Rootsi MM-ralli 7,23-kilomeetrise testikatse võitis norralane Mads Östberg ajaga 4.11,6. Ott Tänak sai kaheksanda koha (4.16,1).

Praktiliselt kõik piloodid üritasid testikatsel rehve säästa, sest uue reegli kohaselt tuleb neil samade rehvidega ka täna õhtul avakatsele startida.

"Nüüd on see uus ja veidi tobe reegel, et nende rehvidega, millega sa testikatsel sõidad, tuleb ka rallit alustada. Meie ainus ülesanne oli seal rehve säästa," rääkis Tänak Delfile ja Eesti Päevalehele. Rehvid ning nende vastupidavus kujuneb Rootsis ilmselt ka järgneval kolmel päeval põhiteemaks.

Testikatse tulemused: