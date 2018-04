FOTOD | Ott Tänak sai Korsika rallil suurepärase teise koha ning võttis lisa ka punktikatselt!

Laupäeva viimase katsega teiseks tõusnud Tänak näitas kindlat sõitu ka pühapäeval, võites ülipika, lausa 55-kilomeetrise katse teiste ees suure edumaaga ning tulles punktikatsel viiendaks.

Pikal katsel tabas ebaõnn Esapekka Lappit, kes pidi katse ajal rehvi vahetama ning kaotas sellega pisut alla kahe minuti, langedes lõpuks kuuendaks.

Korsika ralli lõppseis:



Punktikatse tulemused:

Korsika ralli viimane päev

Ralli pole aga veel päris lõppenud - autodel tuleb nüüd veel 31 kilomeetrit viimasesse kontrollpunkti sõita. Teiste jaoks ei tohiks see probleem olla, kuid väike küsimärk on Thierry Neuville'i kohal, kelle auto tegi väga "huvitavaid" hääli. Kui ta kontrollpunkti ei jõua, jääb ta oma kolmandast kohast ilma - praegu julgeks aga pigem väita, et see probleemiks siiski ei saa.

Ühtlasi lõpetas just praegu oma viimase ülekande WRC ralliraadio. Kurb hetk, tundus isegi, et Becs Williams võitles päris viimaste lausete ajal pisaratega.

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/mm-sarja-punktiseis-ilus-soit-korsikal-tostis-tanaku-hoobilt-kolmandaks?id=81698951

Nüüd on esikolmik juba poodiumil! Ogier ja Tänak rahulolevalt, Neuville aga äärmiselt pettunult.

Korsika ralli lõppjärjestus:

Korsika ralli punktikatse tulemused:

Tundub, et Ogier'le antakse Meeke'i ees eelis ning temale seega punktikatselt kolm, Meeke'ile kaks punkti.

Ogier finišis - täpselt sama aeg Meeke'iga, kolmas-neljas koht. Mida ütlevad sajandikud ja tuhandikud?

Ogier on ka teises splitis hea tempoga. Kas prantslane suurendab oma edu MM-sarja üldarvestuses veelgi?

Tänak on finišis väga rahul. "Ei saa kurta. Teadsin tükk aega, et Korsika on üks minu jaoks kõige raskematest rallidest. Seadsin endale oma tempo, olin stabiilne ja vajutasin tõesti kõvasti ainult mõnes kohas. Üldiselt väga hea nädalavahetuse - esimene asfaldiralli Toyota roolis, olen väga õnnelik."

Tänak finišis neljanda ajaga - kaotust Lappile 8,5 sekundit. Üks lisapunkt on soolas, kui arvestada, et Ogier tuleb väga hea tempoga.

Ogier tuleb samal ajal võimsalt - esimeses splitis jääb ta alla vaid Lappile ning sedagi 0,1 sekundiga.

Tänak on nüüd finiši poole liikumas. Kas siit tuleb mõnigi lisapunkt?

Neuville on täiesti endast väljas - mees tõmbab ukse kinni ja reporteritele midagi ei ütle.

Tänaku teine vaheaeg on viies - 3,8 sekundit kaotust.

Finišis kaotab Neuville Lappile koguni 26,6 sekundit. Kui ta nüüd kontrollpunkti jõuab, on kokkuvõttes siiski kõik korras, aga lisapunktidele ta siin ei pretendeeri.

Neuville'i auto mootoriga on probleemid! Mootor teeb väga imelikku häält.

Tänaku esimene splitt ei ole samuti midagi väga rõõmustavat, aga vahed on väikesed - kuues koht, kaotus Lappile 1,9 sekundit.

Teises splitis on Neuville'i kaotus juba 18 sekundit. Kas belglane läks tõepoolest lihtsalt kolmandat kohta kindlustama või juhtus midagi?

Ott Tänak on samuti vahepeal lähte saanud.

Samal ajal on Sordo neljanda ajaga finišis. Neljas koht tuleb talle ka ralli kokkuvõttes, kui eespool midagi ei juhtu.

Neuville tuleb aga väga aeglaselt - esimeses splitis on kaotust Lappile juba 11,2 sekundit!

Pärast Sordot on järgmise mehena juba paar minutit rajal olnud ka Thierry Neuville, kelle aegu hakkame nüüd väga suure huviga jälgima. Ott Tänaku start on samuti vaid pooleteise minuti kaugusel.

Sordo kaotab teises splitis Evansile 1,6 sekundit. Kuna Evans kaotas aga katse lõpus pisut aega, võib arvata, et hispaanlane jätab neljanda koha siiski endale.

Antakse teada, et katse alguses on hakanud kergelt vihma tibutama. Loodetavasti ei lähe see sadu tugevamaks, muidu on tagumistel meestel eesotsas Tänakuga olud keerulisemad.

Evans finišis - tundus, et tal oli katse lõpus pisut probleeme, korra näis, et auto suri välja. 10,5 sekundit kaotust Lappile, hetkel neljas koht.

Sordo kaotab Evansile esimeses splitis 0,2 sekundit. Tundub, et hispaanlane peab vastu.

Evans läheb samal ajal esimeses splitis neljandaks, kaotades Lappile 1,5 sekundit. Tuletame meelde, et Evans jääb üldarvestuses Sordost maha vaid 2,8 sekundiga.

Mikkelsen kaotab finišis Lappile 11,8 sekundit. Norralane lõpetab enda jaoks täiesti kohutava ralli seitsmenda kohaga, kui eespool kellegagi midagi ei juhtu.

Mikkelsen kaotabki teises vaheajapunktis Lappile juba kuus sekundit.

Lappi finišis kiireim - edu Loebi ees 2,2 sekundit! Sellest peaks ka piisama, et Andreas Mikkelsenist üldarvestuses mööduda - järgmisena finišisse oodatav norralane on üldarvestuses Lappist 1,9 sekundit eespool.

Lappi läheb teises splitis napilt liidriks, edestades Meeke'i 0,3 ja Loebi 0,7 sekundiga.

Meeke ei suuda seda teha! Britt kaotab Loebile 1,2 sekundit ja kokkuvõttes jääb Kopecky temast 5,7 sekundit ettepoole. Kaks punkti läheb MM-üldarvestuses Meeke'i jaoks sinna kaduma, aga pole midagi parata.

Teises vaheajapunktis on Meeke juba Loebist 0,4 sekundit kiirem. Kopecky edestamiseks on vaja aga ümmarguselt neli sekundit veel võita. Läheb keeruliseks!

Samas on Meeke esimeses splitis olnud Loebist pool sekundit aeglasem.

Loeb on finišis - 9.43,4 ehk Kopeckyst 29,8 sekundit kiiremini. Mine tea, äkki suudabki Meeke tšehhi kinni püüda? Igal juhul ei ole see vahe lõpuks kummalegi poole väga suur.

Kopecky saab ajaks 10.13,2. Vaatame nüüd, kui kiiresti tuleb Loeb - vaheaega meile tema sõidust paraku ei pakuta.

WRC2 meestest tuleb tegelikult Jan Kopecky minekut tähelepanelikult jälgida - Kris Meeke on temast üldarvestuses vaid 34,3 sekundi kaugusel. Väga hea sõidu korral on võimalik see vahe selle katse jooksul tagasi teha, aga läheb ilmselt raskeks.

Katse on alanud, aga esimeste meestena lähevad rajale hoopis kolm WRC2 masinat. Esimese WRC sõitjana on stardis Sébastien Loeb.

Tuletame meelde MM-sarja punktiseisu. Kui viimasel katsel midagi väga dramaatilist ei juhtu, tõuseb Tänak kolmandaks.

Nõnda - punktikatseni ei ole enam kaua jäänud ning teleülekandedki on juba alanud. Loodetavasti tuleb Tänakule ka siit lisa!

Koit Kaun: Kurat kui kahju on Lappist! Tegu on ikka üliandeka piloodiga, sealt tuleb tõsine Loebi&Ogieri mantlipärija! Ja ilmselt oleks Neuville juba poodiumilt väljas.

Tänakul on võimalik punktikatsel Markko Märtinist mööda minna!http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-tousis-koigi-aegade-edetabelis-markko-martiniga-tapselt-samale-pulgale?id=81699011

Nüüd ootab meid ees vaid viimane ja otsustav punktikatse. 16 viimast Korsika ralli kilomeetrit ootavad meid ees juba pooleteise tunni pärast!

A: Nüüd 5 punkti ka veel lisaks, siis oleks eriti magus :)

dialoog: Hip Hip hurraaa . Lappi võtab ühe koha power stages tagasi .

eid_1531241b6360df: Supersupersuper!!!!

Üldseis pärast 11. katset. Ogier' edu on endiselt kindel, Tänak mängis endale teise koha kaardid kätte:

11. katse tulemused. Tänakule suurepärane katsevõit, Lappi kaotas rehvivahetusega aega.

Loeb kaotab finišis Tänakule 20,1 sekundit. Seega tuleb eestlasele ülivõimas katsevõit!

Meeke läheb Tänaku järel teiseks, aga vahe on 12,6 sekundit. Mida suudab nüüd Loeb? Tema splitte meil samuti võrdluseks tuua pole, nii et sealt võib tulla sisuliselt ükskõik mida...

Ogier on samuti finišis - kaotust Tänakule 13,5 sekundit. Üldarvestuses see midagi mõistagi ei muuda - puhta sõiduga eestlane ralli liidrit ei püüa.

Tänak: "Me ei olnud veel päris maksimumi peal. Sõitsime väga puhtalt. Täna oli natuke rohkem alajuhitavust kui eile. Ainus asi, mida täna teha sain, oli puhtalt sõita."

Neuville tunnistas, et tegi Lappiga samas kohas väikese vea ning pärast seda oli autos kerge vibratsioon.

Tänak finišis ja aeg on ülivõimas - 13,2 sekundit Neuville'ist kiirem! Super!

Lappi tõdeb, et rehvi purunemine oli tema viga - katse alguses läks ta auto tagaosaga liiga kõvasti ühe äärekivi vastu.

Lappi ja Neuville on mõlemad finišis - Neuville läheb 9,5 sekundiga Evansi ees liidriks, Lappi tegi korraliku sõidu, aga kaotas belglasele 1.42,3 - see kukutab ta kokkuvõttes 1,9 sekundiga Mikkelseni seljataha.

Tänaku vahe Neuville'iga on viimases splitis juba 10,8 sekundit. Nüüd tuleb turvaliselt lõpuni tulla!

WRC2 meeste jaoks on see kiiruskatse peatatud! Nicolas Ciamin tegi avarii ning tema auto on teed blokeerimas. WRC mehi see aga ei mõjuta.

Sordo finišis - kaotust Evansile tuleb vaid 0,3 sekundit. Enne viimast katset on kahe mehe vahe vaid 2,8 sekundit!

dialoog: see on küll jama , et me lappist ei tea kogu sõidu jooksul ühtegi vaheaega

Evans samuti finišis - tema aeg on Mikkelsenist 12,3 sekundit kiirem. Evansil käib suur võrdlus aga mõistagi Sordoga, kellest ta kokkuvõttes enne seda katset vaid 3,1 sekundit maas oli.

Andreas Mikkelsen on samal ajal aga finišis - ajaks 34.21,9. Lappi suure ajakaotuse tõttu võib norralane isegi koha võrra tõusta.

Sarnaselt teistele ei ole meil veel ka Loebi splitte. Samal ajal on Tänak viiendas splitis Neuville'ist 8,1 sekundit kiirem!

Paraku ei ole meil olemas ei Ogier' ega Lappi vaheaegu. Neid oleks praegu väga hea teada. Esimese spliti järgi otsustades läks Ogier suhteliselt rahulikult sõitma.

Neljandas splitis on Tänaku aeg aga olemas ning see on võimas - Neuville'ist 7,1 sekundit kiirem!

Kolmandas vaheajapunktis Tänaku aega meile veel ei pakuta, kuid eestlane on sealt kindlasti läbi läinud.

Tänak on samal ajal teises splitis 11,5 km peal Neuville'ist 2,9 sekundit kiirem. Hea märk!

Lappi oli esimeses splitis Tänakust 0,1 sekundit kiirem, aga enam ei loe see midagi. Nüüd oleks hea teada, kui palju Lappi täpselt oma rattavahetusega kaotas. Praegu tundub, et Neuville ei ole temast mööda pääsenud.

Esimeses splitis on samal ajal Ott Tänak läinud võimsalt liidriks, edestades Neuville'i 2,7 sekundiga. Lappi aega meile sealt paraku ei pakuta.

Lappi taas liigub. Rattavahetus oli suhteliselt kiire, ent üle minuti läks ikkagi kaotsi.

Lappil läks rehv katki! Ai-ai kui halb üllatus soomlasele!

Ott Tänak on rajal!

Sordo sõidab esimeses splitis välja Evansiga täpselt võrdse aja.

Esikolmikuheitluse taga käib kõva võitlus ka viienda koha peale - seal edestab Dani Sordo Elfyn Evansit enne tänast vaid 3,1 sekundiga.

55-kilomeetriselt katselt pakutakse meile kuut splitti. Mikkelsen ja Evans on esimesest vaheajapunktist ka läbi tulnud ning Evans on seal 0,5 sekundit kiirem.

Start viibis kokkuvõttes seega 11 minutit. Ott Tänak läheb Eesti aja järgi rajale kell 10.44.

Nüüd on Mikkelsen rajal!

Esialgsest stardiajast on möödas kümme minutit, kuid rajale pole veel kedagi lastud. Stardijoone juures on järjekorras juba kuus-seitse autot!

Pedaal: Nüüd Ott, anna minna võtame selle teise koha jõuga ära!

Neli minutit on Mikkelseni esialgsest stardiajast möödas, aga norralane veel seisab. Ilmselt on nii pika katse juures mõnes kohad pealtvaatajad pisut ohtlikus kohas. Loodetavasti ei tühistata katset päris ära.

Või siiski - tundub, et katse algus viibib pisut. Norralane on endiselt stardijoonel.

Andreas Mikkelsen on ralli pikimale katsele startinud!

Tänane esimene katse tähendab sõitjate jaoks sisuliselt 50 kilomeetrit uut trassi - eelmisel aastal sõideti selle katse teedest vaid päris lõpuosa. Sisuliselt tõustakse ühe mäe otsa ning tullakse pärast alla tagasi. Ees ootab igatahes 55 kilomeetrit tõelist põnevust!

http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/uskumatud-fotod-rallifannid-riskivad-ekstreemsete-piltide-nimel-eluga?id=81698361

Kihlveokontorid peavad viimase kahe katse eel Ogier' kõrval teise koha favoriidiks Tänakut, kelle koefitsient kipub Neuville'i omast tunduvalt väiksem olema. Iseasi, mis sellest välja lugeda - eilse päeva kokkuvõttes oli Tänak belglasest 10 sekundit kiirem, ent mõlemast oli veel tunduvalt nobedam Lappi.

