FOTOD: Neuville võitis Ogieri ees Korsika ralli, reedel avarii teinud Tänak jäi punktideta

Neuville võitis ralli 54,7 sekundiga tiitlikaitsja Sebastien Ogieri (M-Sport) ja 56 sekundiga Dani Sordo (Hyundai) ees. Viimasel päeval maadles Ogier tehniliste probleemidega ning oli peaaegu poodiumikohta maha mängimas, kuid suutis viimase katse siiski teise ajaga läbida.

Punktikatselt võttis maksimumpunktid üldarvestuses neljandaks jäänud Jari-Matti Latvala (Toyota). Tänak tuli viimasel 10,42-kilomeetrisel katsel kuuendaks ehk jäi esimesena punktita.

Üldarvestuses kõige napim rebimine käis viimasel päeval Latvala ja Craig Breeni (Ctiroen) vahel. Soomlane kindlustas punktikatsega neljanda koha vaid ühe kümnendiksekundiga. 0,1 sekundit lahutas punktikatsel ka Neuville'i (5. koht) ja Tänakut.

Lõppseis: 1. Thierry Neuville (Hyundai) 3:22.53,4, 2. Sebastien Ogier (M-Sport) +54,7, 3. Dani Sordo (Hyundai) +56,0, 4. Jari-Matti Latvala (Toyota) +1.09,6, 5. Craig Breen (Citroen) +1.09,7, 6. Hayden Paddon (Hyundai) +2.16,3... 11. Ott Tänak (M-Sport) +15.20,3.

Üldseis pärast 9. katset: 1. Thierry Neuville (Hyundai), 2. Dani Sordo (Hyundai) +57,8, 3. Sebastien Ogier (M-Sport) +1.00,3, 4. Craig Breen (Citroen) +1.14,0, 5. Jari-Matti Latvala (Toyota) +1.16,0, 6. Hayden Paddon (Hyundai) +1.53,0... 11. Ott Tänak (M-Sport) +15.20,2.

Kolmanda päeva kiiruskatsed:

10. kiiruskatse (10,42 km): 1. Latvala 6.02,2, 2. Ogier +0,8, 3. Breen +2,1, 4. Sordo +4,6, 5. Neuville +6,4, 6. Tänak +6,5, 7. Evans +6,7, 8. Lefebvre +7,0.

9. kiiruskatse (53,78 km): Kuigi Neuville võinuks ka rahulikumalt võtta, võitis ta siiski eelviimase katse 0,1 sekundiga Sordo ees. Esikolmiku meestest hävis kõige rohkem Ogier, kes saabus finišisse belglasest 21,4 sekundit kehvema ajaga, kuid keeldus ralliraadiole rääkimast, mis teda vaevab. Tänak sõitis välja viienda aja.

9. kiiruskatse: 1. Neuville 32.34,6, 2. Sordo +0,1, 3. Breen +1,8, 4. Latvala +6,6, 5. Tänak +7,6, 6. Paddon +9,2, 7. Ogier +21,4.

Korsika ralli viimane päev

Urmo Aava Tänaku reedesest väljasõidust: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/urmo-aava-tanaku-avariist-kui-moelda-et-iga-kurv-on-libe-ei-joua-kuhugi?id=77833474

Tänaku kommentaarid ralli finišis Delfile: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-korsikal-ott-tanak-saime-siit-rallilt-vaga-palju-oppetunde?id=77833418

Neuville'ile karjääri kolmas rallivõit, Sordo teine, Ogier kolmas.

Neuville jääb Tänaku ette 0,1 sekundiga. Ehk eestlane jääb napilt punktita.

Ärge unustage kell 14:15 jälgida ka Delfi rallistuudiot, kus Marek Lindmaal on külas Urmo Aava ja Karl Kruuda: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/otse-delfi-tv-s-delfi-rallistuudios-arutatakse-ott-tanaku-soitude-ule-korsikal?id=77829272

Sordo läheb katse aegades neljandaks, täpselt Tänaku ette. Nüüd sõltub kõik Neuville'ist. Ogier saab kokkuvõttes teise koha, hispaanlane kolmas, vahe vaid 1,3 sekundit.

Ogier kaotab finišis Latvalale 0,8 sekundiga. Tänak langeb seega neljandaks. Kaks meest - Sordi ja Neuville - on veel startimata.

Üldarvestuses kaotas Breen Latvalale vaid 0,1 sekundiga. Ehk soomlasele neljas ja iirlasele viies koht.

Breen läheb Tänaku ette 4,4 sekundiga. Ott hetkel kolmas.

Paddonil oli vist legendis väike viga sees... https://twitter.com/planetemarcus/status/851023740498575361

Latvala sõidab Tänaku aja 6,5 sekundiga üle.

Kui kuus meest on finišis, on Tänaku aeg ikka parim. Paddon käis katse alguses rajalt väljas.

Tänaku kommentaarid finišis: "Meil purunes katse lõpus rehv. Alguses kaotasime ka päris palju aega. See oli meie jaoks õpetlik ralli. Juhtus päris palju. Keskendume järgmisele rallile, et tulla tagasi tugevamana." https://twitter.com/RallySolo/status/851023030377734145

Finišis edestab läheb Tänak 0,2 sekundiga Evansi ette. Hetkel parim aeg 6.08,7.

Teine vaheaeg samasse auku. 0,2-sekundiline vahe püsib DMACK-i piloodi kasuks.

Tänaku esimene vaheaeg on Evansist 0,2 sekundit aeglasem.

Tänak on rajal!

Tuletame meelde, et punktikatsel jagatakse punkte viiele paremale. Esimene kogub 5, teine 4, kolmas 3, neljas 2 ja viies 1 punkti. Võrdluseks: ralli võitja kogub 25 punkti, 8. koht saab 4 ja 7. koht 6 silma. Ehk punktikatse võit on ikkagi päris väärtuslik.

Lefebvre sõidab välja katse parima aja 6.09,2. Elfyn Evans rajal, järgmine Tänak.

Andreas Mikkelsen võitis Korsika ralli WRC2 arvestuses. https://twitter.com/Karlip1/status/851019570949353472

Esimene startija Teemu Sunninen on rajal. Tänak alustab viiendana. https://twitter.com/OpensTightens/status/851016996162609157

Viimase katse interaktiivne tutvustus: https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/851013822169133057

Ogieri kommentaar enne viimast katset: "Meil on mõningad probleemid. Ma ei taha praegu midagi öelda. Ma räägin pärast rallit. Ausalt öeldes ma ei tea, kas me saame punktikatsel üldse osaleda. Me ei tea tõesti, mis lahti on. Oleme sel nädalavahetusel kõik hästi teinud ja loodame selle tasuks saada mõned punktid."

Tusase Ogieri lühike intervjuu 9. katse finišis: https://twitter.com/TourdeCorseWRC/status/850992921939763200

MotivationEST: Loodame, et punktikatsel läheb hästi ja toovad 5 punkti ära.

Jaan: Otil vaja üks koht veel tõusta ja punkt käes! Loodame lisa ka viimaselt katselt! Edu ja põidlad pihku!

Tänak tõusis 9. katsega 16. kohalt 11-ndaks.

M-Spordi teatel on Ogieri autol elektrisüsteemi rike: https://twitter.com/MSportLtd/status/850987667663851520

Tundub, et Ogier üritab kahe katse vahel ise autot putitada. https://twitter.com/OpensTightens/status/850982901248380928

Viimane katse stardib kell 13.18.

Esiotsas on üldjärjestus järgmine: 1. Neuville, 2. Sordo +57,8, 3. Ogier +1.00,3, 4. Breen +1.14,0, 5. Latvala 1.16,0, 6. Paddon +1.53,0.

Tänak on finišis ajaga 32.42,2. Paremuselt viies aeg. "Väga nauditav katse, kiire ja sujuv. Ma ei tea miks, aga jube raske oli autoga tasakaalu leida," ütles ta.

Ogier keeldus finišis rääkimast, mis valesti on. Ralliraadio reporteri sõnul nägi vaid väga vihane välja. Pärast teda finišisse tulev Neuville on sõitnud välja kiireima aja 32.34,6. Järgmine on Tänak.

Sordo tegi katsele uued põhjad - 32.34,7

Ogieri ebaõnn tõstab Tänaku viimases vaheajapunktis viiendaks.

Breen on finišis ajaga, mis peaks jääma selle katse parimaks - 32.36,4. See peaks ta tõstma Latvalast mööda neljandale kohale.

Ogier on viiendas vaheajapunktis väga kehva ajaga. 13 sekundit kaotab esimesena startinud Paddonile, teiste kaotused jäävas 2-6 sekundi vahele. Midagi on juhtunud.

Neljandas vaheajapunktis juhib ikka Breen. Tänak on taas kuuendaks langenud.

Teises vaheajapunktis on Tänak tõusnud viiendaks.

Tänak on samuti rajal ja esimesest vaheajapunktist juba läbi läinud. Seal on kõige kiirem Craig Breen, Tänak on kuues.

Sel katsel on viis ajavõtukohta: 8,5 km, 17 km, 23,7 km, 31,4 km ja 41,8 km

Kiire tutvustus hetkel käimasolevale katsele: https://twitter.com/sistcompeticion/status/850964764385832960

Paddon on rajal. Tänak stardib täna seitsmendana.

Meenuta, mida ütles Tänak eile õhtul Delfile: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-korsikal-tanak-ja-jarveoja-lahevad-puhapaevasel-punktikatsel-rundama?id=77829734

Ott on viimaseks katsumuseks valmis: https://twitter.com/OttTanak/status/850960713589960704

Tänane esimene kiiruskatse stardib kell 9.58 (53,78 km), teine kell 13.18 (10,42 km punktikatse).