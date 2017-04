FOTOD: Ott Tänak sõitis Korsika ralli kolmandal katsel teelt välja, avapäeva võitis Meeke

Ott Tänak ja Martin Järveoja (Ford) alustasid täna hommikul Prantsusmaal autoralli MM-hooaja neljandat etappi, mis kihutatakse Korsika teedel. Eestlased lõpetasid kaks esimest katset neljanda ajaga ning olid ka üldarvestuses neljandal kohal, kuid kolmandal kiiruskatsel sõideti rajalt välja ja katkestati. Mehed õnnetuses vigastada ei saanud.

Tänak kihutas rajalt välja kolmanda katse (31,2 km) alguses ühes pikas kurvis, mida saab lõigata, ning ei saanud enam masinat rajale tagasi. Arvatakse, et õnnetuse põhjustaski teele kraabitud liiv ja kivid, mis muutsid asfaldi libedaks.

"Sõitsime teelt välja ja jäime kraavi kinni, üritame tagasi rajale saada. Nii suur pettumus, sest hommikul oli väga hea tunne," teatas Tänak.

Tema auto on täiesti terve, ent kraavi äär on nii järsk, et sealt välja sõita ei ole võimalik. Appi kutsuti puksiir. Korraldajad ei luba aga puksiiri enne rajale, kui kõik Korsika ralli ja seejärel rahvusliku võidusõidu ekipaažid on katse läbinud.

Tänak saab ilmselt omal jõul 100 km kaugusele Bastias asuvasse ralliparki sõita, kuid talle saadetakse vastu kütuseauto, sest eestlaste sõiduvahendis pole bensiini piisavalt.

Just siin toimus Tänaku saatuslik väljasõit:

Tänak's off location on Google Maps in SS3 #WRC pic.twitter.com/Ihn6H738v6

— Karlip 🚗 (@Karlip1) April 7, 2017

Avapäeva lõpetas liidrina britt Kris Meeke (Citröen), kes võitis neljast kiiruskatsest kolm. Homse võistluspäeva eel edestab Meeke Sebastien Ogieri (Ford) 10,3 ja Thierry Neuville`i (Hyundai) 25,8 sekundiga.

Üldseis pärast 4. kiiruskatset: 1. Meeke 1.16.32., 2. Ogier +10,3, 3. Neuville +25,8, 4. Breen +52,4, 5. Sordo +53,8, 6. Latvala +1.00,2.

Korsikal startis ka Miko-Ove Niinemäe, kes näitas avakatsel juunior ehk JWRC sarjas seitsmendat aega. Teisel katsel kaotas Niinemäe masina tehniliste probleemide pärast kiireimale ligi 10 minutit ning hiljem ta katkestas turbo probleemide tõttu.

Avakatseid valitses Kris Meeke

Meeke lõpetas 31,2 km pikkuse avakatse ajaga 19.56,5 ning edestas Ogieri 5,7, Neuville`i (Hyundai) 11 ja Tänakut 13,9 sekundiga.

Tänaku kommentaar avakatsele: "Palju parem kui eelmisel hooajal, kuid polnud sugugi lihtne. Katse alguses oli masin hea, aga kui rehvid kuumenesid, muutus auto alajuhitavaks. Lõpus oli rada ka libe."

Teisel kiiruskatsel (29,12 km) oli Meeke taas kiireim, britile järgnesid Ogier (+3,2), Neuville (+6,2) ja taas neljandat aega näidanud Tänak (+7,6). Üldarvestuses on esineliku järjestus täpselt sama.

"Auto balanss pole päris õige, kuigi tegime avakatse järel väiksed muudatused. Raja laiematel sektsioonidel olime balansseerimisega hädas, aga katse aeg oli hea. Endiselt õpime, aga seis on oluliselt parem kui aasta tagasi. Tunne on väga hea," oli Tänaku kommentaar teisele katsele.

Üldseis 2. kiiruskatse järel: 1. Meeke 38.18,8, 2. Ogier +8,9, 3. Neuville +17,2 , 4. Tänak +21,5, 5. Sordo +26,7, 6. Breen +29,7.

Kolmas kiiruskatse (31,2 km) kujunes Tänaku jaoks kurvaks, sest eestlane sõitis rajalt välja ega saanud masinat enam rajale tagasi.

Üldseis 3. kiiruskatse järel: 1. Meeke 58.11,7, 2. Ogier +8,1, 3. Neuville +22,6, 4. Sordo +39,6, 5. Breen +41,1, 6. Latvala +48,1.

Delfi vahendab ralli tähtsamad sündmused otseblogi vahendusel.