FOTOD | M-Spordi boss Malcolm Wilson sai Eesti rallisõpradelt liigutava kingituse

Tänu Wilsonile sai Tänak WRC-sarjas oma suure võimaluse ning eelmisel aastal kasutas eestlane selle kenasti ära, saades sõitjate arvestuses MM-sarja kolmanda koha, ent siirdudes uuteks aastateks Toyota ridadesse.

"Suured tänud nendele meestele Eestist, kes Malcolm Wilsonile sellise imelise kingituse üle andsid. See leiab endale Dovenbys kindlasti oma väärilise koha!" kirjutas M-Spordi ametlik konto Twitteris.

Massive thanks to these guys from Estonia handing over an amazing present for Malcolm. That’ll get a special place back in Dovenby for sure! 👌🏼 #WRC pic.twitter.com/hAYyooOr9Y