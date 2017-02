Britt ei suutnud oma masinat pühapäeval ühes kurvis kuidagi teel hoida ning rullus üle katuse. Piloot ja kaardilugeja Paul Nagle said õnneks omal jõul autost välja ning on täiesti terved.

MM-sarja teine etapp Rootsi ralli algab juba sel neljapäeval.



MEEKE: There was a slow roll for Kris Meeke and Paul Nagle on their PET today for @RallySweden. Crew OK 🇸🇪 #WRC 📷 Credit: FB (not known) pic.twitter.com/BwV853hGVA— RallyingUK 🌐 (@RallyingUK) February 5, 2017