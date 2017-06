FOTOD JA VIDEO | Vaata, milliste ovatsioonide saatel võidumees Tänak boksis vastu võeti!

Vaata, kuidas eestlased M-Spordi boksis vastu võeti!

Ott Tanak arrives back to service to celebrate his first #WRC win!! Well done Ott & co-driver Martin! 1️⃣🏆🥇@OttTanak @MSportLtd pic.twitter.com/wyU0KAJ7h4— WRC (@OfficialWRC) June 11, 2017