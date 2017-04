FOTOD: Ott Tänak lõpetas Argentina ralli esimese pika päeva viiendal kohal

Evans on Östbergi ees esimese pika päevaga kasvatanud edu pea minutile, kuid mehed kohtadel 2.-5. mahuvad kõik 13,6 sekundi sisse. Poodiumikoht jääb Tänakul 10,6 sekundi kaugusele.

Väljasõidu tõttu on kõrgest konkurentsist väljast juba Hayden Paddon, Dani Sordo ja Kris Meeke ning käigukastiprobleemi tõttu Craig Breen. Tänak lõhkus 10 km enne eelviimase katse lõppu küll rehvi, kuid suutis tühja rehviga ilma suurema ajakaotuseta finišisse sõita.

Ajakava laupäeval:

SS10 (20,8 km) kell 14.08

SS11 (38,68 km) kell 15.21

SS12 (20,52 km) kell 16.14

SS13 (20,8 km) kell 19.08

SS14 (38,68 km) kell 20.21

SS15 (20,52 km) kell 21.14

1. katse (1,9 km): 1. Ogier 1.53,8, 2. Sordo +0,9, 3. Evans +0,9, 4. Neuville +1,6, 5. Latvala +2,1, 6. Östberg +2,4, 7. Paddon +2,5, 8. Meeke +2,7, 9. Tänak +3,1, 10. Hänninen +3,8.

Ralli publikukatse võitis Sebastien Ogier. Tänak kaotas talle 3,1 sekundit ja sai kirja üheksanda aja. "Eksisime ühel ristmikul - pimedas ei ole neid hästi näha," sõnas Tänak katse järel ralliraadiole. "Aeg ei ole see, mis ta peaks olema, aga tõeline võitlus algab homme."

2. katse: (19,95 km) 1. Evans 12.42,3, 2. Meeke +4,6, 3. Sordo +6,9, 4. Latvala +12,0, 5. Neuville +14,4, 6. Östberg +15,3, 7. Ogier +17,9, 8. Breen +19,8, 9. Tänak +22,9.

Katse võitis Elfyn Evans 4,6 sekundiga Kris Meeke'i ees. Mitmel ässal oli rajal probleeme: Hayden Paddon käis üle katuse, Sebastien Ogier eksis legendi lugemisel ja sõitis kurvi otseks, Ott Tänak, kes sai kirja alles 9. aja, kurtis alajuhitavuse üle. Eestlane ütles ralliraadio intervjuus, et teab, mida seadistuses muuta tuleks.

Üldjärjestus pärast 2. katset: 1. Evans 14.37,0, 2. Meeke +6,4, 3. Sordo +6,9, 4. Latvala +13,2, 5. Neuville +15,1, 6. Östberg +16,8, 7. Ogier +17,0, 8. Breen +23,7, 9. Tänak +25,1, 10. Hänninen +48,8.

3. katse (20,44 km): 1. Evans 10.18,8, 2. Meeke +2,3, 3. Tänak +2,7, 4. Ogier +7,1, 5. Östberg +7,2, 6. Latvala +7,6, 8. Neuville +10,0.

Elfyn Evans võitis teise katse järjest. Ott Tänak sõitis välja tubli kolmanda koha, öeldes ralliraadiole, et sai seadistuse muutmisega pidamise korda. Katse sai saatuslikuks Dani Sordole, kes jäi 12,5 km peal kümneks minutiks seisma. Kokkuvõttes tõusis Tänak seitsmendaks.

Üldjärjestus pärast 3. katset: 1. Evans 24.55,8, 2. Meeke +8,7, 3. Latvala +20,8, 4. Östberg +24,0, 5. Ogier +24,1, 6. Neuville +25,1, 7. Tänak +27,8, 8. Breen +37,6, 9. Hänninen +1.55,1, 10. Paddon +2.51,4.

4. katse (23,85 km): 1. Evans 13.44,8, 2. Latvala +2,8, 3. Tänak +5,6, 4. Östberg +8,2, 5. Sordo +9,1, 6. Ogier +11,6, 7. Paddon +12,4, 8. Neuville +22,9.

Neljas kiiruskatse sai saatuslikuks Kris Meeke'ile, kes kummalise avariiga auto põhjalikult ära lõhkus. "See tuli täiesti üllatuslikult. Kühm tee peal viskas mu auto õhku. Raske on sõita, aga vaatame, kas me saame selle hooldusalasse tagasi viidud."

Tänak sai katselt kirja kolmanda aja ning tõusis üldarvestuses neljandaks, mööda Ogierist, Neuville'ist ja Meeke'ist. Tänaku kommentaar ralliraadiole: "Eelmisel aastal lõhkusin sellel katsel auto, seega olin seekord ettevaatlikum. Tunne pole hetkel just suurepärane, aga saime turvaliselt läbi."

Üldseis pärast 4. katset: 1. Evans 38.40,6, 2. Latvala +23,6, 3. Östberg +32,2, 4. Tänak 33,4, 5. Ogier +35,7, 6. Neuville +48,0, 7. Paddon +3.03,8, 8. Hänninen +3.10,3, 9. Breen +5.46,6, 10. Meeke +6.40,2.

5. katse (6,01 km): 1. Evans 4.43,5, 2. Nevuille +2,2, 3. Östberg +3,4, 4. Sordo +4,1, 5. Ogier +6,0, 6. Tänak +6,4,7. Latvala +6,5, 8. Paddon +8,0.

Paariskrossina sõidetud publikukatse üldjärjestusse muutusi ei toonud ja katkestajaid juurde ei andnud. Evans võitis neljanda katse järjest, Tänak näitas kuuendat aega (+6,4). Lõunapausile läks eestlane neljandalt kohalt. Poodiumist lahutas Tänakut 4,2 sekundit, Ogier jääb selja taha 1,9 sekundi kaugusele.

Neljandal katsel auto lõhkunud Citroeni piloodid Craig Breen ja Kris Meeke enam täna rajale ei tule.

Üldseis pärast 5. katset: 1. Evans 43.24,1, 2. Latvala +30,1, 3. Östberg +35,6, 4. Tänak +39,8, 5. Ogier +41,7, 6. Neuville +50,2, 7. Bertelli +2.15,1, 8. Paddon +3.11,8.

6. katse (19,95 km): 1. Evans 12.35,9, 2. Neuville +8,7, 3. Östberg +12,0, 4. Sordo +12,9, 5. Ogier +16,5, 6. Tänak +19,3, 7. Paddon +19,6, 8. Latvala +23,8.

Evans võttis juba viienda järjestikuse katsevõidu, Tänak piirdus kuuenda kohaga, langedes samale positsioonile ka üldarvestuses. Ülekuumenemise üle kurtnud Latvala lasi mööda Mads Östbergi ja kukkus kolmandaks.

Tänaku kommentaar: "Sa pead riskima, et sel katsel kiiresti sõita. Mul oli puhas läbimine. Sõidame praegu targalt."

Üldseis pärast 6. katset: 1. Evans 56.00,0, 2. Östberg +47,6, 3. Latvala +53,9, 4. Ogier +58,2, 5. Neuville +58,9, 6. Tänak +59,1.

7. katse (20,44 km): 1. Evans 10.21,1, 2. Paddon +0,0, 3. Östberg 0,1, 4. Tänak +0,3, 5. Neuville 0,6, 6. Ogier +2,4, 7. Latvala +3,0, 8. Sordo +4,8.

Evans sai kuuenda järjestikuse katsevõidu, kuid jagas seda Hayden Paddoniga. Östberg kaotas neile vaid ühe, Tänak kolme kümnendiksekundiga. Kokkuvõttes tõusis Tänak tagasi neljandaks - Neuville'i ette 0,1 ja Ogieri ette 1,2 sekundiga. "Katse tundus siledam ja mitte nii halb kui enne. Mõnes kohas pingutasime rohkem, teistes võtsime rahulikumalt," ütles Tänak.

Üldseis pärast 7. katset: 1. Evans 1:06.21,1, 2. Östberg +47,7, 3. Latvala +56,9, 4. Tänak +59,4, 5. Neuville +59,5, 6. Ogier +1.00,6.

8. katse (23,85 km): 1. Paddon 13.39,0, 2. Evans +4,0, 3. Neuville +7,1, 4. Sordo +9,0, 5. Östberg +9,1, 6. Ogier +10,6, 7. Tänak +13,7, 8. Hänninen +17,6.

Kõige rohkem ebaõnnestus sel katsel Latvala, kes lõhkus juba 6 km pärast finišit rehvi ja kaotas katse võitjale Hayden Paddonile 38,6 sekundit. 10 km sõitis tühja rehviga ka Tänak, kuid kuna rehv veljelt maha ei tulnud, sai ta siiski kirja seitsmenda aja. Puhta läbimise korral võinuks eestlane kolmandaks tõusta, kuid langes hoopis viiendaks.

Üldseis pärast 8. katset: 1. Evans 1:20.04,1, 2. Östberg +52,8, 3. Neuville +1.02,6, 4. Ogier +1.07,2, 5. Tänak +1.09,1, 6. Latvala +1.31,5, 7. Paddon +3.37,4, 8. Bertelli +4.01,9.

9. katse (6,04 km): 1. Neuville 4.49,4, 2. Latvala +0,3, 3. Ogier +1,4, 4. Evans +1,9, 5. Sordo +2,3, 6. Tänak +4,1, 7. Östberg +4,8, 8. Paddon +6,3.

Üldseis pärast 9. katset: 1. Evans 1:24.55,4, 2. Östberg +55,7, 3. Neuville +1.00,7, 4. Ogier +1.06,7, 5. Tänak +1.11,3, 6. Latvala +1.29,9, 7. Paddon +3.41,8, 8. Bertelli +4.13,9.

Argentiina ralli

Tänakule jääb 9. katselt kirja kuues koht. Üldarvestuses lõpetab Tänak reedese päeva 5. kohal.

Sordo ja Paddoni duellis jääb peale Sordo 4 sekundiga. Kui sõitnud on ka Evans-Hänninen ja Östberg-Bertelli, saame tänase päeva paremusjärjestuse lukku lüüa.

Tänaku kommentaar katse lõpus: "Kõik muu peale rehvi purunemise läks täna hästi. Homsed katsed peaksid mulle paremini sobima."

Neuville võidab Tänakut 4,1 sekundiga. Ott on sel katsel hetkel viimane.

Latvala võidab Ogieri 1,1 sekundiga.

Latvala ja Ogier on rajal!

Tänane viimane katse (6,01 km) stardib kell 01.08.

Üldseis pärast 8. katset:

8. katse ajad:

Paraku seda siiski ei juhtu. Tänak langes taas Neuville'i ja Ogieri taha, sest on katse finišis neljanda aja ja katkise rehviga. Olevat juhtunud 10 km enne lõppu. "Michelin on päris hea. Kümme kilomeetrit tühjalt, aga veljelt maha ei tulnud."

Latvala on finišis Ogierist 28 sekundit aeglasem! Soomlane lõhkus kivi otsa sõites rehvi. Tänakul on seega variant kolmandaks tõusta.

Tänak on esimeses vaheajapunktis kiirem nii Ogierist, Latvalast kui ka Neuville'ist.

Ogier alustas 8. katset!

Üldseis pärast 7. katset: 1. Evans 1:06.21,1, 2. Östberg +47,7, 3. Latvala +56,9, 4. Tänak +59,4, 5. Neuville +59,5, 6. Ogier +1.00,6.

Östberg sõidab välja kolmanda aja, vaid 0,1 sekundit Evansist ja Paddonist maas. Tema edu Latvala ees kasvab seega 9,2 sekundile. Tänak on kokkuvõttes neljas.

Paddon lööb Tänaku katse parima aja 0,3 sekundiga üle. Pea kõikidel autodel tuleb auto esiotsast paremalt õli välja, nii ka temal.

Tänak tõuseb taas kaks kohta: 0,1 sekundiga Neuville'i ja 1,2 sekundiga Ogieri ette.

Tänak finišis seni parima ajaga, läheb Neuville'i ette 0,3 sekundiga.

Neuville'i auto esiosast tuleb ka kõvasti õli välja.

Neuville on finišis ilma tagumise pamprita, aga seni parima ajaga. Mingit avariid ta enda sõnul ei teinud, kukkus lihtsalt kuskil teel ära. Ogieri edestab 1,8 ja Latvalat 2,4 sekundiga.

Kris Meeke'i avarii: https://twitter.com/AS_PipoLopez/status/858035612657623040

7. katse on täies hoos!

Östberg saab katse aegadest kolmanda koha ja tõuseb üldarvestuses teiseks, 6,3 sekundiga Latvala ette. Tänak laseb mööda Ogieri ja Neuville'i, aga vahed on väga väiksed. Üldseis: 1. Evans 56.00,0, 2. Östberg +47,6, 3. Latvala +53,9, 4. Ogier +58,2, 5. Neuville +58,9, 6. Tänak +59,1.

Evans edestab finišis Neuville'i 8,7 sekundiga. Üldarvestuses tõusis edu Latvala ees 53,9 sekundile.

Mida teeb Evans!? Teises vaheajapunktis on ta Neuville'ist 9,5 sekundit kiirem!

Tänakule läheb kirja hetkel kolmas aeg, kaotust Neuville'ile 10,6 sekundit.

Evans paneb jätkuvalt hullu. Esimeses vaheajapunktis on Neuville'ist 2,6 sekundit kiirem.

Latvala räägib ralliraadiole, et mootor on üle kuumenemas. Aeg on tal Ogierist 7,3 sekundit kehvem. Neuville läheb liidriks ajaga 12.44,6 - 7,8 sek kiirem kui Ogier.

Ogier on finišis ajaga 12.52,4 ehk 8,2 sekundit kiirem kui hommikul.

Tänak on esimeses vaheajapunktis Ogierist 0,7 sekundit kiirem, Neuville'i edestab ühe kümnendikuga.

Kuues katse on alanud!

Tänaku kommentaarid lõunapausil: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/ott-tanak-poodiumile-kaib-kova-voitlus-aga-peame-targalt-soitma?id=78054460

Järgmise katseni on nüüd veidi vähem kui kaks tundi aega. 21.02 algab see. Kõik tänased katsed läbitakse uuesti.

Üldseis pärast 5. katset: 1. Evans 43.24,1, 2. Latvala +30,1, 3. Östberg +35,6, 4. Tänak +39,8, 5. Ogier +41,7, 6. Neuville +50,2, 7. Bertelli +2.15,1, 8. Paddon +3.11,8.

Evans võidab neljanda katse järjest. Kolmanda aja välja sõitnud Östberg lükkab Tänaku kuuendaks. Katse ajad: 1. Evans 4.43,5, 2. Nevuille +2,2, 3. Östberg +3,4, 4. Sordo +4,1, 5. Ogier +6,0, 6. Tänak +6,4, 7. Latvala +6,5, 8. Paddon +8,0.

Niimoodi seda katset sõidetaksegi: https://twitter.com/CarburandoTV/status/857985589970444288

Sordo on tõukab Tänaku katse aegades neljandaks, Paddon saab kirja kuuenda aja. Neuville endiselt kiireim.

Neuville võidab Tänakut 4,2 sekundiga. Tema aeg ka hetkel kiireim, Tänak katse aegades kolmas. https://twitter.com/CarburandoTV/status/857983897124077570

Kaks autot sõidavad seda katset korraga. Ogier edestas esimeses stardis Latvalat 0,5 sekundiga.

5. katse on alanud.

Veel üks pilt Meeke`i autost: https://twitter.com/pepomatiauda/status/857972210996310016

Kris Meeke'i jaoks on tänane päev samuti läbi. Mõlemad Citroenid seega väljas. https://twitter.com/CitroenRacing/status/857970961777405952

Craig Breen jätab tänaseks ralli pooleli. Käigukast katki.

Meeke'i auto pärast 4. katse avariid: https://twitter.com/CappiWRC/status/857966992497758208

Järgmine katse algab kell 18.29. Selleks on 6,04 km pikkune publikukatse.

Östberg kaotab 4. katsel Tänakule 2,6 sekundit. Üldarvestuses on norralase edu Tänaku ees 1,2 sekundit. Üldseis: 1. Evans 38.40,6, 2. Latvala +23,6, 3. Östberg +32,2, 4. Tänak 33,4, 5. Ogier +35,7, 6. Neuville +48,0, 7. Paddon +3.03,8, 8. Hänninen +3.10,3, 9. Breen +5.46,6, 10. Meeke +6.40,2.

Meeke on finišisse jõudnud. Auto tagaosa on täiesti sodi, üks uks ripub nippa-nappa auto küljes.

Evans võidab ka 4. katse, edestades Latvalat 2,8 ja Tänakut 5,6 sekundit. Üldarvestuses juhib Evans Latvala ees 23,6 ja Tänaku ees 33,4 sekundiga.

Finišisse jõudnud Breen rääkis, et tal jäi viies käik sisse.

Vabandame, Tänak tõuseb ilmselt neljandaks, sest Meeke sõitis ju teelt välja. Hea õnne korral on isegi poodiumikoht soolas.

Craig Breeniga on samuti midagi juhtunud. Meeke'i auto olevat tugevalt kannatada saanud, ta kulgeb hetkel road mode'iga finiši poole.

Tänaku kommentaar ralliraadiole: "Eelmisel aastal murdsin sellel katsel auto, seega olin seekord ettevaatlikum. Tunne pole hetkel just suurepärane, aga saime turvaliselt läbi."

Tänak möödub üldarvestuses Ogierist ja Neuville'ist, tõustes vähemalt viiendale kohale. Kui Östberg siin katsel talle üle 3,8 sekundi kaotab, siis on meie mees neljas. Esimeses vaheajapunktis edestab Tänak norralast vaid 0,7 sekundiga.

Kris Meeke on seisma jäänud, kui läbitud on 12,7 km! Paddon ja Evans on temast mööda saanud.

Sellised näevad pärast nelja katset välja Latvala ja Hännineni autod. https://twitter.com/OfficialWRC/status/857954091665936385

Tänak on finišis teise ajaga, kaotades Latvalale 2,8 sekundit. Ogieri edestab 6 sekundiga.

Neuville on kuskil aega kaotanud. Belglane on finišis tervelt 24,4 sekundit kehvema ajaga kui katse liider Latvala. Ralliraadiole ta intervjuud andma ei jäänud. Tegi auto ümber tiiru ja pani kohe ajama.

Tänak on teises vaheajapunktis Ogierist 4,3 sekundit kiirem. Siit on taas tulemas hea aeg.

Tänak on esimeses vaheajapunktis Ogierist 2,8 sekundit kiirem. Latvala esimest vaheaega ei näidata, aga teine on tal Ogierist 4,2 sekundit parem.

Järgmine katse algab kell 16.29. See on päeva pikim (23,85 km).

Üldjärjestus pärast 3. katset: 1. Evans 24.55,8, 2. Meeke +8,7, 3. Latvala +20,8, 4. Östberg +24,0, 5. Ogier +24,1, 6. Neuville +25,1, 7. Tänak +27,8, 8. Breen +37,6, 9. Hänninen +1.55,1, 10. Paddon +2.51,4.

3. katse ajad: 1. Evans 10.18,8, 2. Meeke +2,3, 3. Tänak +2,7, 4. Ogier +7,1, 5. Östberg +7,2, 6. Latvala +7,6, 8. Neuville +10,0.

Evans võidab taas kiiruskatse. Meeke'ist kiirem 2,3 ja Tänakust 2,7 sekundit. Üldarvestuses kasvatab ta oma edu Meeke'i ees 8,7 sekundile.

Sordo on lõpuks liikuma saanud, aga 10 minutit läks kaotsi.

Meeke on finišis seni kiireima ajaga, edestades Tänakut vaid 0,4 sekundiga.

Evansi esimene vaheaeg on Tänakust 3 sekundit kiirem.

Tänak rääkis raadiole, et tegi auto jäigemaks ja tunne on kohe kiirem: "Tegin seadistuses suure muutuse ja auto tundub hoopis erinev. Varem mul polnud eriti palju pidamist. See on väga hea samm."

Tänak on finišis kiireima ajaga. Ogieri edestab 4,4 sekundiga.

Sordo on rajale seisma jäänud!

Latvala räägib ralliraadiole, et sõitis ühe kurvi veidi laiaks ja auto esiosa sai tõsiselt kannatada, kuigi see autos sees tunda ei anna.

Tänak näitab teises vaheajapunktis neljast masinast kiireimat aega, edestades Ogieri 2,9 sekundiga.

3. katse on alanud.

Kuna esimene katse algas neli minutit hiljem, võib eeldada, et nihkes on ka ülejäänud katsed. Seega järgmine katse (20,44 km) peaks algama kell 15.45.

Üldjärjestus pärast 2. katset: 1. Evans 14.37,0, 2. Meeke +6,4, 3. Sordo +6,9, 4. Latvala +13,2, 5. Neuville +15,1, 6. Östberg +16,8, 7. Ogier +17,0, 8. Breen +23,7, 9. Tänak +25,1, 10. Hänninen +48,8.

Östberg tõukab Tänaku üheksandaks, minnes ise kuuendaks.

Selgub, et Paddon, kes vahepeal seisma jäi ja nüüdseks finišisse on jõudnud, käis üle katuse.

Elfyn Evans võtab hoopis liidrikoha sisse (12.42,3), edestades Meeke'i 4,6 sekundit. Tänakule tundub jäävat kaheksas aeg, aga ootame ka Hännineni, Östbergi ja Bertelli ära.

Kris Meeke sõidab välja võimsa aja 12.46,9 ja läheb katset juhtima. Sordo on teine (+2,3) ja Latvala kolmas (+5,1). Tänak hetkel seitsmes (+18,3).

Paddon lasi rajal Elfyn Evansi mööda, kuid on uuesti liikuma saanud.

Tänak rääkis ralliraadiole, et auto üle pole mingit kontrolli. "Mul on idee, mida me peaksime muutma." https://twitter.com/OttTanak/status/857931409310273536

Hayden Paddon on seisma jäänud!

Tänakust on 3,1 sekundit kiirem isegi Craig Breen. Tänak on langenud katse aegades juba kuuendaks.

Ogier rääkis, et eksis ühes kurvis, kuna legend oli vale.

Dani Sordo läks katse liidriks, edestades Latvalat 5,1 ja Tänakut 16 sekundiga.

Tänak on finišis seni kõige kehvema ajaga, Latvalale kaotab 10,9 sekundit, Ogierile 5,0.

Parandame end siiski... 2,4 sekundit kaotust teises vaheajapunktis oli Tänakul Ogierile, mitte Latvalale.

Latvala finišis kiireima ajaga 12.54,3, Neuville teine (+2,4), Ogier kolmas (+5,9).

Tänak kaotab teises vaheajapunktis Latvalale 2,4 sekundit.

Ogier oli rajal ristmiku maha maganud ja otse pannud ja natuke autole liiga teinud.

Ogieriga on midagi juhtunud? Teises vaheajapunktis (14 km) edestab Latvala teda juba 4,2 sekundiga.

Tänaku esimene vaheaeg (5,9 km punktis) on Ogierist 1,2 sekundit aeglasem, kuid Neuville'ist 0,2 sekundit kiirem.

Tänak on rajal.

Tänak läheb täna igal katsel rajale neljandana.

Tuletame veel meelde tänase ajakava:

Uueks katse algusajaks teatati Twitteris 8.43. Seega... NÜÜD!

Ralliraadio annab teada, et 2. katse algus lükkub natuke edasi.

https://twitter.com/OttTanak/status/857921429802823680

Tänaku kommentaar pärast avakatset: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanak-tegi-argentina-ralli-avakatsel-uhe-vea?id=78040908

Kõik WRC-autod on nüüd esimese kiiruskatse läbinud ning liidriks asus M-Spordi esipiloot Sebastien Ogier. Tänak kaotab 3,1 sekundit ja on 9.

Jari-Matti Latvala saab aja 1.55,9 ning seejärel põrutab Sebastien Ogier päeva parima aja 1.53,8.

Thierry Neuville saab aja 1.55,4 ja läheb kolmandaks. Tänak on langenud 7. poitsioonile.

Kris Meeke edestab Tänakut 0,4 sekundiga. See kõik on väike eelmäng.

Tänaku sõidujoon näis kindel ja rahulik. Autoralli kuldreegel ütleb, et publikukatsel on rohkem kaotada kui võita. Liigne rabistamine ei lõppe hästi.

Tänak läheb 5. kohale. Sordole ja Evansile kaotab ta 2,2 sekundit.

Dani Sordo saab Evansiga täpselt sama tulemuse. Kolmandal kohal on hetkel Mads Östberg (+1,5).

Hetkel on esimese kiiruskatse finišis 13 autot ning liirdiohjad on haaranud Elfyn Evans .