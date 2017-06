FOTOD | Ott Tänak võeti Eestis pidulikult pere ja toetajate ringis vastu

Tänaku ja Järveoja lennuk maandus Tallinnas kell 14.20. Lisaks võidukale rallipaarile osalesid vastuvõtul ja pressikonverentsil lisaks kümnetele lähedastele ja toetajatele Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa, Eesti Autospordi Liidu peasekretär Alar Arukuusk ning Ott Tänaku suurtoetaja Oleg Gross.

Delfi kajastas pressikonverentsi lisaks otseülekandele ka otseblogi abil.

Ott Tänaku Eestisse naasmine ja pressikonverents

Raul Ojassaar: Selline näeb välja võidumeeste tort!

Raul Ojassaar: Oleg Gross Järveojale: "Martin, sa oled vinge kutt - midagi ei ole teha!"

Raul Ojassaar: Nüüd on ametlik osa lõppenud - inimesed saavad mehi lihtsalt õnnitlema minna. Headsoovijaid on palju!

Raul Ojassaar: Tänaku sõnul algab ettevalmistus Poola ralliks juba kolmapäeval. Perega saab mees olla vaid paar päeva!

Raul Ojassaar: Järveoja: "Ilus aasta on olnud siiamaani. Loodame, et jätkub ka tõusvas joones!"

Raul Ojassaar: Tänaku pisitütar vaikusehetkel, viidates meeste taustal jooksvale pildivalikule: "Issi on vees!"

Raul Ojassaar: Tänak tolmust: "Aasta üks kõige karmimaid rallisid. Auto kere oli palju haavu saanud." Järveoja: "Katse lõpus sai ikka peoga liiva autost välja võetud."

Raul Ojassaar: Järveoja: "Mingid pinged said nüüd maha võetud. Poolasse minnes nüüd erilist vahet ei ole, üritame ikka sama kiiresti sõita."

Raul Ojassaar: Tänak: "Emotsioon on suht sama nagu eile. Lahedam hetk oli just see "ujumistseremoonia" koos tiimiga, kus oli näha, et inimesed on tõesti selle nimel vaeva näinud. Viimasest seitsmest rallist kolm võitu!"

Raul Ojassaar: Järveoja oma vettehüppesaltost: "Polnud saltot mitu aastat teinud, aga tuli välja!"

Raul Ojassaar: Tänakult küsitakse, kas ujumisliit on ühendust võtnud - peakas Sardiinias nägi väga hea välja. "Mõte oli endal natuke aega tagasi ujumisliiduga ühendust võtta, kuna suvel võib seda vahel ette juhtuda!"

Raul Ojassaar: Nüüd algab pressikonverentsi aeg!

Raul Ojassaar: Järgneb etteaste klassikalistelt lauljatelt. Tänak ja Järveoja näevad sedamoodi välja, et nad ei jõua ära oodata, millal juba koju pere juurde saaks :)

Raul Ojassaar: Autospordiliidu poolt õnnitlevad mehi Urmo Aava ja Tarmo Hõbe.

Raul Ojassaar: Sõõrumaa kingib võidumeestele Rio olümpia meenemündi, kus on kujutatud sportlast stardi ootel.

Raul Ojassaar: Järgneb Urmas Sõõrumaa pöördumine. "Selleks, et jõuda poodiumile, pead sa käima läbi tulest ja veest. Ei puudu siit tolm, kivid, kännud..."

Raul Ojassaar: Üritus algas peaminister Jüri Ratase pöördumisega, mis pidulikult ette loeti. Nüüd saab sõna Oleg Gross.

Raul Ojassaar: Ja sealt nad tulid! Suur lärm ja juubeldamine ehmatas Oti pisitütre päris ära, nii et rallimees pidi lapse rahustamiseks isegi teise tuppa minema. Aga nüüd on kõik taas korras!

Raul Ojassaar: Tervitused Tallinna lennujaamast! VIP-tsoon on valmis pandud ja kümned tähtsad inimesed ning paljud lähedased on siia kogunenud, et meie rallisangarid väärikalt vastu võtta.