ist-Tänakust vaid paarikümne sekundi kaugusel.

Reede:

Tugev vihmasadu muutis Poola kruusateed reedel ülimalt mudaseks ja libedaks, mistõttu olid sõitjad hädas pidamisega ning pidid sageli katseid läbima ülimalt ettevaatlikult, peaaegu kõik said kirja ka mõne suurema või väiksema väljasõidu. Esialgu eraldus teistest selgelt MM-sarja esinelik - Sebastien Ogier, Thierry Neuville, Tänak ning Jari-Matti Latvala -, kuid vihma raugedes langes esimesena katsetele startinud Ogier esikolmikust enam kui poole minuti kaugusele ning rallivõidu eest võistlevad hetkel ülejäänud kolm meest.

Tänak ei võitnud reedel mitte ühtegi katset, kuid stabiilne ja kindel sõit hoidis Eesti ekipaaži liidrist Neuville'ist vaid 1,3 sekundi kaugusel.

Kokku on Poola MM-rallil kavas 23 kiiruskatset. Reedel ja laupäeval sõidetakse üheksa ning pühapäeval neli katset.

Ralli kuues kiiruskatse jäeti reedel publiku ohutuse kaalutlustel ära.

MM-sarja juhib seitsme etapi järel valitsev maailmameister Sebastien Ogier (M-Sport) 141 punktiga, järgnevad Thierry Neuville (Hyundai) 123, Ott Tänak (M-Sport) 108, Jari-Matti Latvala (Toyota) 107, Dani Sordo (Hyundai) 70 ja Elfyn Evans (DMack) 53 punktiga.

Pühapäevane kiiruskatsete kava:

SS20 Orzysz 1 (11,15 km) - kell 9.10

SS21 Paprotki 1 (18,68 km) - kell 10.08

SS22 Orzysz 2 (11,15 km) - kell 11.45

SS23 Paprotki 2 (Power Stage, 18,68 km) - kell 13.18

Poola MM-ralli

Ralli lõppseis:

Ogier ei tundu kolmandal poodiumil just kõige õnnelikum. Prantslane ütles ka teleintervjuus Tänaku eksimusele viidates, et pole seda kohta ära teeninud. https://twitter.com/rajdpolski/status/881474781702475778

Neuville on võitjana finišis. Punktikatse võitis Latvala, Neuville viies.

Paddon võttis viimast katset väga rahulikult. Alles seitsmes aeg, Latvalast 17,3 sekundit aeglasem.

WRC plusis on juba üleval ka Tänaku pardakaamera video 21. katselt. Järveoja sõnad finišijoone ületades: "Kurat, peaaegu oleks ära tulnud, raisk!"

Ogier sõidab välja teise aja. Auto on veidi kahjustada saanud. Kaotust Latvalale 4,9 sekundit. Finiši intervjuus jagub prantslasel kiidusõnu ka Otile.

Sordo punktikatselt punkte ei korja. Läheb kuuendaks. Kokkuvõttes esimesena poodiumilt väljas. Kolmel mehel veel sõita.

Suninen tegi Tänakule sarnase spinni ja kaotas palju aega. Lõpetajatest hetkel viimane.

Lefebvre on kiire, aga mitte nii kiire kui Latvala või Mikkelsen. Prantslane kolmandaks, kaotust soomlasele 6,3 sekundit.

Östberg tõukab Evansi kolmandalt kohalt, kuid Latvalale jääb ikkagi 12,4 sekundit alla, Mikkelsenile 7,1.

Kui viis autot on finišis, on Latvala endiselt katse liider. Mikkelsen teine (+5,3), Evans kolmas (+13,8). https://twitter.com/JariMattiWRC/status/881463157218267136

Latvala kaotas auto esiotsast ühe olulise aerodünaamilise detaili, kuid sõidab välja kiireima aja. Läheb 5,3 sekundiga Mikkelseni ette. Kuus autot on veel tulemas.

Viimane kiiruskatse on alanud. Meie jaoks on küll pinge maas, aga väärtuslikud punktid on teiste jaoks siiski laual. Vaatame, kas Latvalal õnnestub Tänakust üldarvestuses mööduda. Vahe on vaid üks punkt.

Malcolm Wilsoni kommentaar: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/malcolm-wilson-keegi-pidi-selle-pinge-all-eksima-kahjuks-oli-see-ott?id=78752454

Tänak on GPS-is juba Tallinna sihtkohaks seadnud: https://twitter.com/OttTanak/status/881443915664064512

Neuville kindlast eduseisust hoolimata tempot alla pole lasknud. Enne Latvala finišeerimist taas parim aeg. Üldseis enne viimast katset:

Tänaku värsked kommentaarid Delfile: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-poolas-tanak-niisama-soites-polnuks-meil-neuvillei-vastu-voimalust?id=78752208

Jari-Matti Latvala lohutab Tänakut: https://twitter.com/LechFerodo/status/881432705224847360

Saatuslik kurv videos: https://twitter.com/J_Kalucki/status/881431307460505600

Üldseis pärast 21. kiiruskatset:

Tänaku tänusõnad fännidele. https://twitter.com/OttTanak/status/881423106870579200

Ralliraadio teatel ei liigu Tänak selle autoga enam kuhugi. Ogier tõuseb kolmandaks.

Hetkel pole veel teada, kas Ott saab edasi sõita või mitte. Ilmselt konsulteerib tiimiga, kas on mõtet ise parandama hakata. Hooldusalasse täna enam enne lõppu ei sõideta.

"Ainus mudane koht metsas. Sõitsime tagaosaga teepeenrasse ja tabasime suurel kiirusel puud."

Tänak langes kolmandaks, Neuville'ile kaotab juba minut ja 43,1 sekundit.

Tänak ralliraadiole ja TV-le kommentaare ei anna. Tuleb autost välja ja kommentaatorid ütlevad, et auto enam ei käivitu!

Neuville on teises splitis Tänakust 12,6 sekundit kiirem.

Liigub väga aeglaselt, üritab kuidagi üle finišijoone saada.

Kõva kahjustus auto esiosas...

Tänak on väljas käinud!

Teises splitis on Tänak võrreldes Lefebvre'iga veidi kiirust tõstnud, vahe seal 3,9 sekundit. Ootame hinge kinni hoides belglase aega.

Ai-ai-ai! Neuville on esimeses splitis Tänakust 1,2 sekundit kiirem.

Tänak läheb esimesest splitist läbi kiireima ajaga, edestades Lefebvre'i 2 sekundiga.

Pea kõigil meestel on sel katsel mõni lugu rääkida, kus nad napilt auto rajal hoidsid või ristmiku otseks sõitsid. Loodame, et meie mees saab puhtalt läbi.

Tänak läks rajale!

Lefebvre võttis mälestuseks tükikese aiast kaasa. https://twitter.com/voiceofrally/status/881415720088764417

Tänaku stardini 21. katsel on jäänud 7 minutit! Sellel katsel on meil kaks vaheajapunkti. Esimesse tullakse umbes kolme ja teise kuue ja poole minutiga.

Sinimustvalgete meri... Ilus vaadata kohe!

21. kiiruskatse on otsepildis nähtav WRC plusis. Kellel natukesest rahast kahju pole, siis tasub endale konto teha! Esimene kuu peaks isegi tasuta olema.

Latvala võtab Tänaku ees mütsi maha. https://twitter.com/JariMattiWRC/status/881406558781009920

"Võtan riske, aga üritan samas puhtalt sõita. Ütleks, et see oli minult peaaegu täiuslik katse." https://twitter.com/OttTanak/status/881404746095112193

10.08 algab järgmine katse. Tänaku stardini on 41 minutit.

Üldseis pärast 20. kiiruskatset:

Neuville on 4,9 sekundit aeglasem ja Tänak tõuseb taas liidriks!

Neuville'ilt esimeses splitis teine aeg, Tänakule kaotab 2,9 sekundit. Samal ajal on Tänak finišis Suninenist 15,6 sekundit kiirem.

Tänak on esimeses splitis 12,7 sekundit kiirem kui Suninen ja 13 sekundit kiirem kui Ogier! Saarlane lendab! "See on võimatu!" ohkab ralliraadio reporter.

Tänak on rajal! Ootame splitte.

Ralliraadio küsib kõikidelt lõpetajatelt, kumb võidab ralli - kas Tänak või Neuville. Keegi otseselt vastust ei anna, aga Lefebvre ütles, et kui liiga suruma hakata, on sel katsel vead väga kerged tulema.

Teemu Suninen, kes lõhkus veidi auto tagaosa, tuleb finišisse parima ajaga 6.25,9. Mikkelsenist 7,8 sekundit kiirem. Seitse masinat on katse lõpetanud. Tänaku stardini kõigest 4 minutit! https://twitter.com/EmyrPenlan/status/881400831815372801

Hääletama!https://twitter.com/Michelin_Sport/status/881399164952862720

Tänaku stardini on veel 11 minutit.

Vahepeal tuli siiski Elfyn Evans, kes läheb kolmandaks Hännineni taha (+5,7) ja Breeni ette (-2,2).

Mikkelsen sõidab Hännineni aja 1,7 sekundiga üle. Järgmisena ootame Östbergi.

Hänninen on kahest finišisse jõudnud autost kiireim (6.35,4), edestades Breeni 7,9 sekundiga.

Craig Breen on juba rajal. Tänak stardib 11-ndana. Ehk umbes-täpselt 26 minuti pärast.

Nonii, rallisõbrad! Loodetavasti on rahustid käe pärast pandud, sest täna tuleb hullumeelselt põnev päev! 3,1 sekundit lahutab Neuville'i ja Tänakut enne nelja viimast kiiruskatset. Ja need pole mingid Miki Hiire katsed, vaid korralikud - kaks 11 ja kaks 18-kilomeetrist.

Tänak täna hommikul hooldusalas: https://twitter.com/MSportLtd/status/881391217589837824

Pühapäevane kiiruskatsete kava:SS20 Orzysz 1 (11,15 km) - kell 9.10SS21 Paprotki 1 (18,68 km) - kell 10.08SS22 Orzysz 2 (11,15 km) - kell 11.45SS23 Paprotki 2 (Power Stage, 18,68 km) - kell 13.18

Üldseis pärast laupäeva. Neuville'i ja Tänaku vahel on ainult 3,1 sekundit!

19. katse tulemused. Elfyn Evans on võitnud kõik kolm publikukatset, Tänak kuues.

Kokkuvõttes on seega kahe mehe vahe enne pühapäeva 3,1 sekundit. Kõik on täiesti lahtine!

Tänak vahet Neuville'iga suureks ei lase - Oti aeg 1.45,2, Neuville'il 1.44,6.

Ogier - 1.45,0; Paddon - 1.45,2. Nüüd on stardis Tänak ja Neuville.

Sordo - 1.45,5, Suninen - 1.46,5. Nagu eeldada oli, siis tekivad maksimaalselt paarisekundilised vahed. Selle katsega rallit ei võideta, küll aga võib siin eksides ralli kaotada.

Lefebvre ja Hänninen on teistest märksa aeglasemad - vastavalt 1.45,7 ja 1.46,8.

Veel üks Ott Tänaku stiilinäide eelmistelt katsetelt: https://twitter.com/EpicRallyTribe/status/881170541956276224

Evans - 1.44,4. Östberg 0,6 sekundit aeglasem.

Mikkelsen 1.44,8, Breen 1.45,6.

Breen ja Mikkelsen on publikukatse esimene paar ning mehed on rajal.

https://twitter.com/Karlip1/status/881199869318377473

https://twitter.com/MSportLtd/status/881188649467092992

20.41 on Eesti aja järgi publikukatse algusaeg. Ootame ja loodame!

https://twitter.com/OttTanak/status/881186978796011520

Ralli üldseis pärast 18. katset. Neuville tõuseb taas liidriks, aga edu Tänaku ees on vaid 2,5 sekundit. Tänakul on tagatiivata vaja veel ainult 2,5-kilomeetrine publikukatse ära kannatada.

18. katse tulemused. Neuville vajutab kõvasti, tagatiivata Tänak suudab vee peal püsida.

Neuville finišis - edu Tänaku ees 8,6 sekundit. Kokkuvõttes tõuseb belglane liidriks, aga vahe Eesti ekipaažiga on vaid 2,5 sekundit.

Tänak: "Suure hüppe ajal oli päris raske. Üritasin sõita nii puhtalt kui võimalik. Vahepeal oli küll tunne, et auto veereb üle kapoti, aga saime hakkama. Thierry saab homseks paraja edu sisse, aga kõik on võimalik."

Vahepeal hakkas ka paduvihm. Ehk segab see natuke Neuville'i?

Tänak finišis - kaotust Paddonile 8,1 sekundit.

Paddon sai vahepeal finišis kirja kiireima aja - 10.02,6.

Neuville on seal Tänakust 6,2 sekundit kärmem, mis tähendab, et üldkokkuvõttes on belglane juba Tänakust mööda läinud. Õnneks ei tundu praegu, et see vahe väga suureks käriseks.

5,4 sekundit on Tänaku kaotus Lefebvre'ile teises splitis.

Neuville edestab Tänakut esimeses vaheajapunktis 3,6 sekundiga.

Tänaku autol peaaegu nagu ei olekski midagi viga - esimeses splitis näitab ta 2,8-sekundilise kaotusega hetke seitsmendat aega.

Ott Tänak on samuti rajale asunud.

Neljanda-viienda koha eest heitlevad Ogier ja Sordo tulevad samas tempos. Paddon on esimeses splitis kiireim - ei mingit üllatust.

Lefebvre jätkab kiireima Citroenina - 10.04,8 on finišis uus liidriaeg.

Iirlane sõidab välja aja 10.09,4.

Breen on Poola ralli 18. kiiruskatse avanud.

Järgmine katse juba kümne minuti pärast! https://twitter.com/MSportLtd/status/881174718518370304

https://twitter.com/OttTanak/status/881172877273378816

Ralli üldseis pärast 17. katset. Tänak püsib endiselt liidrikohal, kuid edu Neuville'i ees sulab kiirelt, olles praegu 6,1 sekundi peal.

17. katse tulemused. Tänak suutis ilma tagatiivata sõita kiiremini kui Sordo ning mitte liiga palju sekundeid Neuville'ile loovutada.

Neuville lõpetab Tänakust 8,3 sekundit kiiremini ning jääb üldarvestuses eestlasest 6,1 sekundi kaugusele.

Tänak: "Raske. Riskantne ja keeruline. Aga mida saame parata? Teel pole lihtne püsida. Tagatiib kadus lihtsalt eelmisel katsel ühel sirgel ära."

Tänak lõpetab, kaotust Paddonile 8,8 sekundit. Läks õnneks!

Ogier tunnistab, et tal on autoga mehaanilise probleeme, mida ta kahe katse vahel parandama pidi.

Tänak kaotab esimeses splitis 5,2 sekundit - hea märk. Oluline on mitte liiga palju sekundeid ära anda.

M-Sport: "Kui keegi juhtub Ott Tänaku tagatiiva leidma, oleksime väga õnnelikud, kui selle meile ralliparki tagastada saaksite!" https://twitter.com/MSportLtd/status/881169911623688195

Finišis on hetkeliider 7.24,0-ga Lefebvre. Samal ajal stardib Tänak - pöidlad pihku!

GPS-kaardi pealt on igatahes näha, et Tänak läheneb stardile. Rallipargis on taas sadama hakanud.

Breen finišis - 7.29,1.

Craig Breen on 17. katset alustanud.

Nüüd tuleb ka ametlik teade - Latvala on tänase päeva tehnilise probleemi tõttu katkestanud.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/881157712716984321

Ega Neuville'i auto ka tõtt-öelda kõige tervem välja ei näinud! https://twitter.com/eWRCresults/status/881154583703244802

Järgmine katse algab seega mõni minut enne kella 18-t. Ootame põnevuse ja ärevusega.

https://twitter.com/MSportLtd/status/881154846929424384

https://twitter.com/RallysupportNL/status/881153565179482112

Tänaku kaotatud tagatiib on väga kehv uudis. 14 sekundit on küll edu, aga usutavasti sulab see ära, sest Ott peab sõitma kaks pikka katset ja ühe publikukatse tavapärasest tublisti halvema aerodünaamikaga. Tagatiib aitab autot maa küljes hoida, nii et kiirematel sektsioonidel ning hüpetel on Tänakul nüüd tunduvalt keerulisem.

Ralli üldseis: Tänak tõusis 14,4 sekundiga üldliidriks, kuid peab päeva lõpuni hakkama saama tagatiivata. Paddon tõusis Latvala katkestamise tõttu kolmandaks.

16. katse tulemused. Paddon kiireim, Tänak tagatiiva kaotamise tõttu neljas, Neuville kaotas rehvi purunemise tõttu pea 20 sekundit, Latvala aga sootuks katkestas.

Pöörane, pöörane katse. Kogu esikolmikuga juhtus midagi! Hayden Paddon limpsab keelt...

Hea uudis on 14,4-sekundiline vahe, halb aga see, et Neuville saab rehvi ära vahetada, Ott aga praegu kuskilt uut tagatiiba võtta ei saa. Väidetavalt lendas see lihtsalt küljest ära!

Neuville'i häda põhjus selge - tagumine vasak rehv purunes!

Neuville lõpetab - 17 sekundit aeglasemalt kui Tänak! Ott võtab üldarvestuses sisse kindla liidripositsiooni!

Kas Neuville on suurest mängust väljas? Kolmandas splitis kaotab ta Tänakule 12,5 sekundit!

Ott Tänak on kaotanud auto tagatiiva!

Tänak finišis ajaga 10.28,9. Mitte kõige parem aeg - 5,5 sekundit kaotus Paddonile ning hetkel neljas koht. Oluline on aga nüüd Neuville'i tulek.

Neuville kaotab teises splitis Tänakule 7,5 sekundit!

Ogier kaotab finišis Paddonile 2,7 sekundiga. Uusmeremaalane tõuseb kokkuvõttes nüüd kolmandaks.

Soomlane küll liigub õige pisut, aga Tänak on temast juba mööda läinud.

Latvala on katsel seisma jäänud!

Tänak on teises splitis võrreldes Paddoniga natuke tagasi andnud - vahe seal 2,6 sekundit eestlase kahjuks.

Paddon läheb Sordo ees uueks katseliidriks - 10.23,4.

Tänak on avasplitis kiireim - Paddonit edestab ta ühe kümnendikuga.

Nüüd on katsele startinud ka Tänak. Paddon on teises splitis teistest peajagu üle - vahe on üle seitsme sekundi!

Rajal on hakanud kergelt vihma sadama.

Teemu Sunineni auto käis WRC TV sõnul korra kahe ratta peal, kuid vaheaegade põhjal otsustades ta seetõttu aega ei kaotanud.

Breenil oli aga katse lõpuosas väike probleem ning Mikkelsen edestab teda lõpuks 7,7 sekundiga.

Tundub, et Hänninen on mõne fänni iPhone'i ära lõhkunud :) https://twitter.com/EpicRallyTribe/status/881139864342810624

Breeni märk on maas - 10.40,6. Splittide põhjal tulevad esimestena alustanud sõitjad väga võrdselt.

Sõitjad lasti rajale taas kaheminutiliste vahedega.

Craig Breen on 16. katsele startinud!

Järgmine katse algab kell 16.31. Püsigem rallilainel!

https://twitter.com/MSportLtd/status/881135234003197952

https://twitter.com/OttTanak/status/881133661046919169

Üldseis pärast 15. katset: Neuville'i edu Tänaku ees on kolm sekundit, Latvala jääb juba enam kui kümne sekundi kaugusele.

15. katse tulemused: Neuville ja Tänak heitlevad edasi, seekord oli kiirem belglane.

1,7 sekundit - täpselt nii palju on Neuville Tänakust finišis kiirem. Kokkuvõttes kasvab edu kolme sekundini.

Tänak: "Naudin konkurentsi, aga teeolud nõuavad väga palju keskendumist. Väga raske on aru saada, kus on tee peal keerulisemad kohad."

Teises splitis on Neuville'i edu eestlaste ees 2,9 sekundit.

Tänak edestab Latvalat omakorda veel 2,1 sekundiga. Ootame Neuville'i.

Latvala on uus katseliider, edestades Paddonit 1,2 sekundiga.

Neuville on avasplitis Tänakust veel 2,1 sekundit kiirem. Belglane on hullumeelselt kiire!

Ogieri jaoks on hooldusalast tõsiselt kasu olnud - ta kaotab Paddonile vaid sekundiga ning on tagasi heas tempos.

7.52,9 - Paddon on täna olnud väga kiire ning uusmeremaalane jätkab samuti nobedalt. Seda, kas sellest katsevõiduks piisab, otsustab esikolmik.

Ott Tänak näitab aga esimeses splitis suurepärast aega, olles teistest 0,7 sekundit kiirem. Hea märk!

Vahepeal on Tänak samuti rajale saanud.

Suninen lähebki esimeseks - 7.55,6.

Lefebvre lööb Breeni liidrikohalt. 7.57,9. Teemu Suninen tuleb esimese spliti järgi otsustades aga veel nobedamini.

https://twitter.com/OttTanak/status/881127061024374786

Breeni avaaeg on 7.59,8. Hommikusest läbimisest üheksa sekundit kiiremini.

Tänak hooldusalas: "Seis on väga pingeline. Päeva teisel poolel vajutame täiega."

Craig Breen on 15. katsele startinud!

Delfi lugeja foto: eestlased ja poolakad üheskoos rallit vaatamas!

Nüüd ootab sõitjaid ees lõunapaus, autosid hooldusala. Ralli kiiruskatsed peaksid eelnevaid viivitusi arvestades jätkuma meie aja järgi poole nelja paiku.

https://twitter.com/OttTanak/status/881101614169436161

Ott Tänak äsja lõppenud katsel. Foto: Veiko Vares

Üldseis pärast 14 katset: Neuville taas liider, vahe Tänakuga vaid 1,3 sekundit!

14. katse tulemused: Neuville vajutas võimsalt, Tänak ei jäänud palju maha.

Neuville lõpetabki võimsa ajaga - 10.08.5 - ning võtab Tänakult 1,3 sekundiga liidrikoha endale.

Tänak: "Vajutame täiega. Katse lõpposa oli väga keeruline. Kõik üritavad väga kõvasti."

Tänaku lõppaeg - 10.12,9. Kaotust Latvalale 1,2 sekundit. Mitte midagi hullu!

Neuville tahab väga kõvasti liidriks minna - teises splitis edestab ta Tänakut nelja sekundiga.

Latvala finišis - 10.11,7. Liidriks.

Ilma põrkerauata sõitev Ogier kaotab Paddonile finišis 11 sekundit. Prantslase vahe liidritega aina suureneb, tema õnneks tuleb nüüd hooldusala.

Tänak on nüüd natuke juurde pannud - Latvalale jääb ta teises vaheajapunktis alla vaid 1,7 sekundiga.

Latvala teine vaheaeg on aga Paddonist veelgi kiirem. Samal ajal näitab Neuville esimeses splitis võimsat aega, olles Tänakust 3,3 sekundit kiirem.

Paddon finišeerib suurepärase ajaga - 10.14,5 on Lefebvre'ist 6,9 sekundit nobedam!

Tänak kaotab esimeses splitis Lefebvre'ile poolteist sekundit.

Stephane Lefebvre teeb taas hea sõidu - 10.21,4 viib ta Mikkelseni ees liidriks. Ogier ja Latvala on samuti rajale saanud.

Craig Breeni aeg päeva esimese poole lõpetuseks - 10.29,6.

Aga nüüd ta läks! Kaks minutit hiljem kui plaanitud, 13.10.

Tundub, et ka järgmise katse algusega pisut viivitatakse. Breen pole veel rajale asunud.

Järgmine katse algab juba vähem kui kümne minuti pärast, nii et püsige meie lainel!

https://twitter.com/MSportLtd/status/881089499899592705

https://twitter.com/OttTanak/status/881088027250106368

Ralli seis pärast 13. katset: Tänaku edu Neuville'i ees kahanes 3,1 sekundile, esikolmik endiselt kümne sekundi sees.

13. katse tulemused. Paddon on täna olnud kiire, Tänak kolmas.

Neuville finišis - Tänakut edestab ta 0,4 sekundiga. Eestlased jäävad liidriks!

Tänak: "Sõitsime puhtalt, aga tee muutub aina pehmemaks ning raskem on õiget sõidujoont hoida. Olud on aga mõistagi kõigi jaoks samad."

Tänak finišis - kaotust Paddonile 1,8 sekundit. Hästi!

Paddon läks vahepeal 7.24,1-ga liidriks. Latvala on neljasekundilise kaotusega viies. Kohe tuleb ka Tänak.

Tänak ei tule splitist kõige paremini läbi - kaotust kolm sekundit.

Ogieri vaevavad ilmselt endiselt eelmise katse avariist tulenevad probleemid. Splitis kaotab ta juba nelja minuti kohta seitse sekundit.

Tänak on rajal. Splitis näitab samal ajal parimat aega Paddon, aga seda päris napilt.

Lefebvre edestab Mikkelseni veel 0,7 sekundiga ning läheb katse liidriks. Just läks Latvala, Tänaku stardini kaks minutit.

Mikkelsen on Breenist 3,6 sekundit kiirem.

Breen esimesena finišis - 7.30,3.

See katse algas õigeaegselt - Breen on rajale läinud.

Juho Hänninen vahetab kahe katse vahel tee ääres ratast. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=198508

Ott Tänak äsja lõppenud katsel. Foto: Veiko Vares

https://twitter.com/MSportLtd/status/881068135675199488

13. katse algab eelnevate viibimiste tõttu ilmselt kell 12.16. Jääme ootele, seis on soodne!

Eestlaste hea sõidu juures on ehk kõige üllatavam tõsiasi, et Tänak käis katsel korra päris korralikult rajalt väljas - õnneks vaid põllu peal. Auto esiosa on rohtu ja maltsa täis ning õnneks on kogu kahju vaid kosmeetiline.

Ralli üldseis - Tänak on uus liider!

12. katse tulemused: Tänakule võimas katsevõit, Ogier tegi väikese avarii ning kaotas aega.

Neuville finišis - 10.45,9 tähendab seda, et Tänak tõuseb katsevõiduga ralli liidriks! Edu belglase ees 3,5, Latvala ees 7,2 sekundit.

Tänak on finišis ning aeg on võimas - 10.39,8! Paddonit edestab ta kolme sekundiga ning siit tuleb ilmselt eestlaste esimene katsevõit sellel rallil.

Latvala finišis - 10.43,8 ja teine koht.

Neuville on teises splitis Tänakust 6,1 sekundit aeglasem. Eesti ekipaaž tuleb võimsalt!

Ogier on avarii teinud! Prantslane küll lõpetab, aga kaotust Paddonile kogunes 30 sekundit!

Tänak on samal ajal teises vaheajapunktis Paddonist 0,3 sekundit kiirem.

Neuville on esimeses splitis Tänakule 3,5 sekundit kaotanud!

Paddon lõpetab võimsa ajaga - 10.42,8. Teisel kohal olevast Sordost 7,9 sekundit kiirem! Uusmeremaalane tõuseb kõigi eelduste kohaselt nüüd ka üldarvestuses Ogierist mööda.

Tänak on esimeses splitis kiire, jäädes Paddonule alla vaid 0,3 sekundiga.

Ott Tänak on nüüd samuti rajale asunud.

Mads Östberg sõidab välja uue kiireima aja - 10.52,7.

WRC2 klassis sõitva poolaka Jaroslaw Koltuni ralli sai uskumatult tragikoomilise lõpu - täna hommikul katsele sõites sattus ta avariisse tänavaautoga, kui üks vanem härra roolis teadvuse kaotas ning Koltuni autot rammis.https://twitter.com/eWRCresults/status/881054612110925824

Breen paneb esimese märgi maha - 10.54,5.

Veiko Vares raja kõrvalt: "Nullautod jäid vahepeal seisma, et pealtvaatajaid ära ajada. Korraldajad on parajalt segaduses ning ei saa vahepeal ise ka aru, mida nad teevad."https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=198506

Breen on lõpuks startinud - algusaeg 10.51.

Raja kõrvalt antakse teada, et praegu sõidab veel viimane nullauto.

Ka selle katse start hilineb - raja ääres valedes kohtades olevate pealtvaatajate tõttu.

https://twitter.com/MSportLtd/status/881045164319309828

Järgmine katse peaks algama kell 10.35. Teeme siit väikese pausi ja oleme peagi tagasi!

Üldseis pärast 11. katset. Esikolmik on jätkuvalt väga tihedalt koos!

11. katse tulemused. Latvalale katsevõit, Tänak kolmas.

Neuville kaotab katse lõpuosaga natuke aega ning saab teise koha - Latvalale jääb ta alla 0,8 sekundiga, Tänakut edestab 1,3 sekundiga.

Kokkuvõttes jääb Neuville seega 2,6 sekundiga Tänaku ees liidriks, Latvala jääb belglasest maha 5,8 sekundit.

Tänak: "Pidamine on palju parem kui me arvasime, nii et auto vedrustus on liiga pehme. Üritame sellega midagi ette võtta."

Tänak ei kaota Latvalale liialt palju - 2,1 sekundit ning hetkel teiseks. Neuville tuleb aga võimsalt.

Latvala sõidab hea aja - 8.02,2 viib ta katse liidriks.

Teises vaheajapunktis on Tänak Paddonist neli sekundit aeglasem.

Neuville on esimeses vaheajapunktis kiireim - Tänakut edestab ta 2,4 sekundiga.

Ogier kaotab Paddonile finišis 3,4 sekundiga.

Tänak kaotab Mikkelsenile esimeses splitis 2,1 sekundiga.

8.04,7 - Hayden Paddon murrab lõpuks Breeni ja Mikkelseni kaksikvalitsuse.

Ott Tänak on rajal!

Teepuhastamisest aga täna vist rääkida ei saa - Breen ja Mikkelsen on järgmistest meestest Evansist ja Östbergist kümmekond sekundit kiiremad.

Mikkelsen sõidab välja Breeniga identse aja.

Craig Breen paneb esimese märgi maha - 8.08,8.

Eesti lippe on raja ääres endiselt hulgaliselt!

Tänak on stardijärjekorras 12. - seega läheb ta rajale kell 9.46.

Katse hilines natuke veel - Breen läheb rajale kell 9.23.

Tundub, et ära siiski midagi ei jää - Breeni uueks stardiajaks on 9.16.

Esimesena startiv Craig Breen seisab endiselt oma auto kõrval. Loodetavasti ei jää katse ära - mäletatavasti tuli korraldajatel eilne kuues katse pealtvaatajate rohkuse tõttu ära jätta.

Esimene katse pisut viibib - anname esimesel võimalusel teada, kui palju.

Ilm on eilsega võrreldes hoopis teistsugune - vihmast pole haisugi ning päike särab kraadiklaasi kohal, mis näitab 18 soojakraadi. See sobib hästi ka Tänakule, kes stardib täna katsetele WRC sõitjatest eelviimasena ning ei pea seega teistele teed lahti lükkama.

Tere hommikust! Oleme valmis järgmiseks pikaks rallipäevaks. Sarnaselt eilsele ootab meid ees koguni üheksa katset.

Laupäeval ootab meid sama pikk päev nagu täna - kavas on üheksa katset. Teatavasti alustavad tänased parimad homme aga tagantpoolt, mis hakkab paremusjärjestuses olenevalt ilmast kindlasti rolli mängima.Laupäevane kiiruskatsete kava:SS11 Baranowo 1 (15,55 km) - kell 9.08SS12 Pozezdrze 1 (21,24 km) - kell 10.20SS13 Goldap 1 (14,75 km) - kell 11.45SS14 Kruklanki 1 (19,58 km) - kell 12.35SS15 Baranowo 2 (15,55 km) - kell 15.08SS16 Pozezdrze 2 (21,24 km) - kell 16.20SS17 Goldap 2 (14,75 km) - kell 18.35SS18 Kruklanki 2 (19,58 km) - kell 18.35SSS19 Mikolajki Arena (2,50 km) - kell 20.30

Ralli üldseis pärast reedest võistluspäeva. Neuville'i edu Tänaku ees vaid 1,3 sekundit, Latvala jääb belglasest maha 6,6 sekundiga.

Niisiis - kümnenda katse tulemused. Evansile katsevõit, Tänakule teine aeg.

Craig Breeni vaevavad täna kõigele lisaks ka psühholoogilised probleemid. "Kardan kohutavalt, et teen avarii. See on õudne tunne."

Paddon ja Hänninen ei sõida välja kiireid aegu. Hännineni autol olid mingisugused probleemid ning ta kaotas koguni kaheksa sekundit.

Katsevõitu Tänak täna kirja ei saa. 1.44,3 viib esimeseks Elfyn Evansi.

Tänak: "Homne päev on selle ralli võti - palju uusi katseid. Kui selline ilm jätkub, tuleb raske laupäev!"

Neuville'i edu Tänaku ees on seega homse eel vaid 1,3 sekundit.

Tänak teeb suurepärase sõidu - aeg 1.44,8 viib ta katse liidriks. Latvala saab kirja Ogieriga sama aja - 1.46,2.

Nüüd lähevad Tänak ja Latvala!

Neuville teeb Ogierile ka siin ära. Belglase aeg 1.45,0, Ogieril 1.46,2.

Nõnda - tänase päeva viimane katse on peagi algamas. Esimeses paaris lähevad vastamisi Ogier ja Neuville, teises Tänak ja Latvala.

Tänase päeva lõpetab Mikolajki staadioni publikukatse, mis algab Eesti aja järgi kell 20.08. Jääme ootele!

Üheksanda kiiruskatse tulemused. Neuville'ile katsevõit, Tänak kolmas.

Üldseis pärast üheksandat kiiruskatset. Neuville tõusis ka kokkuvõttes liidriks, Tänak jääb maha 1,5 sekundiga.

Paddonilt taas kiire aeg - 7.08,9 tõstab ta üldarvestuses Ogierist vaid nelja sekundi kaugusele.

Üheksandal katsel hakkas taas sadama. Halvad uudised neile, kes veel sõidavad, kuigi suurde mängu neist ilmselt keegi nii või naa ei sekku.

Latvala finišis - 7.13,5 tähendab seda, et ta kaotab Neuville'ile 6,1 sekundiga. Kokkuvõttes on soomlane kolmas, kaotust 5,4 sekundit.

Tänak: "On alles reede ja olud on nii kehvad, et praegu pole mõtet kõike välja panna. Peame vahe väiksena hoidma, homme on pikk päev mitmete uute katsetega."

Tänak finišis - 7.10,6, kaotust Neuville'ile 3,2 sekundit. Liidrikoht läheb 1,5 sekundiga üle belglasele - seda aga enne Latvala tulekut, kes on splitis Tänakuga võrdses tempos.

Tänak kaotab splitis Neuville'ile 2,3 sekundit. Belglane on samal ajal finišis - 7.07,4.

Ogier on üheksanda katse lõpetanud - 7.16,0. Neuville on temast esimeses vaheajapunktis viis sekundit kiirem.

Üldseis: Tänak liider, esikolmik vaid 1,7 sekundi sees!

Kaheksanda katse tulemused: Neuville'ile katsevõit, Tänak viies.

Ogier on järgmisele katsele startinud. Meie saame aga kohe kaheksanda katse kokku võtta.

Järgmine katse algab juba pisut vähem kui veerandtunni pärast - 18.15.

https://twitter.com/OttTanak/status/880801654030905345

On selge, et Ogieri sõitu pärsib tema esimene positsioon. Esinelik oli ennist koos, nüüd on prantslane sealt selgelt maha jäänud. Tagantpoolt tulijad näitavad päris häid aegu, Sordo läheb hetkel finišis teiseks.

Tänak edestab kokkuvõttes Latvalat 1,0 ning Neuville'i 1,7 sekundiga. Ogier jääb juba 27 sekundi kaugusele. Esikolmik on ülitihe!

Latvala lõppaeg on 10.10,5, mis tähendab, et Tänak tõuseb napilt ralli üldliidriks!

Latvala on teises splitis natuke aega tagasi võitnud. Tänakust jääb ta seal maha 3,4 sekundiga.

Tänak: "Teeolud on endiselt väga kehvad. Neuville ilmselgelt vajutas kõvasti, mina ei tahtnud riske võtta."

Tänak finišis teine - 10.07,2 tähendab Neuville'ile 3,9-sekundilist kaotust. Kokkuvõttes jääb belglane Tänakust vaid 1,7 sekundit tahapoole. Nüüd ootame Latvala tulekut...

Tänak kaotab Neuville'ile viimases vaheajapunktis 1,3 sekundit. Kas eestlane tõuseb liidriks?

Neuville edestab Ogieri finišis 13,5 sekundiga. Kokkuvõttes on kahe mehe vahe juba 25,3 sekundit!

Latvala tempo esimeses vaheajapunktis on kehv - kaotust Tänakule 6,6 sekundit!

Ogier - 10.16,8. "Proovisin kõike, mis minu võimuses, aga see oli võimatu. Kaotan kindlasti aega, aga andsin endast kõik."

GPS-süsteem näitas, et Tänaku kiirus jõudis pika sirge lõpus korra ka 200 kilomeetrini tunnis. Võimas!

Tänak on Neuville'ist splitis 0,4 sekundit nobedam.

Ogier jätkab aja kaotamist - Neuville edestab teda esimeses splitis juba 6,7 sekundiga. Prantslane peab teistele natuke teed lahti lükkama.

Teeme vahepeal ka väikese ilma-update'i: erinevalt hommikust enam vihma ei saja ning praegu ei paista seda ka lähiajal tulevat. Tuul on aga tugev, mis muudab muda kõvemaks. Tee on endiselt suuri lompe täis.

Ogier alustas kaheksandat kiiruskatset!

Tänaku stiilinäide. Lihtsalt vau! https://twitter.com/RallyingUK/status/880792044880494592

Ralli üldseis: Latvala edu Tänaku ees vaid 2,3 sekundit, Ogier on neljandana juba pea 20 sekundi kaugusel.

Järgmine katse peaks algama juba õige pea - Ogier läheb rajale kell 17.30.

Seitsmenda katse tulemused: üllatusvõit Suninenile, Tänak kolmas.

Kiireima aja sõidab hoopis WRC meestest viimasena rajale läinud Teemu Suninen, kelle jaoks on tegu karjääri esimese katsevõiduga - 7.47,9!

Mikkelsenilt suurepärane aeg - 7.50,2 asetab ta kolmandale kohale. Tundub, et ettepoole jõuavad need, kes riskida julgevad.

Hänninen kaotab Paddonile 4,9 sekundit. "Ainult jumal teab, kuhu auto selle tee peal läheb."

Katsevõitu Tänak ei saa - Paddon sõidab välja 7.48,6.

Sordo: "Sellistes tingimustes on täiesti rumal sõita. Normaalselt ei ole võimalik sõita. See on loterii."

https://twitter.com/OttTanak/status/880786556159766529

Latvala finišis - 7.51,8 ning soomlane jääb 2,3 sekundiga Oti ees ralli liidriks.

Tänak: "Olud on väga segased. Raske on aru saada, mis teel toimub."

Latvala kaotab Tänakule teises vaheajapunktis 2,1 sekundit.

Tänak finišis - aeg on 7.49,1, mis on Neuville'ist 6,1 ja Ogierist täpselt 9 sekundit kiirem. Hästi!

Latvala tuleb samas tempos Tänakuga.

Sõitjate ajad on esimese läbimisega võrreldes vaat et pool minutit aeglasemad. Kurdetakse suurte lompide üle.

Tänak tuleb aga splittide põhjal veel kiiremini - teises vaheajapunktis on edu Neuville'i ees neli sekundit.

Ogieri lõppaeg 8.04,2. Neuville edestab teda koguni üheksa sekundiga!

Ogier on rajale läinud!

Seitsmes katse pisut viibib - Ogier peaks rajale asuma kell 16.35.

https://twitter.com/MSportLtd/status/880758325696221187

Järgmine katse peaks aga õigel ajal algama - Eesti aja järgi kell 16.30.

Sisuliselt nii on - korraldajad jätsid katse ära pealtvaatajate turvalisust arvestades.

Kas üliagarad eestlastest fännid ei mahtunud raja äärde ära?

Kuues kiiruskatse on ära jäetud! Toome täpsustava info esimesel võimalusel teieni.

Nõnda - päeva teine pool on alanud, Ogier on rajale läinud.

Enne uue katse algust vaata kindlasti üle ka Ott Tänaku ja Martin Järveoja kommentaarid! http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-poolas-ott-tanak-soitsime-paeva-esimesel-katsel-pohupalli-ei-midagi-erilist?id=78737628

Nüüd ootab meid ees lõunane hoolduspaus. Oleme tagasi juba kell 14.45, mil algavad tänaste katsete teised läbimised!

Ralli üldseis: Latvala liider, Neuville tõusis teiseks, Tänak viiesekundilise kaotusega kolmas.

Viienda katse tulemused: Neuville'ile katsevõit, Tänak kolmas.

Mikkelsen sõitis auto tagaosaga vastu kändu ning kaotas katsel peaaegu kaks minutit.

Tänaku stiilinäide eelmiselt katselt: https://twitter.com/inforallyes/status/880704820256157697

Paddon ei suuda aga tempot lõpuni hoida - katse viies aeg, kaotust Neuville'ile 7,8 sekundit.

Hayden Paddon näitab üllatavalt kiiret aega - splitis on ta lausa kiireim, edestades Latvalat ühe kümnendikuga.

https://twitter.com/OttTanak/status/880711735770046465

Latvala jätkab küll liidrina, kuid katsevõit läheb Neuville'ile - soomlase ajaks 6.56,7. Kokkuvõttes on tema edu belglase ees 4,5 sekundit, Tänaku ees täpselt viis ning Ogieri ees 7,3 sekundit.

Tänak selgitas ralliraadiole, et pisut kehva aja põhjuseks oli see, et auto suretati stardis välja.

Latvala on aga endiselt kõige väledam - splitis edestab ta Neuville'i 0,4 sekundiga.

Tänak finišis teine - 6.58,0. Neuville läheb eestlasest kokkuvõttes 0,5 sekundiga mööda.

Neuville finišis - edu Ogieri ees 4,1 sekundit. Belglane tõuseb ka kokkuvõttes Ogierist mööda.

Tänak jääb vaheajapunktis Neuville'ile alla 1,3 sekundiga. Raja äär on ralliraadio teatel endiselt Eesti lippe täis.

Neuville edestab Ogieri ainsas vaheajapunktis 2,7 sekundiga.

Ogier paneb viiendal katsel esimese märgi maha - 6.58,9.

Üldseis pärast neljandat katset: Latvala edu Tänaku ees on 3,7 sekundit, esinelik on teistel selgelt eest ära.

Neljanda katse tulemused: Latvala taas kiireim, Tänak taas teine. Lappi katkestas.

Lappi näib olevat ikkagi oma auto ise ära lõhkunud. Andreas Mikkelsen, kes temast rajal mööda sõitis, ütles, et soomlase auto all oli üks ratas viltu all.

Samal ajal antakse start juba ka viiendale katsele. Ogier on juba rajal.

Veel ei ole täpselt teada, mis Lappiga lahti on. Nooruse uljus ja avarii? Tehniline probleem?

Lappi on katse lõpuosas seisma jäänud!

Esinelik on teistest selgelt eraldunud. Sordo kaotab viiendana üldarvestuses Latvalale juba 32,2 sekundit. Neuville'i ja Sordo vahele tuleb aga tõenäoliselt ka Lappi.

https://twitter.com/OttTanak/status/880703371895853056

Latvala finišis - 9.47,3 toob talle ilmselt katsevõidu, aga olulisem on see, et soomlane kindlustab oma liidrikohta üldarvestuses, kus ta edestab Tänakut 3,7 sekundiga, Ogieri 5,1 sekundiga ning Neuville'i 6,4 sekundiga.

Latvala tempo on õige pisut raugenud - teises splitis edestab ta Ogieri 0,3 ja Tänakut 0,9 sekundiga.

Tänak: "Päris keeruline katse, olud vaheldusid."

Tänak finišis kiireim - 9.48,6! Üldarvestuses tõuseb ta ka Ogierist 1,4 sekundiga mööda!

Tänak pole õnneks väga palju aega kaotanud - teises vaheajapunktis on ta Ogierist 0,6 sekundit aeglasem.

Latvala näitab samal ajal hirmsat tempot - soomlane on esimeses splitis Tänakust 1,8 sekundit nobedam.

Neuville kaotab finišis Ogierile täpselt sekundi.

WRC TV inimesed raporteerivad, et Tänak on pisut auto vasakpoolsele esiosale viga teinud. Loodetavasti mitte midagi tõsist.

Aga Neuville on katse teises sektoris aega kaotanud - teises splitis on belglane Ogierist 2,6 sekundit maas, mis tähendab, et ta on selle lõiguga maailmameistrile 5,8 sekundit kaotanud. Kohe on Neuville finišis.

Ogier on samal ajal finišis - 9.50,3.

Tänak on samas splitis aga Latvalast veel sekundi võrra kiirem!

Neuville on esimeses vaheajapunktis Ogierist juba 3,2 sekundit kiirem. Kas selle katsega hakkavad ka esinelikus vahed sisse kärisema?

Ralli liidri Latvala stiilinäide eelmiselt katselt: https://twitter.com/RallyingUK/status/880693441327398913

https://twitter.com/MSportLtd/status/880696409560928257

Swietajno katse on 19,6 kilomeetri pikkune ning sisaldab mitmeid vägevaid hüppeid. Ogier sai just stardi!

Tänane kolmas katse saab stardi juba viie minuti pärast, nii et kaugele ei ole mõtet minna!

Sunineni finišeerimise järel saame WRC klassis kolmanda katse kokku võtta. Latvalale katsevõit, Tänakule teine koht.

Ralli üldseis pärast kolme kiiruskatset: Latvala tõusis liidriks, Tänak kolmandat kohta jagama. Esinelik on teistest selgelt eraldunud.

Lappi kaotas aega kaardilugeja eksimuse tõttu. "Ta hüppas kogemata ühe rea võrra edasi ja ma ei teadnud hetkeks, kuhu minna."

Lappi kaotab finišis kaasmaalasele Latvalale 7,8 sekundit ning jääb üldarvestuses esinelikust maha juba kümne sekundiga.

Lappi jääb tagantpoolt tulijana aga teises splitis Latvalast juba kuue sekundiga maha. Seega saame küllaltki kindlalt öelda, et Tänak tõusis kolmanda katsega üldarvestuses kolmandat kohta jagama.

Paddon kaotab finišis Latvalale 15,4 sekundit ning langeb ka üldarvestuses allapoole.

Edasistest tulijatest huvitab meid kõige enam Esapekka Lappi aeg. Ülejäänud ei peaks enam puhta sõidu pealt esikolmiku mängu sekkuma.

https://twitter.com/OttTanak/status/880686788939042816

Sordo kaotab taas küllaltki palju - Latvalast jääb ta maha 9,2 sekundiga.

Latvala üllatus, et ta liidriks tõusis. "See on üllatav, sest me ei sõitnud üldse nii hästi!"

Jari-Matti Latvala lööb Tänaku liidrikohalt selle katse ning Ogieri ralli üldises arvestuses - 7.33,0. Edu kokkuvõttes Ogieri ees 2,1, Tänaku-Neuville'i ees 2,4 sekundit.

Tänak: "Tundsin end autos paremini ning olin ristmikel ettevaatlikum. Väga keeruline."

Tänak finišis - parima ajaga! Edu Ogieri ees 0,4 sekundit, ralli kokkuvõttes tõuseb ta Neuville'iga täpselt samale pulgale. Hästi!

Nii Ogier kui Neuville tõdevad, et sõitsid ehk isegi liiga ettevaatlikult - olud on ääretult keerulised ning nõuavad ülimalt põhjalikku keskendumist, sest pidamine on eri sektsioonides erinev.

Tänak on teises vaheajapunktis aga kiireim, edestades Ogieri 0,4 sekundiga.

Neuville kaotab Ogierile finišis 1,8 sekundit ning langeb ka üldarvestuses prantslasest kolme kümnendikuga tahapoole.

Maailmameister on finišis - aeg 7.34,3. Tänak on samal ajal esimeses splitis prantslasest 0,9 sekundit, Neuville 1,4 sekundit aeglasem.

Sebastien Ogier on ralli kolmandale katsele startinud. Ees ootab 15 kilomeetrit muda ja soppa.

https://twitter.com/OfficialWRC/status/880680365744062465

https://twitter.com/MSportLtd/status/880668418348912643

Järgmine katse ootab meid ees tunni aja pärast, nii et teeme siit väikese pausi.

Ralli üldseis pärast teist kiiruskatset. Neuville liider, Tänak 2,2-sekundilise kaotusega neljas.

Teise katse tulemused:

Noorelt Suninenilt täiesti arvestatav sõit - 3.32,8. Nüüd aga saab 14 sõitjaga WRC-klassi kokku võtta!

Lefebvre alustab päeva väga kena ajaga - 3.31,2.

Mikkelsen - 3,32,1 (+9,2). Östberg 3.38,6 (+15,7).

Lappi - 3.27,7. Soomlaselt hea sõit.

Hänninenilt samuti korralik aeg - 3.29,5, Neuville'ist 6,6 sekundit maas.

https://twitter.com/OttTanak/status/880660041875030017

Hayden Paddon saab kirja oma positsiooni arvestades enam-vähem aja - 3.31,2, kaotust Neuville'ile 8,3 sekundit.

Ja see on alles esimene ja võrdlemisi lühike katse!

Tuleb välja, et Breenil on autoga probleemid - iirlane sõidab sisuliselt kaheveolise autoga.

Tundub, et eespool olijatel on uskumatu eelis - Craig Breen kaotab Neuville'ile juba 40,4 sekundit!

Elfyn Evansi aeg on päris nõrk, kuid mehe enda sõnul midagi konkreetset ei juhtunud. 3.42,1.

Dani Sordo eksis katse alguses ning tema aeg on teistest märksa kehvem - 3.33,0. Kaotust Neuville'ile valusad 10,1 sekundit.

Latvala sõidab välja teise aja - 3.23,1.

Eestlaste Fordi esiots on muru täis. "Olud on väga ekstreemsed. Metsas on väga mudane. Ühel ristmikul sõitsime pisut pikaks, aga tagurdama ei pidanud."

Tänak finišis - 3.24,5. Kaotust Neuville'ile 1,6 sekundit.

Neuville finišis pisut Ogierist kiirem - 3.22,9. Samal ajal on stardi saanud ka Ott Tänak - pöidlad pihku!

Tegu on lühikese katsega - MM-sarja liider on juba ka finišis. Ajaks 3.24,3.

Ogier läks! Rallipäev on alanud!

Katsed peaksid täna algama õigeaegselt - Sebastien Ogier on esimese sõitjana juba starti jõudnud ning läheb rajale mõne minuti pärast.

Mikolajkis endiselt kestev sadu on kolmandana sõitvale Tänakule hea uudis - see tähendab, et eespool sõitjad ei pea tagant tulijatele niivõrd teepuhastaja rollis olema, vaid saavad ka ise võidu sõita.

RR: Kui teelt välja ei pane ja auto vastu peab siis on Ott kindlalt poodiumil!

Reedene kiiruskatsete kava:SS2 Chmielewo 1 (6,52 km) - kell 8.15SS3 Wieliczki 1 (15,05 km) - kell 10.00SS4 Swietajno 1 (19,60 km) - kell 10.55SS5 Stare Juchy 1 (13,50 km) - kell 11.40SS6 Chmielewo 2 (6,52 km) - kell 14.45SS3 Wieliczki 2 (15,05 km) - kell 16.30SS4 Swietajno 2 (19,60 km) - kell 17.25SS5 Stare Juchy 2 (13,50 km) - kell 18.10SSS6 Mikolajki Arena 2 (2,50 km) - kell 20.08

https://twitter.com/MSportLtd/status/880650485505679364

https://twitter.com/OttTanak/status/880646224520638465

Tänane stardijärjekord: https://twitter.com/AS_PipoLopez/status/880641859697217536

Homme algab aga tõeline ralli. Avastart päeva esimesele kiiruskatsele antakse juba kell 8.15, seniks kohtumiseni!

Avakatse tulemused.

Neuville teiseks, kaotust 0,8 sekundit, ja Ogier kolmandaks, kaotust 0,9 sekundit. Sellega on avakatse ka lõppenud.

Ott ralliraadiole: "Tuleb lahe nädalavahetus. Vaatame, mis homne päev toob!"

Oi kui tasavägine! Latvala teiseks ja Tänak kolmandaks, kaotust Evansile vastavalt 1,3 ja 1,4 sekundit.

Evans uus liider, edu järgnevate ees 1,5 sekundit.

Paddonilt sama aeg nagu Lappilt.

Ott tänak: Flat out ott poiss!!!

Lappi liidriks ajaga 1.45,9, kuid soomlane ütleb ralliraadiole, et mootoriga on midagi valesti. Lappi oli väga mureliku häälega.

Ott is ready! https://twitter.com/OttTanak/status/880483595613241344

Kolm paari veel ja siis Eesti - Soome duell.

Mikkelsen ja Östberg teiseks ja kolmandaks, kaotust Lefebcre'ile vastavalt 0,1 ja 0,5 sekundit.

Lefebvre liidriks - 1.45,9. Suninen kaotab 1,3 sekundit ja läheb teiseks.

7 paari veel ja siis Ott.

Tidemandilt põhjad 1.48,3.

14 meest finišeerinud, kiireim Greensmith ajaga 1.49,5. Jeets kaotab 3,5 sekundit ja on 13. kohal.

Veel natuke kannatust ja siis on kõige võimsama masinaklassi mehed stardis.

https://twitter.com/km1prensa/status/880477221898641409 Tore videopostitus hispaanlastelt. "Kes on publiku lemmik Poolas? See on eestlane Ott Tänak. Öeldakse, et ta võidab siin."

Parim aeg jätkuvalt Pryce'il, kui kaheksa autot on läbi tulnud. Jeets kaheksas.

https://twitter.com/RallyingUK/status/880466341173637120 Just sellised lipud on vallutanud Poola rallirajad!

https://twitter.com/MSportLtd/status/880375881520361472 Ott tänahommikusel pressikonverentsil.

Tugevamate stardini on veel veidi aega.

Jeets ralliraadiole: "Sellise suurearvulise Eesti publiku ees on suur rõõm oma esimest WRC-rallit alustada! Samas, eks see asetab ka omajagu pingeid peale."

Jeets hetkel neljandaks ehk viimaseks, kaotust Osianile 3 sekundit.

"Olgem ausad, see on Oti jaoks koduralli," öeldakse ralliraadios taas. Enamus publikukatse pealtvaatajatest olevat just eestlased...

Kolmas paar Pryce Osian - Raul Jeets on kohe stardis.

Eestlasi on Poolas palju, seda kinnitatakse ka ametlikus ralliraadios, mida saab kuulata siit.

Publikukatse stardijärjekorra leiab siit. Tänak võistleb koos Latvalaga, starditakse 16. paarina.

Tere õhtust, head rallisõbrad! MM-sarja hooaja kaheksanda etapi avakatseni on jäänud veerand tundi.