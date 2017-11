FOTOD | Kaks purunenud rehvi lõpetasid liidrikohal kihutanud Andreas Mikkelseni ralli

Austraalia rallit 10. kiiruskatseni juhtinud Andreas Mikkelseni (Hyundai) tabas teise päeva hommikul katastroof. Seni suurepärast kiirust näidanud norralane jõudis sõita vaid kaks kilomeetrit, kui lõhkus korraga kaks rehvi, jõudes finišisse kiirematest üle pooleteist minuti aeglasema tulemusega.

Enne saatuslikku eksimust 15,6 sekundiga rallit juhtinud Mikkelseni selgitus juhtunule: "2 km peale starti oli üle mäeharja kurv paremale. Sõitsin selle pikaks ja põrutasin päris kõvasti teeperve vastu. Arvasin, et mul on lihtsalt tagumine rehv katki, aga sain kohe aru, et ka eesmine. Mul on vaid üks varu, seega tundub, et me ei liigu enam kuhugi."

10. katsel juhtus palju muudki kummalist. Esmalt sõitis ühe ristmiku otseks maailmameister Sebastien Ogier (M-Sport), seejärel järgis prantslase sõidujoont Thierry Neuville (Hyundai) - belglane ei pööranud samuti õigest teeotsast ära ja kaotas katse võitnud Jari-Matti Latvalale (Toyota) 8 sekundiga. Ott Tänak oli sel katsel teine, Ogier alles 9. (+28,9).

Viienda MM-tiitli juba kindlustanud Ogier tunnistas veel, et tal pole sel nädalavahetusel enam midagi püüda ning see mõjuvat ka motivatsioonile ja keskendumisele.

Tänak hoiab Austraalias 11. kiiruskatse järel neljandat kohta, kaotades Neuville'ile 26,8 sekundit, kolmandal kohal sõitvast Kris Meeke'ist (Citroen) jääb ta maha aga vaid 4,8 sekundiga. Belglasele 6,3 sekundiga kaotav Latvala on teine.

Mala para Mikkelsen: abandonó por el día después de dos pinchazos en la SS10 😤

Vía @OfficialWRC #RallyAustralia #WRC pic.twitter.com/vGbNbG1iSw — KM1 (@km1prensa) November 17, 2017

