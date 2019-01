FOTOD | Mida tähendavad Monte Carlo ralli autodel need kleebised?

WRC statistikaguru Julian Porter selgitas Twitteris, et need märgid tähistavad seda, kas antud autol on parasjagu all naast- või lamellrehvid. Tavaline kleeps (vasakul) tähistab naastudega rehve, kui sellele märgile on musta värvi teibiga kriips peale tõmmatud, tähistab see seda, et autol ei ole parasjagu naastudega rehvid all.

People have asked what this sticker is on the back of the cars on Rally Monte Carlo. It's a studded tyre sticker and signals if the car is using studded tyres or not. With no tape means studded tyres are being used and with the tape across means studded tyres are not being used. pic.twitter.com/1M08VVgBP3— Julian Porter (@The_Rally_Guru) January 23, 2018