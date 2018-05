FOTOD JA VIDEOD | Teist päeva täielikult valitsenud Georg Gross võitis 34. Tallinna ralli

Video: Allar Eichfuss pic.twitter.com/Hud1IW9DAw

Reedese rallipäeva kokkuvõte:



Tallinna ralli Lõppjärjestus: 1. Gross 48.29,5, 2. Gorban +7,3, 3. Lindholm 13,8, 4. Hiltunen +1.13,4, 5. Rostilov +3.07,3, 6. Popov +3.52,0, 7. Torn +4.10,3, 8. Jürimäe +4.40,8. Georg Gross on Tallinna ralli võitja! Lõplik edu Valeri Gorbani ees jäi 7,3 sekundit. 12. katse ajad: 1. Lindholm 1.14,6, 2. Gorban +0,1, 3. Hiltunen +0,5, 4. Berkis +1,0, 5. Bulantsev +1,1, 6. Rostilov +3,7Üldseis pärast 12. katset: 1. Gross 43.37,3, 2. Gorban +9,2, 3. Lindholm +14,9, 4. Hiltunen +1.03,6, 5. Rostilov +2.50,5, 6. Popov +3.35,4. 11. katse ajad: 1. Gross 4.39,0, 2. Gorban +2,4, 3. Lindholm +3,8, 4. Koik +13,3, 5. Berkis +13,5, 6. Hiltunen +15,2. Üldseis pärast 11. katset: 1. Gross 42.17,9, 2. Gorban +13,9, 3. Lindholm +19,7, 4. Hiltunen +1.07,9, 5. Rostilov +2.51,6, 6. Popov +3.35,2. 10. katse ajad: 1. Gross 4.53,0, 2. Lindholm +2,8, 3. Gorban +3,9, 4. Hiltunen +14,2, 5. Poik +19,1, 6. Berkis +19,6. Üldseis pärast 10. katset: 1. Gross 37.38,9, 2. Gorban +11,5, 3. Lindholm +15,9, 4. Hiltunen +52,7, 5. Rostilov +2.33,3, 6. Popov +3.11,2. 9. katse tulemused: 1. Gorban 1.14,7, 2. Gross +0,4, 3. Hiltunen +1,4, 4. Lindholm +1,7, 5. Berkis +2,2, 6. Popov +3,6. Üldseis pärast 9. katset: 1. Gross 32.45,6, 2. Gorban +7,6, 3. Lindholm +13,1, 4. Hiltunen +38,5, 5. Rostilov +2.11,3, 6. Popov +2.37,7. See katse oli 9,45 km pikk. Järgmine katse Vasalemma 1 (1,8 km) algab kell 15.59. Georg Gross võitis 8. kiiruskatse ning suurendas liidrina edumaad. 8. katse (Paldiski 1) ajad: 1. Gross 4.46,0, 2. Gorban +4,5, 3. Lindholm +8,6, 4. Hiltunen +15,0, 5. Berkis +16,5, 6. Rostilov +17,7.Üldseis pärast 8. katset: 1. Gross 31.30,8, 2. Gorban +8,0, 3. Lindholm +11,8, 4. Hiltunen +37,5, 5. Rostilov +2.07,9, 6. Popov +2.34,5. Tallinna ralli järgmine ehk kaheksas kiiruskatse on kavas kell 15.06. Seis 6. kiiruskatse järel: 1. Gross, 2. Lindholm +3,2, 3. Gorban +3,5, 4. Hiltunen +22,5, 5. Rostilov +1.50,2, 6. Torn +2.03,7.6. kiiruskatse: 1. Gorban, 2. Gross +1,4, 3. Lindholm +2,4, 4. Hiltunen +4,7, 5. Berkis +12,2, 6. Popov +18,8. http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/delfi-video-tallinna-rallil-juhtus-karm-avarii-auto-poles-maani-maha-tuld-vottis-ka-mets?id=82077621 Vahepeal teadaanne, et seitsmes kiiruskatse jääb ära. Järgmine kiiruskatse algab kell 10.58. Seis 5. kiiruskatse järel: 1. Gross, 2. Lindholm +2,2, 3. Gorban +4,9, 4. Hiltunen +19,2, 5. Ringenberg +1.31,9, 6. Torn +1.42,2.5. kiiruskatse: 1. Gross, 2. Lindholm +4,8, 3. Gorban +7,6, 4. Hiltunen +10,9, 5. Ringenberg +27,5, 6. Koik +34,3. Georg Gross näitab võimu ka laupäevasel teisel kiiruskatsel ning kerkib ka üldarvestuses liidriks. Ralli viienda kiiruskatse on praeguseks läbinud seitse meest. Parima aja on seni kirja saanud MM-tasemel WRC2-sarjas kaasa lööv Ken Torn. Laupäevane teine kiiruskatse algab kell 10.03. Seis 4. kiiruskatse järel: 1. Gorban, 2. Lindholm +0,1, 3. Berkis 2,6, 4. Gross +2,7, 5. Hiltunen +11,0, 6. Ringenberg +1.07,1.4. kiiruskatse: 1. Gross, 2. Lindholm +2,6, 3. Hiltunen +4,8, 4. Berkis +5,4, 5. Gorban +8,2, 6. Koik +13,7. Laupäevase esimese kiiruskatse võidab Georg Gross, kes edestab Lindholmi 2,6 sekundiga. Kolmas on Hiltunen, kes kaotab Grossile 4,8 sekundiga. Liidrina jätkab edniselt Gorban, kuid Lindholm kaotab talle ainult 0,1 sekundiga. Gross on neljas, kuid kaotust liidrile on ainult 2,7 sekundit. Seni on laupäevasel esimesel katsel parima aja kirja saanud Uustulnd, kes sai Vaiamõisa kiiruskatse esimesel läbimisel ajaks 5.50,8. Seni on aja kirja saanud ainult neli meest. Laupäevane võistluspäev on alanud! Laupäeval on enne lõunat kavas neli kiiruskatset (esimene algab 9.08) ning pärast lõunat kuus (esimene algab 15.06). Viimane kiiruskatse algab 18.22. Laupäeval on kavas kümme kiiruskatset, millest esimene algab kell 9.08. Üldseis avapäeva järel: 1. Gorban 9.16,8; 2. Berkis +5,4; 3. Lindholm +5,7; 4. Gross +10,9; 5. Hiltunen +14,4; 6. Torn +36,6. 3. kiiruskatse võidab siiski Lindholm, kes edestab Gorbanit kõigest 0,1 sekundiga. Berkis sõidab välja kolmanda aja (+3,2) ja jääb avapäeva lõpuks Grossist ette. Gorban näitab juba kolmandat kiiruskatset järjest kiireimat aega! Gross kaotab hetkel teisena 1,1 sekundiga. Lauluväljaku kiiruskatse on alanud. Kolmas ehk avapäeva viimane kiiruskatse (1,6 km) algab kell 20.13. Kahe kiiruskatse järel juhib Gorban Berkise ees 2,2 sekundiga. Lindholm on kolmas (+5,8) ja Gross neljas (+9,8). Gorbani ja Grossi vahele pressib end Berkis (+0,3 sekundit). Gorban on ka teisel kiiruskatsel hetkel kiireim, Gross kaotab teisena 2 sekundiga. Selline oli Kauri avarii! Nad kaotasid kännule otsasõidu tõttu esiratta ja olid sunnitud katkestama. https://twitter.com/Karlip1/status/994969308571848704 Alanud on ka teine kiiruskatse (6,9 km). Gorban võitis avakatse. Teine oli Lindholm (+0,8), kolmas Berkis (+1,9), neljas Hiltunen (+4,9). Georg Gross taandus viiendaks (+7,8). Egon Kaur on avakatsel teelt välja sõitnud! https://twitter.com/KaurMotorsport/status/994964486414061568 Valerii Gorban ja Sergei Larens (Mini Cooper WRC) on avakatse kiireimad ajaga 3.51,1. Georg Gross ja Raigo Mõlder (Ford Fiesta WRC) kaotavad teisena 7,8 sekundiga. 3. kohal on hetkel Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII) 15,2-sekundilise kaotusega. Kui avakatse finišis on viis ekipaaži, juhivad Roland Poom – Ken Järveoja. Neile järgnevad Ojaperv (+1,9 sekundit) ja Kudrjavtsev (+8,7). Georg Gross kihutamas: Esimene kiiruskatse, millel on pikkust 6,9 km, on käimas. Esimese kiiruskatse aega on pisut muudetud - see algab kell 18.13. Ralli start antakse täna, 11. mail kell 17.30 Møller Auto Mustamäe esinduse eest, mille järel suunduvad võistlejad avapäeva kolmele kiiruskatsele, millest esimene saab alguse 18.03. Tere, rallisõbrad! Tallinna ralli pika võistlejate rivi avavad möödunudaastased 4WD absoluutarvestuse Eesti meistrid Georg Gross – Raigo Mõlder (Ford Fiesta WRC), kelle järel saab rajale EMV1 klassis tänavuse Sarma ralli võitnud Egon Kaur (Ford Fiesta Proto). 2015.aasta Tallinna ralli võitja kõrval on oma Eesti meistrivõistluste debüüdiks koha sisse võtnud Rasmus Vesiloo. Stardinumbrit 3 kannab tänavuste meistrivõistluste liidrite Valerii Gorban´i ja Sergei Larens´i Mini Cooper WRC. Stardirivi esimesed rahvusliku rühma võistlejad on EMV4 (E12) klassi sõitjad Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII).

Pika võistlejate rivi avavad möödunudaastased 4WD absoluutarvestuse Eesti meistrid Georg Gross – Raigo Mõlder (Ford Fiesta WRC), kelle järel saab rajale EMV1 klassis tänavuse Sarma ralli võitnud Egon Kaur (Ford Fiesta Proto). 2015.aasta Tallinna ralli võitja kõrval on oma Eesti meistrivõistluste debüüdiks koha sisse võtnud Rasmus Vesiloo. Stardinumbrit 3 kannab tänavuste meistrivõistluste liidrite Valerii Gorban´i ja Sergei Larens´i Mini Cooper WRC.

Stardirivi esimesed rahvusliku rühma võistlejad on EMV4 (E12) klassi sõitjad Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII). Kui Egon Kaur võitis Tallinna ralli aastal 2015, siis numbri all 9 on starti tulemas kolmekordse Tallinna ralli võitja Sebastian Lindholmi poeg Emil, kellele kaarti lugemas Mikael Korhonen (Škoda Fabia R5).

Esimese tagaveolise autoga stardivad Tallinna rallile numbri all 12 Marko Ringenberg – Allar Heina (BMW M3) ning esimese esiveolise autoga saavad rajale Kristo Subi – Raido Subi (Honda Civic Type-R).

Eesti meistrivõistluste klasside liidritest on end hooaja kolmandale mõõduvõtule registreerinud EMV3 arvestuse senise hooaja parimad Janis Berkis - Edgars Ceporjus (Ford Fiesta R5), EMV4 arvestuses Emils Blums - Didzis Eglitis (Mitsubishi Lancer Evo IX), EMV5 liidrid Karel Tölp - Martin Vihmann (Honda Civic Type-R), EMV7 klassi punktiarvestuse esimesed Madis Vanaselja – Jarmo Liivak (BMW M3) ja EMV9 klassi esikohta hoidvad Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2105).