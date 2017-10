FOTOD | Kataloonias kolmanda koha saavutanud Tänak tõusis MM-sarjas kokkuvõttes teiseks

Kataloonia ralli lõppseis: 1. Meeke, 2. Ogier +28,0, 3. Tänak +33,0, 4. Hänninen +54,1, 5. Östberg +2.26,2, 6. Lefebvre +2.43,0.

Punktikatsel võidutses sel korral Dani Sordo, kes pühapäeval tuli rajale super-ralli süsteemis. Punktikatsel järgnesid parimale Meeke, Ogier, Tänak ja Hänninen.

Ogier on kaks etappi enne hooaja lõppu MM-sarja kokkuvõttes 198 punktiga kindlaks liidriks. Tänak kerkis 161 silma peale ning on teine. Kolmandaks langes Thierry Neuville 160 silmaga. Neljas on Jari-Matti Latvala 123 punktiga.

Neuville'i jaoks sai sel korral saatuslikuks 16. kiiruskatse. Belglane jõudis küll katse finišisse, kuid tema Hyundai esimene parem ratas oli risti all ning jätkamine ei olnud enam võimalik.

Hispaania ralli

Kataloonia ralli lõppseis: 1. Meeke, 2. Ogier +28,0, 3. Tänak +33,0, 4. Hänninen +54,1, 5. Östberg +2.26,2, 6. Lefebvre +2.43,0.Punktikatse: 1. Sordo, 2. Meeke +3,5, 3. Ogier +4,2, 4. Tänak +4,8, 5. Hänninen +6,8.

Meeke on ralli võitjana finišis. Tänakule Katalooniast kolmas koht. MM-sarja kokkuvõttes tõuseb Tänak Ogier' järel teisele positsioonile.

Kui ka Meeke sõidab Tänakust kiiremini, siis saab eestlane punktikatselt 2 silma ja tuseb kokkuvõttes MM-sarjas teisele kohale.

Ogier kaotab Sordole sel katsel 4,2 sekundiga ehk läheb praegu punktikatsel teiseks. Tänak praegu punktikatsel kolmas.

Nüüd jääb veel oodata Ogier'd ja Meeke'i.

Tänak on viimase kiiruskatse finišis! Tänak kaotab punktikatsel Sordole 4,8 sekundit ning eestlane läheb sel katsel praegu teiseks.

Hänninen läheb punktikatsel praegu teisele kohale. Kaotust Sordole 6,8 sekundit.

Hänninen läheb vaheajapunktis teiseks, soomlane jääb alla ainult Sordole.

Viimaste meeste puhul on stardivahed 5 minutit.

Nüüdseks on rajal ka Tänak!

Östberg läheb viimasel kiiruskatsel praegu kolmandaks. Kaotust Sordole on 9,8 sekundit.

Nüüd on rajal ka Hänninen. Järgmisena saab stardi Tänak!

Lefebvre läheb punktikatsel praegu teiseks. Prantslane kaotab Sordole 9,6 sekundiga.

Evans on finišis 8.26,5ga. See tulemus annab talle praegu Sordo ja Mikkelseni järel punktikatsel kolmanda positsiooni.

Nüüd on rajal ka Östberg.

Lisaks Evansile on rajal nüüd ka Lefebvre.

WRC2 autodega kihutavad Suninen ja Kopecky on samuti viimase kiiruskatse läbinud. Esimese ajaks on 8.35,6 ning teisel 8.32,5.

Rajal on nüüd ka Tänaku ja Ogier' tiimikaaslane Evans.

Kolmanda mehena on viimase kiiruskatse finišis Al Qassimi, kes kaotab esikohal olevale Sordole sel katsel 49,4 sekundiga.

Kolme WRC-masina järel tulevad kaks WRC2 autot. Esmalt tuleb Kopecky ning järgmisena Suninen.

Sordo sõnul võttis ta viimasest kiiruskatsest maksimumi. Sordo sõnul oli nädalavahetus tegelikult hea, kuid kõik rikkus üks eksimus.

Finišis on Sordo edumaa tiimikaaslase ees 12,5 sekundit. Sordo praeguse seisuga punktikatse liidriks.

Sordo edestab esimeses vaheajapunktis Mikkelseni koguni 7,1 sekundiga.

Kolmanda mehena on rajal Al Qassimi.

Mikkelsen on kiiruskatse finišis. Esimese mehena saab ta ajaks 8.20,3.

Viimasel kiiruskatsel, mis on ühtlasi punktikatse, on meeste stardivahed 4 minutit. Teisena on rajal Sordo.

Tänak on viimasel kiiruskatsel stardis kümnenda mehena.

Viimane kiiruskatse on alanud. Esimesena on rajal Mikkelsen.

Viimane kiiruskatse algab kell 13.18!

Tänak sõnab viimase kiiruskatse eel, et nüüd tuleb mõelda meeskondlikule heaolule. https://twitter.com/OttTanak/status/916961061634527232

Seis 18. kiiruskatse järel: 1. Meeke, 2. Ogier +27,3, 3. Tänak +31,7, 4. Hänninen +50,8, 5. Östberg +2.19,9, 6. Lefebvre +2.36,9.18. kiiruskatse: 1. Meeke, 2. Sordo +0,2, 3. Ogier +1,1, 4. Tänak +3,2, 5. Hänninen +4,4, 6. Mikkelsen +7,0.

Meeke võidab taas kiiruskatse. Briti ajaks on 10.19,5.

Ogier edestab sel katsel Tänakut 2,1 sekundiga. Kokku on prantslase edumaa nüüd 4,4 sekundit.

Tänak tunnistab taas ralliraadiole, et eesmärgiks on tulla tervena finišisse. Tundub, et võitlus teise koha nimel võib olla läbi.

Tänak on praegu finišis 18. kiiruskatse parima ajaga 10.22,7. Hänninen kaotab eestlasele 1,2 sekundiga.

Tänak kaotab esimeses vaheajapunktis Ogier'le 1,4 sekundiga.

Omakorda läheb eelviimase kiiruskatse liidriks Lefebvre, ajaks 10.28,6.

Evans saab ajaks 10.34,5 ja läheb praegu 18. kiiruskatse liidriks.

Al Qassimi on 18. kiiruskatse finišis, ajaks10.53,4.

Nüüd saab kiiruskatse aga alguse. Esimesena rajal Al Qassimi.

Nagu selgub, siis pealtvaatajad ei taha kuidagi rajajulgestajate sõna kuulata ning turvalisuse tõttu kiiruskatse algus viibib. https://twitter.com/emergenciescat/status/916951304068489216

18. kiiruskatse algus veidike viibib.

Kaks kiiruskatset Kataloonia ralli lõpuni. M-Sport kihutab võistkondliku MM-tiitli poole. https://twitter.com/MSportLtd/status/916951418241773569

Seis 17. kiiruskatse järel: 1. Meeke, 2. Ogier +26,2, 3. Tänak +28,5, 4. Hänninen +46,4, 5. Östberg +2.10,8, 6. Lefebvre +2.27,8.17. kiiruskatse: 1. Meeke, 2. Ogier +2,3, 3. Tänak +2,8, 4. Sordo +3,1, 5. Hänninen +3,6, 6. Östberg +3,8.

Tänak kavatseb kahel viimasel katsel anda endast parima. https://twitter.com/OttTanak/status/916946302583394305

Meeke võidab kiiruskatse 3.58,6ga.

Ogier edestab sel katsel 0,5 sekundiga Tänakut. Kokkuvõttes on prantslase edumaa eestlase ees 2,3 sekundit.

Tänak sõnab ralliraadiole, et kõige tähtsam on tuua mõlemad autod finišisse ning kindlustada M-Spordi positsiooni võistkondlikus arvestuses.

Tänak läheb 4.01,4ga kiiruskatse liidriks. Kokkuvõttes on tema edu neljandal kohal oleva Hännineni ees nüüd 17,9 sekundit.

Hänninen läheb 0,2 sekundiga Östbergi ees 17. kiiruskatse liidriks.

Tänak on saanud rajale!

Östberg on finišis ajaga 4.02,4 ning läheb sel katsel 1,0ga Lefebvre'i ette.

Omakorda läheb liidriks Lefebvre 4.03,4ga.

Evans läheb 4.06,5ga kiiruskatse liidriks.

17. kiiruskatse on alanud!

11.14 algab järjekordne kiiruskatse. Koos sellega on järel veel kolm võidukihutamist.

M-Sport võib olla praeguse seisuga rahul. https://twitter.com/MSportLtd/status/916926382441156608

Neuville on praegu kokkuvõttes küll veel kuues, kuid Hyundai on kinnitanud, et belglase jaoks on ralli läbi. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/916922938800201728

Seis 16. kiiruskatse järel: 1. Meeke, 2. Ogier +23,9, 3. Tänak +25,7, 4. Hänninen +42,8, 5. Östberg +2.07,0, 6. Neuville +2.12,1.16. kiiruskatse: 1. Meeke, 2. Sordo +1,0, 3. Hänninen +1,2, 4. Lefebvre +4,2, 5. Ogier +5,4, 6. Tänak +5,6.

Meeke võidab kiiruskatse. Meeke edestab sel katsel Hännineni 1,2 sekundiga.

Ogier tunnistab ralliraadiole, et ta ei kuulnud enne katse algust Neuville'i õnnetusest. Samas tõdeb ta, et nüüd tuleb korralikult lõpuni tulla, et MM-sarja kokkuvõttes oma kohta kindlustada.

Ogier edestab Tänakut sel katsel 0,2 sekundiga. Kokkuvõttes on prantslase edumaa eestlase ees 1,8 sekundit.

Tänak sõnab ralliraadiole, et täna ei ole käigukasti tõttu nauditav sõita. Tänak sõnas ka Neuville õnnetuse kohta, et kiiruskatsel oli näha mitmes kohas õli.

Tänak kaotab sel katsel Hänninenile 4,4 sekundiga.

Hänninen läheb 8.10,7ga kiiruskatse liidriks.

Neuville kaotab sel katsel Östbergile 1.08,2. Neuville sõnab ralliraadiole, et tema jaoks on ralli läbi, kuna siit ei ole võimalik enam jätkata, kuna autot ei ole võimalik enam parandada.

Neuville üritab kuidagi tulla kiiruskatse finišisse.

Neuville'i hädad jätkuvad! Neuville'i masinal oma parem esimene rehv alt ära!

Kiiruskatse liidriks läheb Lefebvre 8.13,7ga.

Nüüd sai rajale ka Tänak!

16. kiiruskatse on siis sama, millel jagatakse hiljem ka boonuspunkte.

Evans on 16. kiiruskatse liiriks 8.26,3ga.

Alanud on päeva kolmas kiiruskatse!

Tänak tunnistab, et Ogier püüdmine võib osutuda keeruliseks. https://twitter.com/OttTanak/status/916909447657738240

Mikkelsen kaotab sel katsel Meeke'ile 26,8 sekundiga.

Seis 15. kiiruskatse järel: 1. Meeke, 2. Ogier +18,5, 3. Tänak +20,1, 4. Hänninen +41,6, 5. Neuville +59,7, 6. Östberg +2.01,1. 15. kiiruskatse: 1. Meeke, 2. Sordo +3,0, 3. Hänninen +3,8, 4. Ogier +3,8, 5. Tänak +4,5, 6. Neuville +5,4.

Samuti super-ralli süsteemis sõitev Mikkelsen kaotab sel katsel aega.

Super-ralli süsteemis sõitev Sordo saab teise aja - Sordo kaotab Meeke'ile 3,0 sekundiga.

Meeke edestab Hännineni ja Ogier'd sel katsel koguni 3,8 sekundiga. Üldarvestuses Meeke'i edumaa aina suureneb.

Toyota on samal ajal kinnitanud, et Lappi jaoks on võistlus läbi. https://twitter.com/TGR_WRC/status/916906842667864065

Ogier edestab kokkuvõttes Tänakut nüüd 1,6 sekundiga.

Ogier sõidab välja Hännineniga sama aja ehk edestab sel katsel 0,7 sekundiga Tänakut.

Hänninen läheb kiiruskatse liidriks ajaga 10.24,0. Tänak saab ajaks 10.24,7. Tänak sõnab ralliraadiole, et kruusale mõeldud käigukast hoiab teda täna kõvasti tagasi.

Ralliraadio annab teada, et Meeke on teinud korraks väikese eksimuse, kuid kõik olevat siiski korras.

Neuville räägib ralliraadiole, et auto on alajuhitav. Neuville on ülimalt pettunud, kuna läbi hooaja on oldud MM-tiitli konkurentsis, kuid viimastel etappidel kisuvad asjad kiiva.

Neuville läheb finišis praegu liidriks. Neuville edestab Lefebvre'it 7,4 sekundiga.

Lappi on sõitnud rajalt välja!

Ogier on 15. kiiruskatse esimeses vaheajapunktis Tänakust ees 0,5 sekundit.

Lefebvre on läinud 10.33,0ga kiiruskatse liidriks.

Al Qassimi jõuab esimesena 15. kiiruskatse lõppu ajaga 10.59,3.

Pühapäevane teine kiiruskatse on alanud!

Tänaku sõnul tegi ta Kataloonia ralli viimasele võistluspäevale ilusa alguse. https://twitter.com/OttTanak/status/916900280620417024

Seis 14. kiiruskatse järel: 1. Meeke, 2. Ogier +14,7, 3. Tänak +15,6, 4. Hänninen +37,8, 5. Neuville +54,3, 6. Lappi +1.27,8.14. kiiruskatse: 1. Meeke, 2. Tänak +1,1, 3. Neuville +1,1, 4. Ogier +1,7, 5. Sordo +3,5, 6. Hänninen +3,8.

Super-ralli süsteemis sõitev Sordo kaotab Meeke'ile sel katsel 3,5 sekundiga.

Meeke näitab lähimatele konkurentidele koha kätte ja saab seni parima aja 4.00,9.

Ogier sõnab ralliraadiole, et hommikusel katsel oli liialt pime ja sõita oli keeruline. Järgmistel lubab ta rohkem pingutada.

Ogier kaotab sel katsel Tänakule 0,6 sekundiga ehk kokkuvõttes on Ogier' edumaa tiimikaaslase ees kõigest 0,9 sekundit.

Tänak sõidab Neuville'iga täpselt sama aja ning praegu jagatakse katsel esikohta. Tänak sõnab ralliraadiole, et ta annab endast maksimumi ja eks hiljem näb, mis tulemuse see toob.

Hänninen sõidab aja 4.04,7 ning läheb sel katsel praegu teiseks. Järgmisena tuleb Tänak.

Neuville saab ajaks 4.02,0 ning läheb kindlalt kiiruskatse liidriks. Neuville tunnistab ralliraadiole, et ta peab täna kõvasti pingutama, et püsida MM-tiitli konkurentsis.

Lappi kaotab Östbergile ja Lefebvre'ile 0,4 sekundiga.

Tänak on saanud rajale!

Östberg sõidab Lefebvre'iga välja täpselt sama aja.

14. kiiruskatse liidriks läheb Lefebvre, kes saab ajaks 4.06,2.

Evans läheb 4.12,3ga kiiruskatse liidriks. Al Qassimi ajaks oli 4.22,5.

Stardivahed on 2 minutit.

Stardijärjekord: 1. Al Qassimi, 2. Evans, 3. Lefebvre, 4. Østberg, 5. Lappi, 6. Neuville, 7. Hänninen, 8. Tänak, 9. Ogier, 10. Meeke, 11. Sordo, 12. Mikkelsen.

Päeva esimese kiiruskatse algus viibis ühe minuti.

Esimesena on rajal Al Qassimi.

Pühapäevane esimene kiiruskatse algab Eesti aja järgi kell 8.00.

Üldseis teise päeva lõpuks:

Ogier on finišis ja edestab Tänakut 1,4 sekundiga! Tänak läheb seega homsele päevale vastu kolmandalt kohalt.

Meeke sõidab Tänaku aja 0,5 sekundiga üle.

Tänak: "Vaatame, mis homme teha annab. Annan endast parima ja võitlen kõvasti! Olen sõitnud üsna piiri peal. Saime auto selle käigukastiga toimima. Selle autoga (laiuse mõttes) pole see katse eriti nauditav."

Tänak finišis seni kiireima ajaga 2.35,2! Neuville'ist 0,6 sekundit kiirem. Ootame Ogieri...

Östberg, kes sai neljanda aja (+6,8), hakkas katse lõpus märatsema ja uksi paugutama. Intervjuud ei andnud. Huvitav, mis talle sisse läks. Autol ju mingit kahjustust pole.

Niimoodi kihutasid Salou linnakatsel Historicu autod: https://twitter.com/RallyingUK/status/916673845184081921

"Jäin millegipärast kaks korda seisma ega saanud kuidagi liikuma. Väga raske päev, aga on nagu on," ütles Evans.

Viiest mehest on praegu kiireim olnud Esapekka Lappi ajaga 2.38,9. Järgnevad Hänninen (+0,4), Lefebvre (+3,9), Al Qassimi (+5,3) ja Evans (+12,6).

Viimasel katsel on stardijärjekord ikka sama, mis täna terve päev olnud. Al Qassimi läks just rajale, Tänakuni on veel 24 minutit aega.

Väga hull video on Neuville'i sõidustiilist liikvel! https://www.youtube.com/watch?v=v19wrQ-YDX4

Ebaõnnesõdur Sordo https://twitter.com/Mazzucchelli_L/status/916665138761142272

Tänak ralliraadiole: "Sõitsime sama kivi otsa mis Sordogi. Meil olid mõned probleemid, aga sellega on nüüd korras, viimast katset see enam ei mõjuta."

Teiseks tõusnud Ogier: "Muidugi tahtnuks täna kiirem olla, aga õnneks suutsime jamadest hoiduda."

Sordost paarsada meetrit tagapool seisev Mikkelsen olevat ka ratta alt ära võtnund.

Üldseis pärast 12. katset:

Teise päeva ilmselt liidrina lõpetav Meeke: "Oli päris hea päev. Näete ise, kui väiksed vahed on. Peame õhtusel linnakatsel ettevaatlikud olema, Saksamaal ei läinud mul see just kõige paremini. Nägin Danit tee ääres. Ta palus mul vasakule hoida. Tundus, et seal oli midagi rumalat."

Sordo, Mikkelsen, Östberg ja Tänak - kõik põrutasid ühes kurvis sama kivi pihta. https://twitter.com/HMSGOfficial/status/916660070733287425

Tänak olevat samuti väikse põntsu saanud ja vaatab hetkel autot üle...

Mikkelsen seisab samuti! Kohe Sordo taga. Katastroof Hyundai jaoks, rõõmusõnum M-Spordile konstruktorite karika mõttes.

Östberg räägib, et sõitis sama kivi otsa mis Sordogi. "See oli massiivne kivi." Samal ajal on Ogier finišis parim aajaga 7.30,0 ja läheb kokkuvõttes 0,1 sekundiga Tänaku ette.

Ai-ai-ai! Ogieri kolmas split on Tänakust 0,5 sekundit kiirem. Sama on ju ka nende vahe hetkel üldarvestuses.

Meeke finišis neljanda ajaga (0,6 sekundit kaotust Tänakule). Üldseis: 1. Meeke, 2. Tänak +14,0

Sordo kohta räägitakse, et olevat kivi otsa sõitnud ja niiviisi auto lõhkunud.

Tänak finišis parima ajaga 7.30,6. Soomlastest 0,4 sekundit nobedam.

Tänak ka teises splitis kiireim - Hänninenist 0,1 sekundit parem, Lappist 0,9.

Toyota mehed Lappi ja Hänninen on finišis identse ajaga 7.31,0. Neuville kaotab neile 0,7-ga. Hänninen lubas õhtul üldseisule kriitiliselt otsa vaadata ja homme suruma hakata, kui võimalust näeb.

Tänak on esimeses splitis kiireim mees. Sordo kaotab seal 0,6-ga, Lappi 0,9-ga.

Sordol on roolisüsteem puruks.

Dani Sordo on 8. kilomeetril seisma jäänud! Tänak võib koha võrra tõusta.

Teet: Hämmastav, sõita 2h nii kiiresti kui suudad ja siis oled ikka ühe sekundi sees (Sordo, Tänak, Ogier) Kohe näha , et tehnika ja inimvõimete viimasel piiril käib mäng.

irooniline: oleks siiski see, et ralli liidri autolt võetaks käigukast ja antaks madalamal positsioonil olevale mehele. Pealegi pole nende autod identsed ja Ogieri varukäigukast ei pruugigi Tänaku masinale sobida paremini kui Tänaku kruusakas

12. katse juba käib ja esimesed vaheajad tulevad. Tänaku stardini on 18 minutit aega.

Üldseis pärast 11. katset:

11. kiiruskatse ajad: Ogierile katsevõit, Tänak neljas

Ogier paugutab parima aja 10.59,6, Neuville'ist kiirem 0,6 sekundi võrra. Kokkuvõttes jääb prantslane neljandaks (+15,1). Meeke juhib 14,1 sekundiga Sordo ja 14,6 sekundiga Tänaku ees.

Meeke on finišis teise ajaga, kaotades Neuville'ile vaid 0,3 sekundit.

Ralliraadiole ütles Tänak, et tunne on hoolimata valest käigukastist parem kui hommikul.

Tänak on 11. katse finišis teise ajaga, Neuville'ile kaotab 0,8, Sordot edestab 0,1-ga. Sordo jääb kokkuvõttes 0,5-ga ette.

HOPSTI! Kolmas split: Tänak esimene, Lappi kaotab 1,0, Neuville 1,7 ja Sordo 2 sekundit!

Teises splitis kaotab Tänak seal parimale mehele Hänninenile 1,6 sekundit, Sordole 1,1.

Tänaku esimene split on paremuselt neljas, Sordole kaotab 1,5 sekundiga. Meenutame, et hispaanlane edestab Otti kokkuvõttes 0,6-ga.

Tänak on rajal.

Al Qassimi on finišis ajaga 12.20,7. Tänaku stardini on 11 minutit aega. https://twitter.com/AbuDhabiRacing1/status/916642335357796352

11. kiiruskatse on käimas. Al Qassimi rajal, Evans stardib pooleteise minuti pärast.

Üldseis pärast 10. katset

Mikkelsen on samuti finišis. Tõmbame sellele katsele WRC arvestuses joone alla.

Ogier jääb Neuville'ile katsel alla 3,4 sekundiga. Üldseis: 1. Meeke, 2. Sordo +13,5, 3. Tänak +14,1, 4. Ogier +16,0.

Meeke saab kirja neljanda aja ja tõukab Tänaku viiendaks. Neuville juhib endiselt 0,1 sekundiga Sordo ees. Ootame ka Ogieri ja Mikkelseni ära.

Ralliraadio reporter ei usu, et M-Spordil pole kaasas varu käigukasti asfaldi jaoks. Ta arvab, et seda hoitakse igaks juhuks hoopis Ogieri jaoks.

"Raske on, sest see käigukast pole asfaldil sõitmiseks mõeldud. Peame hakkama saama."

Tänak on 10. katse finišis neljanda ajaga. Neuville'ile kaotab 1,8 sekundit. Sordo on kokkuvõttes mööda lasknud (0,6 sek vahe).

Kolmandas splitis Tänak neljas, kaotust seal juhtivale Lappile 1,9 sekundit.

Teine split: Tänak on seal alles viies! (+2,5 sek Sordole).

Algus on hea! 10. katse esimene split: 1. Tänak 3.20,8, 2. Hänninen (sama aeg), 3. Sordo +0,6, 4. Neuville +0,7.

Tänak on rajal! Hakkame huviga splitte ootama. Esimene peaks tulema kolme ja poole minuti pärast.

Esapekka Lappi (Toyota) sõitis katse põhjaks aja 12.25,4. Evans (Dmack Ford) jääb maha 14,2 sekundiga ja Al Qassimi (Citroen) 1.28,2-ga.

Al Qassimi alustas 10. kiiruskatset ja Evans on ka kohe teele minemas. Tänaku stardini jääb 22 minutit.

Värske rehviinfo: https://twitter.com/Michelin_Sport/status/916617162223210496

Mads Östbergi väike moment: https://twitter.com/PeAChapaRacing/status/916612763107160064

Jaan Martinson Saloust: Käigukast sai kenasti vahetatud, diferentsiaalid samuti. Kataloonias viibiv Markko Märtin olla avaldanud arvamust, et probleemi pole, Tänak saab ka selle käigukastiga sõidetud.

Publikut on raja ääres ikka fantastiliselt palju! https://twitter.com/RallyingUK/status/916605876743626752

Hyundai boksis antakse kätele valu! https://twitter.com/RallyingUK/status/916606786987282433

Käib kibekiire käigukasti vahetus!

Asfaldi käigukasti ilmselt pühapäevaks remontida ei saa, sest seda ei tohi avada. "Korke võib eest võtta ja sisse vaadata, kuid viga tundub olevat mehhaaniline."

Kahe käigukasti vahe on Tänaku sõnul väga suur: "Erinevad diferentsiaalid ja ülekanded.... Paremaks asi kindlasti ei lähe. Eks vaatame, mis saab."

Jaan Martinson raporteerib meediaalast: Tänakul tõsised probleemid. Peab panema autole kruusale mõeldud käigukasti!

Päeva kolmanda kiiruskatse finišijoonel hakkas käigukast tegema imelikku häält. Auto liikus kenasti, kuid Ott Tänak koos mehhaanikutega leidis, et igaks juhuks tuleb käigukast ära vahetada enne, kui see katki läheb. Probleem on aga selles, et igale rallile on lubatud kaks käigukasti ja kuna Kataloonias sõidetakse kruusal ja asfaldil, on üks ühe ja teine teise pinnase jaoks.

Kohe-kohe peaksid mehed ka meediaalasse jõudma. Siis kuuleb ehk täpsemalt, mis selle käigukastiga on. https://twitter.com/OttTanak/status/916582282143649792

Jaan Martinson Hispaaniast: "Rallipargis, kus ajakirjanikuna tuleb viibida, et peagi katsetelt saabuvaid mehi vastu võtta, on pilvine ja sooja kõigest 15 kraadi. Mõnus Eesti suvi.Splitte ja katsete lõpptulemusi saab näha pressiruumi seinale kuvatud pildi kaudu, kuhu andmed tulevad viis-kuus sekundit kiiremini kui arvutisse ehk siis edu on sees.Mida aeg-ajalt ajakirjanikele pakutakse, on ralli näitamise tulevik – droon saadab autot katse algusest lõpuni. Pilt on täiesti OK. Ehk kunagi on igal esikoha pärast võitleval autol oma droon ning pildile kõrvale kuvatakse andmed kiiruse, vaheaegade ja muu kohta. Vaat siis oleks äge, saaksid ekraanile manada nelja kihutava auto pildid ja jälgiksid võistlust lives."

Üldseis pärast 9. katset: Meeke endiselt liider, Tänak teine!

9. katse ajad: võit taas Hänninenile, Tänak soomlaste järel kolmas.

Meeke sõidab välja kuuenda aja (+5,7 sek Hänninenile). Britt jätkab liidrina, Tänak tõuseb teiseks (+13,5 sek)!

Tänak on finišis kolmanda ajaga (+2,9 sek Hänninenile) ja kurdab ralliraadiole käigukasti probleemi! Jumal tänatud, et nüüd hoolduspaus tuleb.

Tänaku teine split: Hänninenile kaotab 1,8 sekundiga, Lappit edestab 0,8-ga, Sordot 2,2-ga.

Neuville on finišis viienda ajaga (+12,4 sekundit Hänninenile). https://twitter.com/Kevin_MRacing/status/916580355745992704

Tänak on esimeses splitis teine (+0,7 sek Hänninenile).

Neuville on teises splitis juba 12 sekundit kiirematest maas.

Uus info: Neuville'il on hüdraulikaprobleem.

Hänninen on taas finišis kiireima ajaga, 2,9 sekundiga edestab Lappit.

Neuville alustas 9. katset kolm minutit hiljem ja saab 30-sekundilise karistuse! (Foto: Hyundai)

Jäägem siis ikka piirde taha, eks! https://twitter.com/RallyRACC/status/916576310423638017

Pikka pausi pole, Al Qassimi startis just 9. katsele. See on 14,12 km pikk ja pärast seda ootab ees hoolduspark.

Üldseis pärast 8. katset:

8. katse ajad: Hänninenile katsevõit, Tänak viies.

Mikkelsen saab kirja kaheksanda aja (+11,7) ja langeb kokkuvõttes kolmandalt kohalt kuuendaks. Tänak tõuseb seega kokkuvõttes neljandaks tagasi. Ogier on vaid 0,8 ja Sordo 0,9 sekundi kaugusel. Meeke juhib Sordo ees 15,4 sekundiga.

Ogier tuleb lõppu alles seitsmenda ajaga (+7,7 sek Hänninenile).

Meeke tuleb finišisse teise ajaga ja tõukab Tänaku neljandaks. Hänninen endiselt 1,3 sekundiga katse liider.

Tänak on finišis kolmanda ajaga, kaotades Hänninenile 4 ja Neuville'ile 1,8 sekundit. "Tegime vahepeal palju muudatusi ja auto tundub tasakaalu poolest palju parem." (Foto: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool)

Kolmandas splitis on Tänak hetkel liider, Hänninenist 0,1 sekundit kiirem. Aga ralli esikolmik pole sinna veel jõudnud.

Tänak on teises splitis kolmas (+1,8 Meeke'ile).

Sordo maandub kolmandaks (+5,3 Hänninenile).

Neuville on finišis teise ajaga (+1,8 Hänninenile).

Kommentaare pole vaja... https://twitter.com/LaiaSu/status/916567658061094912

Katse finišis on kiireima ajaga 10.54,6 Juho Hänninen (Toyota). Meeskonnakaaslane Lapi on teine (+5,5), Lefebvre (Citroen) kolmas (+13,5). Evans neljas, Al Qassimi viies.

Eestlased leidsid eilseks väga vinge koha, kust rallit vaadata! https://www.instagram.com/p/BZ61YjdDxqs/

Al Qassimi on 8. katse finišis ajaga 12.08,9. Esimeses splitis on kiiremad Hänninen ja Lappi.

Al Qassimi on rajal. Sel katsel vihma pole nähtud. Pikkust on sel 21,29 km.

Al Qassimi 8. katse stardini on viis minutit aega.

Sordo stiilinäide nõelasilma kurvis: https://twitter.com/RallySolo/status/916554619597262849

Ralliraadios laseb vana intervjuud Malcolm Wilsoniga, kes ütleb, et tema eesmärk on järgmiseks hooajaks M-Sporti jätta nii Seb Ogier kui Ott Tänak. Ning et enne Hispaania rallit (mis on ju praegu) mingeid otsuseid oodata pole.

Üldseis pärast 7. katset:

7. katse ajad:

Mikkelsen on finišis alles seitsmenda ajaga (+12,6). Meeke on katsevõitja ja uus ralli liider! Ogier kokkuvõttes teine (+9,1), Mikkelsen kolmas (+9,6), Sordo neljas (+11,4), Tänak viies (+13,6), Neuville kuues (+15,9).

Ogier on Meeke'ist 10,7 sekundit aeglasem ja platseerub hetkel kuuendaks. "Kõik on korras, aga oleme ilmselgelt liiga aeglased. Üritame järgmisel katsel paremini." (Foto: AFP/Scanpix)

Meeke on finišis parima ajaga 12.22,0. Tervelt 3,6 sekundit kiirem kui Sordo! Tänak kaotab britile 10,3 sekundiga. Üldarvestuses laskis Tänak Sordo mööda (vahe on 2,2).

Tänak ralliraadiole: "Ma pole autoga eriti rahul, see ei käitu nii, nagu peaks. Peame veel tööd tegema. Katsed on iseenesest lõbusad, üritame asja parandada. Auto lihtsalt ei pööra."

Tänak on finišis neljanda ajaga 12.32,3 (+6,7 Sordole).

Östberg sõitis katse alguses välja ja finišeeris alles seitsmenda ajaga (+20,6 sekundit Sordole).

Taevaluugid on valla. Korralik vihm on sõitjaid kimbutamas.

Sordo sõidab parima aja 12.25,6, Hänninenist 0,4 sekundit kiirem.

Katse finišis juhib hetkel Hänninen 2,1 sekundiga Neuville'i ja 9,6 sekundiga Lappi ees. Belglane kurdab, et enesekindlust pole absoluutselt. Midagi on autoga lahti. "Ma ei saa sellest kiiremini sõita."

Tänaku esimene split on paremuselt neljas (kaotust Sordole 4,2 sekundit).

Evans ja Al Qassimi on ka finišis. Al Qassimi kaotab tervelt 55,7 sekundit. Esimeses splitis on samal ajal nobedaim olnud Sordo (3,6 sekundiga Neuville'i ees).

Esimeses splitis on hetkel vaid Evansi ja Al Qassimi ajad. Šeik on britist juba 11,2 sekundit aeglasem.

Eile õlilekke pärast katkestama pidanud Latvala jaoks on ralli läbi. Täna ta samuti starti ei tulnud.

7. katse olevatki seitsme minuti võrra edasi lükatud. Nüüd alles algas.

Sotsiaalmeedias kuulutatakse, et publik ei taha kuidagi õiges kohas püsida ning seetõttu on täna ilmselt ajakavas viivitusi oodata.

Al Qassimi on rajal. Tänaku stardini on 15 minutit.

Täna on ilm palju pilvisem. Ei tohiks ka nii kuum päev tulla ja kindlasti ei söö enam sõitjad tolmu nagu eile. https://twitter.com/JoseteRacing/status/916538484164358144

Tänane stardijärjekord: https://twitter.com/KiwiWRCfan/status/916538499091664896

Eilne video teelõigust, mis nii mõnelegi mehele saatuslikuks sai: https://www.youtube.com/watch?v=kSfT07gGzZU

Ootame Tänakut ja Järveoja hooldusparki, kus Jaan Martinson on valmis mehi küsitlema.

https://twitter.com/OttTanak/status/916316975336443904

Östberg: "Auto on tolmu täis, ma ei näinud välja. Ning soojendus on sisse jäänud. Siin on umbes 100 kraadi. Ma ei saa niimoodi keskenduda. Rumalad asjad rikuvad hetkel meie ralli!"

6. katse ajad:

Üldseis pärast 6. katset:

Östberg on finišis seitsmenda ajaga (+14,2 sek Ogierile). Hyundaiga debüüti tegev Andreas Mikkelsen lõpetab avapäeva liidrina. Östberg langeb suisa viiendaks, Tänak seega neljas.

Meeke sõidab välja katse teise aja 24.19,7, kaotades Ogierile vaid 0,8 sekundiga. Ootame nüüd Östbergi, kes võib taas liidriks tõusta. Splitid seda vähemalt lubavad. https://twitter.com/rallytravel/status/916321410246733825

Mikkelsen läheb katse aegades alles viiendaks (+7,8 Ogierile) ja kurdab, et midagi vist juhtus vedrustusega ja väike rehvipurunemise hirm oli samuti.

Splittide järgi pole norralased just katsevõidu tempos tulemas. Mikkelsen on viimases splitis neljas (+6,2 sek Ogierile) ja Östberg kolmandas splitis kuues (+4,6 Meeke'ile). Meeke tuleb kohe hea ajaga...

Hetkeseis 6. katse finišis: 1. Ogier 24.18,9, 2. Neuville +3,0, 3. Tänak +3,5, 4. Sordo +7,6, 5. Evans +48,4 (!). Britil ei suju Dmacki rehvidega kohe kuidagi. Mees oli finišis väga nõutu.

"Vahed on väiksed, aga ütlesin juba ka enne, et pärastlõuna on raskelt läinud. Tundsin, et sõitsime millelegi otsa ja kaotasime asfaldil pidurid. Kordusläbimised on läinud keeruliselt."

Tänak on finišis hetkel kolmanda ajaga 24.22,4. Kaotust Ogierile kogunes 3,5 ja Neuville'ile 0,5 sekundit.

Neljas split (27 km peal): 1. Ogier 21.22,6, 2. Tänak +1,4, 3. Neuville +2,9. Finišis jääb Neuville Ogierile alla 3 sekundiga.

Ogier on finišis palju kiirema ajaga kui hommikul. 3. katsel sõitis ta 24.57,8-ga, nüüd 24.18,9. Oli intervjuud andes väga heas tujus.

Kolmas split: 1. Ogier 17.17,8, 2. Tänak +3,3, 3. Neuville 3,7. Esimeses ja teises splitis on Tänak endiselt liider.

Kuuenda katse teine split: 1. Tänak 10.52,8, 2. Neuville +1,9, 3. Ogier +2,8.

Latvala on tänaseks lõpetanud. Põhjust pole teada, aga karta on, et see on seotud eelmise katse õlilekkega.

6. katse esimene vaheaeg: 1. Tänak 4.29,3, 2. Neuville +0,2, 3. Ogier +0,8.

Jari-Matti Latvala pole 6. katsele startinud, kuigi tema aeg on ammu möödas. (Foto: AFP/Scanpix)

Ja nüüd päeva viimase katse juurde! Ogier on esimesest splitist läbi tulnud, Tänak just startis.

Üldseis pärast 5. katset:

Östberg on finišis viienda ajaga. Meeke on seega katsevõitja. Tänakule läheb kirja seitsmes aeg. Üldarvestuses on Tänak viies (kaotust Mikkelsenile 10,6 sekundit). Östberg kaotab liidrile 0,7 sekundiga - milline duell norralastel!

Lefebvre (Citroen) on samuti Tänakust kiirem. Prantslane läheb katse aegades neljandaks (+1,7) ja on isegi üllatunud, et nii hästi läks.

Meeke möödub ka üldarvestuses Tänakust (-0,6 sek).

Kris Meeke (Citroen) sõidab Mikkelseni aja 0,8 sekundiga üle! 3.57,7. Tänak viies (+2,6).

Mikkelsen sõidab 5. katsele põhjaks 3.58,5. Sordost 0,5 sekundit kiirem. Tänaku tõukab neljandaks (+1,8).

Esapekka Lappi on finišis väga löödud. Olevat liiga palju sõiduvigu teinud. Aeg on alles seitsmes. Kaotust Sordole 3,0 sekundit. Piduritega on ikka pahasti. 30-minutilisest hoolduspausist ilmselgelt ei piisanud. https://twitter.com/TOYOTA_GR/status/916305430116044800

5. katse hetkeseis tähendab seda, et Sordo hingab Tänakule üldarvestuses juba 0,4 sekundiga kuklasse. Tänaku ees on Ogier 1,4 sekundiga (enne katset oli 2,7-ga).

5. katsel on seni kiireim olnud Sordo 3.59,0-ga. Neuville teine (+0,8), Tänak kolmas (+1,3), Latvala neljas (+2,2), Ogier viies (+2,6).

Latvala autost niriseb 5. katse finišis õli välja. Pikk nire olevat taga.

Östberg tõuseb ka uueks ralli liidriks: 0,3 sekundiga Mikkelseni ette. Ogier on kolmas (+6,4), Tänak neljas (+9,1), Sordo viies (+10,8), Meeke kuues (+11,1).

Östberg on 4. katse finišis neljanda ajaga. Ehk saame seal asjad lukku lüüa. 1. Latvala 7.08,1, 2. Sordo +0,3, 3. Lappi +0,9, 4. Östberg +1,2, 5. Mikkelsen +2,1, 6. Neuville +2,6, 7. Tänak +3,5, 8. Ogier +3,6.

4. katse finišisse oodatakse Östbergi. Samal ajal on Tänak sõitnud välja 5. katsel teise aja - Neuville'ist 0,5 sekundit aeglasem, Ogieri edestab 1,3-ga. "Raske on head tunnet leida. Pärastlõuna pole enam nii kena olnud. Lihtsalt ei tööta asjad, kui pidamine on hea."

Mikkelsen tuleb neljanda ajaga. 2,1 sekundit Latvalast aeglasem. Tänak on katse aegades kuues. Üldarvestuses suurenes Tänaku kaotus Mikkelsenile 8,8 sekundile.

Esapekka Lappi (Toyota) tuleb 4. katse finišisse kolmanda ajaga (+0,9 Latvalale) ja tõukab Tänaku viiendaks.

Juho Hänninen Tänakut samuti ei ohusta, platseerub kuuendaks (+4,9 Latvalale. Järjestus eespool ikka 1. Latvala, 2. Sordo +0,3, 3. Neuville +2,6, 4. Tänak +3,5, 5. Ogier 3,6. Järgmine katse algab juba minuti pärast.

Evans ei saa ikka hoogu üles. Britt maandub 4. katse aegades kuuendale kohale, kaotust Latvalale 6,2 sekundit. Tänak endiselt neljas.

Sordo tuleb finišisse teise ajaga (+0,3 Latvalale), Tänak on viiest lõpetajast neljas.

Latvala sõidab ka uue kiireima katseaja 7.08,1. Neuville'i edestab 2,6, Tänakut 3,5 ja Ogieri 3,6 sekundiga. Ütles raadiole, et sai hommikuse probleemi lahendatud, kuid mis probleem tal täpsemalt oli, öelda ei tahtnud. "Võite mehaanikutelt küsida, kui nad vastavad," muigas soomlane. https://twitter.com/DannyFChen/status/916296669175713793

Tänak kurtis ralliraadiole, et teeolud on keerulisemaks muutunud. Ei tundunud enam nii enesekindel kui hommikul. "Hea soon on ette sõidetud, aga kummalgi pool teed on sügav kruus."

Tänak on 4. katse finišis teise ajaga 7.11,6. Neuville'ile kaotab 0,9 sekundiga, Ogieri edestab vaid 0,1-ga. Samal ajal teeb Latvala parima spliti (-1,5 Tänaku ette).

Tänak on vaheajapunktis taas kiireim mees! 0,6 sekundiga edestab Ogieri ja 2,5-ga Neuville'i. Samal ajal on Ogier finišis ajaga 7.11,7 ja Neuville 7.10,7-ga. "Üritasin kõigest väest, aga nende soontega on raske. Olen üllatunud, et splitis (Neuville'ist) eespool olin," ütles Ogier.

Tänak on rajal. Ogieri esimene split oli 4.00,2. Päeva esimesel katsel oli ta samas kohas 4,4 sekundit aeglasem.

Ogier läks rajale. Tänaku stardini on viis ja pool minutit.

Algava katse videoeelvaade. Kõik hommikused katsed lähevad nüüd samas järjestuses kordamisele. Ogieri stardini on vähem kui viis minutit. https://www.youtube.com/watch?v=zPqMv8PIRow

WRC2 klassis juhib kolme katse järel prantslane Eric Camilli (Ford) sekundiga soomlase Teemu Sunineni (Ford) ees (+14,4 sek), norralane Ole Christian Veiby (Škoda) jääb Suninenist maha 8,1 sekundiga.

Publik on õhtusteks katseteks valmis: https://twitter.com/unknownresource/status/916284718060048384

Mehaanikud toimetamas ralli liidri Andreas Mikkelseni auto kallal: https://twitter.com/RaliRTP/status/916279613281759232

https://www.instagram.com/p/BZ5wdQIgszS/

WRC.com-is saab vaadata otseülekannet hoolduspargist: http://www.wrc.com/en/wrc/livecenter/page/4175----.html

Tänaku kommentaar ralliraadiole: "Olen tegelikult väga rahul. Auto tundub väga hea. Olin esimesel katsel natukene üllatunudki - tee oli libe, aga auto käitus väga kenasti. Naudin sõitmist väga. Tegime hea rehvivaliku. Asfaltilõigu alguses oli meil esimesel paremal rehvil leke ja kaotasime seetõttu veidi aega, aga õnneks polnud see päris katki ning saime kiirust lõpuni hoida. Pärastlõuna on hoopis teine väljakutse - temperatuurid on kõrgemad, aga üritame hästi vastu pidada. Palju on veel sõita. Loodetavasti naudin ka ülejäänud päeva samamoodi. Üritan esimestele meestele nii lähedal püsida kui võimalik."

Ogieri ja Neuville'i rehvide võrdlus: https://twitter.com/Kevin_MRacing/status/916252420908421120

M-Spordi boss Malcolm Wilson ralliraadiole: "Olen väga rahul. Ei uskunud ausalt öeldes stardijärjekorda arvestades, et mehed nii tugevalt võivad esineda. Ogierile meeldis see pikk katse eriti. Mehed tundusid ka auto seadistusega rahul olevat. Teeme väiksed muudatused ka, sest ilmselgelt on pärastlõunal rohkem pidamist kui hommikul." Muu hulgas avaldas ta, et selline vahelduva teekattega ralli on tiimile väga kulukas ja hea, kui neid peale Hispaania rohkem poleks. Lõpetuseks lisas britt, et kui Ogier jääb sarja üldarvestuses Neuville'i ette, on nädalavahetus korda läinud.

Michelini esindaja räägib hetkel, et rehvi kulumise põhjus on puhtalt asfaltis, kus tänaseks valitud rehvid libisemisele vastu ei pea.

Neuville rääkis ralliraadiole meediaalas, et 3. katse 25. kilomeetril hakkas tal pidamine kaduma. Rehvid olid lõunapausiks päris siledad. Tolmuga tundub kõigil väheke probleeme olevat - belglane köhis päris korralikult.

Östbergil olevat päris palju tolmu kabiinis ja kaardilugejal on keeruline oma tööd teha. https://twitter.com/MadsOstberg/status/916241603538358272

Rallil on hetkel vaid üks ametlik katkestaja. Hiroki Arai on kolmandal katsel üle katuse käinud. Kutsume lugejaid üles osalema nobedate näppude voorus! Kes leiab esimesena video...?

https://twitter.com/OttTanak/status/916241253947371521

Kiiruskatsetes on kuni kella 16.19-ni paus, kuid hoolduspausi ajal toome teieni kindlasti Tänaku ja teiste meeste kommentaarid ja palju muudki huvitavat.

Üldseis pärast 3. katset: 1. Mikkelsen, 2. Östberg +0,6, 3. Ogier +4,6, 4. Tänak +7,4, 5. Meeke +7,6, 6. Sordo +12,3.

3. katse ajad: 1. Mikkelsen 24.55,0, 2. Östberg +2,7, 3. Ogier +2,8... 6. Tänak +11,7.

NORRALE KATSELT KAKSIKVÕIT! Östberg on finišis teise ajaga, kaotades katse võitnud Mikkeslsenile 2,7 sekundiga. Tänak saab siin kuuenda koha. Üldseis: 1. Mikkelsen, 2. Östberg +0,6, 3. Ogier +4,6, 4. Tänak +7,4, 5. Meeke +7,6, 6. Sordo +12,3.

Kris Meeke on finišis kolmanda ajaga, kaotades Mikkelsenile 9,6 ja Ogierile 2,8 sekundiga. Tänak on hetkel katse aegades ja üldarvestuses kolmandaks tõugatud, Meeke on 0,2-sekundilise kaotusega Tänakule neljas.

Esapekka Lappi kaotab parimatele 45 sekundit. "Pidureid pole. Asfaltile jõudes need kadusid ning sellega oligi kõik."

Mikkelsen sõidab kolmanda katse kiireimaks ajaks 24.55,0. Ogierist 2,8 sekundit kiirem. Kerkib ka hetkel ralli liidriks (4,6 sekundiga Ogieri ja 7,4-ga Tänaku ette). "Tegin enne katset diferentsiaalis mõned muudatused ja tunne on kohe parem. Tunnen end üha rohkem kodus."

Teine split on huvitav: Östberg juhib seal 0,6 sekudiga Meeke'i ja 4,9 sekundiga Mikkelseni ees. Ogier, kes tundus ülikiire, jääb Östbergile alla 5,9 sekundiga.

Elfyn Evansil on finišis ratas katki - intsident olevat juhtunud katse lõpuosas. Aeg on lõpetajatest halvim. Ogierile kaotab 27,8 sekundiga.

Dani Sordo on 3. katse finišis teise ajaga. Ogierile kaotab 8,1 sekundiga, Tänakut edestab 0,8-ga. Ogier oli sellel katsel omaette klassist.

Mikkelsen paneb teises splitis hullu. Edestab Ogieri seal ühe ja Tänakut kahe sekundiga.

Latvala tuleb 3. katse lõppu kolmanda ajaga. Ogierile kaotab 9,8, Tänakule 0,9 sekundiga. "Tundsin end sel katsel päris hästi, aga kui aega vaadata, siis saad aru, et midagi ei olnud päris korras."

Ogier tõusis ralli liidriks. Tänak jääb maha 2,8 sekundiga, Neuville 11,2-ga.

Rehvid tunduvad ralliraadio teatel heas seisukorras. "Keeruline katse. Kartsin asfaltile jõudes, et meil on rehv puru, aga õnneks teame, milles probleem oli." https://twitter.com/OttTanak/status/916234812758937600

Tänak on 3. katse finišis teise ajaga 25.06,7, kaotades Ogierile 8,9 sekundit. Neuville'i edestab 5,7-ga.

Neuville'i rehvid olevat 3. katse finišis täiesti siledad. Kaotust Ogierile kogunes tervelt 14,6 sekundit.

Neuville'il on neljandas splitis kaotussekundeid Ogierile juurde tulnud (+10,1). Tänakul ka pisut, aga mitte nii palju (+7,3).

Kolmandas splitis on Tänak Ogierile kaotamas 6,2 sekundiga. Neuville'iga identne aeg.

Hänninen (Toyota) alustab kolmandat katset võimsalt. Esimeses splitis Tänakust 0,4 sekundit kiirem.

3. katse teine split: Tänak jääb Ogierile alla 1 sekundiga, kuid edestab Neuville'i 2,4-ga. Kolmas ja neljas split tulevad veel ka...

3. katse esimeses splitis on Tänak kiireim 4.37,3-ga. Ogier jääb maha 1,5 ja Neuville 1,9 sekundiga.

Üldseis pärast 2. katset: Tänak juhib Östbergi ees 2,2 sekundiga.

2. katse ajad: 1. Meeke 4.04,5, 2. Tänak +0,4, 3. Sordo +0,8.

3. katse on samuti alanud. Ogier on juba kolm minutit rajal olnud, Neuville just startis. Tänaku stardini on kaks ja pool minutit.

Üldarvestuses juhib Tänak Meeke'i ees 2,3 sekundiga.

Kris Meeke sõidab Tänaku teise katse aja üle 0,4 sekundiga - 4.04,5.

Tänakule pole mõnda aega keegi ohtlikuks saanud. Lappi platseerus just neljandaks (+1,4). Sordo on teine, Neuville kolmas, Ogier alles kuues.

Sordo on teisel katsel tempot tõstnud. Kaotust Tänakule kogunes vaid 0,4 sekundit.

Teisel katsel on Tänak endiselt kiireim. Järgnevad Neuville (+0,6), Ogier (+3,1) ja Latvala (+4,5).

Nüüd, kui ka Östberg on esimese katse finišis, saame välja hõigata, et Ott Tänak võitis esimese katse ajaga 7.16,7. Östberg jäi maha 1,8 sekundiga, Neuville 2,1 ja Meeke 2,7-ga.

Tänak sõidab põhjad ka teisele katsele - 4.04,9! "Meil ei olnud probleeme, kuid tee on ülimalt libe. Auto tundub endiselt hea." https://twitter.com/OttTanak/status/916220910423638016

Neuville sõidab Ogieri teise katse aja üle 2,5 sekundiga. 4.05,5. Ogier oli tõesti aeglasem kui võinuks. Pool sekundit km peale.

Kris Meeke (Citroen) on esimese katse finišis kolmanda ajaga (+2,7 Tänakule, +0,6 Neuville'ile).

Samal ajal on ka teine katse juba alanud, mis on vaid 6 km pikk. Ogier tundus selle finišis üsna murelik olevat, jättis kõik intervjuud ära, tõmbas ukse kinni ja ütles, et peab minema. Aeg oli 4.08,0.

Mikkelsen on finišis neljanda ajaga, kaotades Tänakule 3,1 sekundit. Mads Östberg on veel ohustajatest startimata.

Vahepeal on finišisse tulnud Juho Hänninen ja Esapekka Lappi, kes platseeruvad vastavalt kohtadele 7. ja 8. (kaotused Tänakule +7,3 ja +7,6).

Spliti järgi tundub, et Andreas Mikkelsen (Hyundai) võib Tänaku katsevõitu ohustada. Norralane jääb Tänakust poolel teel maha 1,1 sekundiga.

Elfyn Evans (Dmack Ford) on Tänakust aeglasem 4,3 sekundit ja platseerub viiendale kohale.

Kodupubliku ees sõitva Sordo aeg on senistest kehvem - 7.22,0 ja viies koht hetkel. Tänakule kaotust 5,3 sekundit.

Latvala saab kirja neljanda aja 7.19,9, jäädes Tänakule alla 3,2 sekundiga. Soomlane ütles ralliraadiole, et on erinevalt kolmest esimesest mehest rajal vaid kõva seguga rehvidega, lootes, et kui temperatuurid tõusevad, tekib tal eelis.

Tänak on esimese katse finišis kiireima ajaga 7.16,7. 2,1 sekundit kiirem kui Neuville ja 3 sekundiga edestab Ogieri! "Auto tundub hetkel hea. Erilist soont veel teele sõidetud pole, seega lisapidavusele loota ei saanud." https://twitter.com/OttTanak/status/916215122166722560

Neuville on finišis ajaga 7.18,8 ehk 0,9 sekundit kiirem kui Ogier.

Ogier sõidab 12,5-kilomeetrise katse põhjaks aja 7.19,7. Tänak on splitis kiirem 2,4 sekundi võrra!

Tänak alustas! Nael kummi, Ott!

Ralliraadios on huvitav arutelu tänavuse hooaja piletimüügi kohta, mis olevat tänu uue generatsiooni autodele pea igas maailma otsas hüppeliselt kasvanud. Põnev hooaeg ja erinevad võitjad aitavad ka asjale muidugi kaasa.

Start on antud ja Ogier on rajal. Tänaku stardini on 5 ja pool minutit aega.

Iga päev ei teki võimalust Ogierist mööda sõita! https://www.instagram.com/p/BZ5btxbnykD/

Toyota fännid on kohal! https://www.instagram.com/p/BZ5fK6Bgk58/

SBC News kirjutab, et WRC sari sõlmis hiljuti koostöölepingu ennustusportaaliga OneBET, mille juhatuse esimees on Mads Östbergi isa Morten Östberg. Seal saavat osaleda omapärasel turniiril, mille auhinnafondiks on hoolimata osalejate arvust garanteeritud 25 000 naelsterlingit.

Ralliraadios on enne starti kordusel eilne pressikonverents, kus Tänakut pisut tuleviku küsimustega kiusati. Reporteri sõnul olnud ta selleks valmis, sest sai ju hoiatatud, et järgmise hooaja vastu huvi tuntakse...

M-Spordi tiimi hommikused toimetamised: https://twitter.com/MSportLtd/status/916202089050714112

Leedukad tunnustavad eestlasi: https://www.instagram.com/p/BZ4E8_LH8_N/

https://twitter.com/MSportLtd/status/916021378222034951/video/1

Esimesena on M-Spordi meestest sotsiaalmeedias üles ärganud muidugi maailmameister: https://twitter.com/SebOgier/status/916193186950864896

Eilne testikatse Seb Ogieri silme läbi: https://twitter.com/OfficialWRC/status/915997638654341122

Testikatse kokkuvõte: http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-ott-tanak-sai-kataloonia-ralli-testikatsel-kolmanda-koha?id=79736152

